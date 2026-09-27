वृषभ साप्ताहिक राशिफल: आत्मविश्वास बढ़ेगा, पैसों पर रहेगा फोकस; पुराना विवाद दे सकता है दस्तक

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह 30 सितंबर की दोपहर के बाद चंद्रदेव आपकी अपनी राशि यानी पहले भाव में आ जाएंगे, जिससे आत्मविश्वास में साफ फर्क महसूस होगा।

2 अक्टूबर की दोपहर के बाद चंद्रदेव दूसरे भाव में आएंगे, जो आपका ध्यान पैसों और सेविंग्स की तरफ खींचेगा। 4 अक्टूबर की शाम को चंद्रदेव तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्रदेव 3 अक्टूबर को छठे भाव में वक्री हो जाएंगे, जिससे दफ्तर या रिश्तों का कोई पुराना मुद्दा दोबारा सामने आ सकता है। शांति से इसे सुलझाना ही समझदारी होगी।

यह हफ्ता आपके लिए अंदर की शांति से शुरू होकर आत्मविश्वास और व्यावहारिक फैसलों की तरफ बढ़ने का है। शुरुआती दिनों में आप शोर-शराबे से दूर, चुपचाप अपने पेंडिंग काम निपटाना पसंद करेंगे। जैसे-जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, आत्मविश्वास और पैसों पर आपका ध्यान बढ़ता जाएगा।

दफ्तर या घर में कोई पुराना मसला दोबारा उठ सकता है, बहस से बचकर बात सुलझाना बेहतर रहेगा। किसी छोटी बात को बड़ा रूप न दें। धैर्य बनाए रखेंगे तो हफ्ते के आखिर तक आत्मविश्वास और पैसों की समझ दोनों मजबूत हो जाएंगी।

परिवार और रिश्ते शुरुआती दिनों में घर में बिना किसी बड़ी वजह के भी थोड़ी दूरी जैसा महसूस हो सकता है, जैसे कोई सदस्य कुछ ज्यादा ही शांत रहे। इसे गलतफहमी न समझें और खुलकर बातचीत का रास्ता खुला रखें।

2 अक्टूबर से चंद्रदेव के दूसरे भाव में आते ही पारिवारिक बातचीत ज्यादा अहम हो जाएगी। 3 अक्टूबर को शुक्रदेव के वक्री होते ही पार्टनर के साथ छोटी नोकझोंक हो सकती है। हर मतभेद को बड़ी बहस में बदलने की बजाय समझदारी से सुलझाएं।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता कम्युनिकेशन और सीखने के लिहाज से अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पतिदेव तीसरे भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। शुरुआत में किसी नई स्किल या भाषा पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। 2 अक्टूबर के बाद का समय रिवीजन, प्रेजेंटेशन और ग्रुप डिस्कशन के लिए सबसे उपयोगी रहेगा। शनिदेव के ग्यारहवें भाव में वक्री होने से यह याद दिलाया जा रहा है कि आखिरी समय की तैयारी की बजाय लगातार मेहनत ही बेहतर परिणाम देगी।