वृषभ साप्ताहिक राशिफल:  पुराने रुके हुए काम होंगे पूरे, रिश्तों में गलतफहमी से बचें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आपको आर्थिक मजबूती, घरेलू सुख और मन की स्थिरता के बीच संतुलन साधने का संदेश दे रहा है। शुरुआत में कुछ पेंडिंग काम आपका ध्यान खींचेंगे और आप चाहेंगे कि पहले उन्हें सुलझा लिया जाए। सप्ताह के मध्य तक मन अधिक ठहरा हुआ और आत्मविश्वासी महसूस करेगा।

रिश्तों और संवाद में इस बार थोड़ी ज्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बात का गलत अर्थ निकल सकता है। सप्ताह के अंत तक परिवार और घर से जुड़ी प्राथमिकताएं नए सिरे से सामने आएंगी। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले पर्याप्त समय लेना आपके हित में रहेगा।

स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से नियमित दिनचर्या ही आपकी सबसे बड़ी सहायक बनेगी। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और मध्यम व्यायाम को प्राथमिकता दें। छठे घर में सूर्यदेव और वक्री ग्रहों की मौजूदगी काम का दबाव बढ़ा सकती है, इसलिए खुद को थकावट की हद तक न ले जाएं।

तनाव के समय खरीदारी करने या अधिक खाने को राहत का साधन बनाने से बचें। व्यस्त दिनों में थोड़ी-थोड़ी देर का आराम लेते रहें। 29 अक्टूबर के बाद कुछ समय उन गतिविधियों को दें जो आपको शांति और सुकून का अनुभव कराती हैं, फिर चाहे वह बागवानी हो, संगीत हो या परिवार के साथ बैठना।

परिवार और रिश्ते परिवार में अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना इस सप्ताह जरूरी रहेगा। यह अपेक्षा रखना कि अपने लोग बिना बताए सब कुछ समझ जाएंगे, निराशा दे सकता है। आप भावनात्मक सुरक्षा चाहेंगे, लेकिन संभव है कि घर के अन्य सदस्य भी अपनी किसी चिंता में उलझे हों। थोड़ा धैर्य रखकर आप कई अनचाही गलतफहमियों को टाल सकते हैं।

29 अक्टूबर के बाद धन भाव में चंद्रदेव घर की योजनाओं, बजट और दायित्वों को लेकर बातचीत कराएंगे। 31 अक्टूबर को गुरुदेव आपके चौथे घर में पहुंचेंगे और घर-परिवार पर आपका ध्यान बढ़ेगा। यदि गृह परिवर्तन या घर में किसी सुधार का विचार है, तो संबंधित सभी लोगों से सलाह जरूर लें। अविवाहित जातक कोई वचन देने से पहले सामने वाले के इरादे समझें, और दंपती बिना किसी व्यवधान के साथ समय बिताएं। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह समय एक व्यवस्थित अध्ययन योजना बनाकर चलने का है। 27 अक्टूबर के बाद उच्च के चंद्रदेव एकाग्रता बढ़ाएंगे, इसलिए दोहराने, लिखकर अभ्यास करने और उदाहरणों से समझने पर जोर दें। जो विषय उलझा हुआ महसूस हो, उससे दूरी बनाने के बजाय अपने शिक्षक से उसे स्पष्ट करवा लें। अपनी पढ़ने की जगह को सुव्यवस्थित रखें और प्रतिदिन के ऐसे लक्ष्य तय करें जिन्हें आप सहजता से पूरा कर सकें। 1 नवंबर से तीसरे घर में चंद्रदेव का गोचर मेहनत करने का जोश भी बढ़ाएगा।