वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वक्री शुक्र और मंगल का प्रभाव, समझदारी और संयम से सुधरेंगे रिश्ते व सेहत

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वृषभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता मेहनत करने और समझदारी दिखाने का है। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव वक्री होकर छठे भाव में हैं। इसलिए काम और सेहत से जुड़े कुछ पुराने फैसलों पर दोबारा सोचना पड़ सकता है।

शुरुआत में भाई-बहन, पड़ोसी और फोन पर बातचीत में ज्यादा समय जाएगा। बीच के दिनों में घर और बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। हफ्ते के आखिर तक काम की रफ्तार ठीक हो जाएगी। किसी के दबाव में आकर कोई वादा मत कीजिए। जो भी कहें, सोच समझकर कहें।

स्वास्थ्य मन में दबी भावनाएं इस हफ्ते थकान या बिगड़ी नींद के रूप में सामने आ सकती हैं। काम बढ़ने पर खाना छोड़ देने की आदत से बचें। तीसरे भाव में मंगलदेव कंधों और गर्दन में अकड़न दे सकते हैं। घंटों लैपटॉप पर झुककर बैठते हैं तो यह और बढ़ सकती है।

11 अक्टूबर को चंद्रदेव छठे भाव में आएंगे। तब दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी होगा। रोज थोड़ी देर टहलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। सोने से पहले आधा घंटा फोन से दूर रहें। थकान के बाद शरीर को आराम दें। यह आलस नहीं, जरूरत है।

परिवार और रिश्ते हफ्ते की शुरुआत में आप अपनों को लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद रहेंगे। मन करेगा कि घर के सब लोग आपकी सलाह मानें। पर बड़े हो चुके भाई-बहन या बच्चे अपने फैसले खुद लेना चाहेंगे। उन्हें राय दें, हुक्म नहीं। 6 अक्टूबर की रात के बाद घर में प्यार और अपनापन बढ़ेगा।

बच्चों के साथ कोई छोटा प्लान बनाएं या रविवार की शाम परिवार के साथ बाहर खाने जाएं। इससे मन हल्का होगा। अगर पिछले दिनों घर में तनाव रहा है, तो चाय के साथ एक सीधी सी बातचीत काफी कुछ सुलझा सकती है। वक्री शुक्रदेव रिश्ते में लेने और देने के संतुलन पर सवाल खड़े कर सकते हैं। कोई पुराना मुद्दा लौटे तो समझदारी से बात करें। 9 अक्टूबर के बाद प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी।

शिक्षा पहले तीन दिन घर के कामों या भावनात्मक उलझनों की वजह से पढ़ाई में मन भटक सकता है। एक सीधा सादा टाइमटेबल बनाएं और उसी पर टिके रहें। हफ्ते में एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय रोज थोड़ा पढ़ें।

9 अक्टूबर से चंद्रदेव पांचवें भाव में होंगे और पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। रिवीजन, लिखने के अभ्यास और अधूरे असाइनमेंट पूरे करने का यह अच्छा समय है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र उन गलतियों पर ध्यान दें जो वे बार बार दोहरा रहे हैं। क्लास के दूसरे बच्चों से अपनी तुलना छोड़ें। अपनी प्रगति पर नजर रखें।