तुला साप्ताहिक राशिफल: तीन ग्रहों की युति से बड़ा बदलाव, बृहस्पति चमकाएगा करियर

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आपको आईने के सामने बिठाने जैसा है। आप हमेशा दूसरों के बीच संतुलन बनाते आए हैं, अब खुद के भीतर संतुलन तलाशने की बारी है। कई पुरानी बातें, पुराने फैसले और पुरानी उम्मीदें फिर से सोचने के लिए सामने आएंगी। दफ्तर में बड़े अवसरों की जमीन तैयार हो रही है, बस धैर्य का दामन न छोड़ें। परिवार की बातों को सहजता से संभालिए। जो सबक इस सप्ताह मिलेंगे, वे लंबे समय तक आपके काम आएंगे। आपकी राशि पर कई ग्रहों का असर होने से मन में बदलाव की इच्छा तेज रहेगी। बस हर फैसले से पहले अपने भीतर की आवाज को ध्यान से सुनिए।

करियर दसवें घर में उच्च के बृहस्पतिदेव आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। फिर भी उसी घर में नीच के मंगलदेव यह एहसास करा सकते हैं कि आपकी मेहनत को उतनी मान्यता नहीं मिल रही। इस अस्थायी झुंझलाहट में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। 19 और 20 अक्टूबर को चौथे घर के चंद्रदेव घर से काम या घर की चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती देंगे।

23 अक्टूबर की दोपहर से चंद्रदेव छठे घर में आएंगे, जहां शनिदेव पहले से वक्री हैं। यह समय रोज के काम सलीके से निपटाने और लंबित फाइलें पूरी करने के लिए अच्छा रहेगा। 25 अक्टूबर की रात सातवें घर में चंद्रदेव का प्रवेश साझेदारी के मामलों को सक्रिय करेगा। व्यवसायी ग्राहकों की अपेक्षाएं और मौजूदा अनुबंध दोबारा देख लें और क्षमता से बढ़कर कोई वचन न दें।

आर्थिक स्थिति पहले घर में वक्री शुक्रदेव आपकी खरीदारी और जीवनशैली के खर्चों पर दोबारा विचार करवा रहे हैं। किसी की खुशी के लिए या लोगों के बीच अपनी छवि बनाए रखने के लिए महंगे विकल्प चुनना इस सप्ताह ठीक नहीं होगा। कोई भुगतान या आर्थिक व्यवस्था जो पहले अनदेखी रह गई थी, फिर ध्यान मांग सकती है।

दसवें घर के बृहस्पतिदेव महत्वाकांक्षा बढ़ाएंगे, पर ध्यान रहे कि पेशेवर तरक्की का फल हर बार तुरंत धन के रूप में नहीं मिलता। 21 अक्टूबर से पांचवें घर में चंद्रदेव और राहुदेव सट्टे या शेयर बाजार में जल्दी कमाई का लालच दे सकते हैं, इससे दूर रहें। व्यावहारिक बजट बनाएं, बचत को मजबूत करें और किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी हासिल करें।

स्वास्थ्य आपकी राशि में बैठे नीच के सूर्यदेव शरीर की ऊर्जा को थोड़ा कम कर सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह भावनात्मक और शारीरिक ताकत, दोनों को सहेजकर रखना जरूरी है। सोने का एक नियमित समय तय करें और दिन में कुछ पल ऐसे निकालें जो सिर्फ आपके हों।

23 अक्टूबर की दोपहर से छठे घर के चंद्रदेव दिनचर्या पर ध्यान दिलाएंगे। बीती बातचीतों को बार-बार मन में दोहराना और उन चीजों की फिक्र करना जो आपके बस में नहीं, थकान बढ़ाएगा। हल्का व्यायाम, ध्यान और शांत माहौल आपको संतुलन लौटाएंगे। कोई लक्षण बना रहे तो चिकित्सक की सलाह जरूर लें।

परिवार और रिश्ते रिश्ते इस पूरे सप्ताह आपके ध्यान के केंद्र में रहेंगे। आपकी राशि में वक्री शुक्रदेव यह एहसास करा सकते हैं कि किसी संबंध में आप देते ज्यादा हैं और पाते कम हैं। यह अपेक्षाओं की समीक्षा करने और मन में दबी भावनाओं को सामने लाने का अवसर है।

दंपती यह न मानें कि साथी अनकही बातें खुद समझ जाएगा। सच्ची बातचीत से विश्वास लौटेगा। 19 और 20 अक्टूबर को चौथे घर के चंद्रदेव माता और घर के माहौल से जुड़ी बातों को अहम बनाएंगे। 25 अक्टूबर की रात सातवें घर में आने वाले चंद्रदेव दांपत्य में नजदीकी बढ़ाएंगे। परिवार को समय दें, साथ ही खुद के मन की जरूरतों का भी ख्याल रखें। अविवाहित जातक जीवनसाथी में चाहिए गुणों को लेकर ज्यादा स्पष्ट होंगे।

शिक्षा विद्यार्थियों को इस सप्ताह अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखनी होगी। आपकी राशि में बुधदेव की मौजूदगी समझने की क्षमता को अच्छा रखेगी, बस पुराने असाइनमेंट की गलतियां सुधारने और कठिन विषय दोहराने से न बचें। 21 अक्टूबर को पांचवें घर में आने वाले चंद्रदेव रचनात्मक सोच जगाएंगे और पढ़ाई का कोई नया तरीका सूझ सकता है। हालांकि राहुदेव साथ होने से मन भटक भी सकता है, इसलिए पहले जरूरी काम पूरे करें। प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी नियमित अभ्यास करें और दूसरों के प्रदर्शन से तुलना न करें। नियमित अध्ययन से भरोसा अपने आप बढ़ेगा।

निष्कर्ष तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रिश्तों की समीक्षा, धन के समझदारी भरे प्रबंधन और कार्यक्षेत्र में संयम बरतने का है। आपकी राशि में नीच के सूर्यदेव और वक्री शुक्रदेव आत्मचिंतन को खास तौर पर जरूरी बना रहे हैं। बृहस्पतिदेव दसवें घर से करियर में आगे की राह तैयार कर रहे हैं। इस सप्ताह असंतुलन को सुधारें और अगले सप्ताह के लिए ज्यादा सार्थक फैसलों की तैयारी करें।