आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता आपको बस यही समझा रहा है कि आप अपनी रफ्तार थोड़ी थामें और हर कदम बिना हड़बड़ी के बढ़ाएं। 21 सितंबर को जैसे ही चंद्रमा मकर राशि में आपके नौवें घर में आएंगे, आपका पूरा ध्यान अपने आगे के प्लान्स, कुछ नया सीखने या लंबे समय की सोच पर चला जाएगा। इस बीच सूर्य कन्या राशि में बैठे हैं और आपके राशि स्वामी मंगल कर्क में थोड़े कमजोर हैं, जिस वजह से घर-परिवार या घरेलू जरूरतों को लेकर हल्का तनाव और अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं।

23 सितंबर की रात से चीजें बदलेगी जब चंद्रमा कुंभ राशि के दसवें घर में प्रवेश करेंगे। यहाँ किसी सीनियर, बॉस या अनुभवी इंसान की सलाह आपके बहुत काम आने वाली है। इसके बाद 26 सितंबर को चंद्रमा आपके ग्यारहवें घर (मीन) में पहुंचेंगे और उसी दिन बुध भी कन्या से निकलकर तुला राशि में चले जाएंगे। बाकी ग्रहों की बात करें तो शुक्र तुला में, वक्री शनि मीन में, राहु कुंभ में और केतु सिंह में जमे हुए हैं। कुल मिलाकर इस हफ्ते कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेने की भूल बिल्कुल न करें।

स्वास्थ्य सेहत की बात करें तो यह हफ्ता साफ कह रहा है कि अपने खाने-सोने की दिनचर्या को थोड़ा पटरी पर लाएं। हफ्ते की शुरुआत में काम का बढ़ा हुआ बोझ और भागदौड़ आपको थका सकती है, और जैसे ही शरीर थकेगा, दिमागी तनाव और चिड़चिड़ापन अपने आप बढ़ने लगेगा।

ऊपर से शनिदेव के मीन राशि में उल्टी चाल चलने की वजह से पुराने अटके काम भी मन में एक अनजाना सा बोझ पैदा करेंगे। इससे बचने का सीधा तरीका यही है कि सही समय पर खाएं, पूरी नींद लें और रोज थोड़ी देर हल्की-फुल्की वॉक जरूर करें। शाम को जब भी दफ्तर से घर लौटें, तो बस 15 मिनट फोन को पूरी तरह दूर रखकर शांत बैठें; इससे रात को नींद बहुत अच्छी आएगी और दिमाग एकदम हल्का महसूस करेगा। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते घर-परिवार और पर्सनल लाइफ की बात करें तो हफ्ते के शुरुआती दिनों में सब कुछ अपने अंदर दबाकर रखने की आपकी आदत सामने आ सकती है, जबकि घरवाले इस समय आपसे ज्यादा खुलेपन और भरोसे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मंगल भाई साहब कर्क राशि में कमजोर (नीच) पड़े हैं, इसलिए घर में बात करते समय अपनी जुबान और लहजे में थोड़ी मिठास और नरमी बनाए रखना बहुत जरूरी है।

हर काम आपकी मर्जी से हो, इस जिद को थोड़ा छोड़ें और अपने पार्टनर की बात भी ध्यान से सुनने की आदत डालें। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी दोस्त के जरिए या किसी वर्कशॉप/क्लास जैसी जगह पर किसी खास इंसान से बातचीत शुरू हो सकती है। अगर किसी फैसले पर आपके माता-पिता या पार्टनर की राय आपसे अलग है और वे नाराज हो रहे हैं, तो तुरंत पलटकर बहस करने के बजाय पहले यह समझने की कोशिश करें कि आखिर उन्हें चिंता किस बात की है।

शिक्षा पढ़ाई-लिखाई के मामले में यह हफ्ता छात्रों के लिए काफी बढ़िया साबित होने वाला है। शुरुआत में सूर्य और बुध दोनों के कन्या राशि में रहने से आपकी एकाग्रता जबरदस्त रहेगी। यह समय गहराई से पढ़ाई करने, पुरानी पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन करने और कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए सबसे बेस्ट है। रटने की जगह छोटे-छोटे गोल बनाकर समझकर पढ़ें और टाइम-टेबल को ईमानदारी से फॉलो करें, नतीजे आपको खुद-ब-खुद पक्के नजर आएंगे।

26 सितंबर को जैसे ही बुध का तुला राशि में गोचर होगा, उसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ना, नोट्स शेयर करना, प्रेजेंटेशन देना या ग्रुप डिस्कशन करना आपके लिए बहुत असरदार रहेगा। इस समय रट्टा मारने के बजाय चीजों को प्रैक्टिकली समझने पर ध्यान दें। अगर आपका कोई ग्रुप स्टडी सेशन है, प्रोजेक्ट का काम है या डिबेट कंपटीशन है, तो 26 तारीख के बाद उसमें आपका परफॉर्मेंस एकदम शानदार रहने वाला है।

निष्कर्ष इस हफ्ते थोड़ा सब्र रखें और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें। यही चीज आपको लगातार तरक्की की तरफ ले जाएगी। शुरुआत में भले ही चीजें थोड़ी धीमी लगें, लेकिन 23 सितंबर के बाद आपकी जान-पहचान और लोगों से बातचीत नए रास्ते खोलने लगेगी। हफ्ते के आखिर तक आपकी बातचीत करने की क्षमता और निखर जाएगी। बस दो बातों का खास खयाल रखें, अपनी जेब पर थोड़ा कंट्रोल रखें और घर-परिवार में बेवजह की बहसबाजी से दूरी बनाकर चलें।