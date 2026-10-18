वृषभ साप्ताहिक राशिफल: भाग्य देगा साथ, नौकरी-कारोबार में मिलेगी तरक्की

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आपको अपने कामकाज के ढंग पर दोबारा नजर डालने का अवसर दे रहा है। आप मेहनती हैं और एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस बार बस इतना ध्यान रखना है कि हर मामला आपकी तय रफ्तार से नहीं चलेगा, कुछ चीजों में देर लगेगी। रोज की आदतों, सेहत और खर्च के तरीकों में छोटे सुधार इस हफ्ते बड़ा फर्क लाएंगे। रिश्तों में मन की बात सहजता से कह देना ही सबसे अच्छा रास्ता होगा। दोस्तों और बड़े भाई-बहनों से मिलने वाला साथ सप्ताह के दूसरे हिस्से को आसान बनाएगा।

स्वास्थ्य छठे घर में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव, तीनों की मौजूदगी आपकी दिनचर्या पर सीधा असर डालेगी। समय पर नाश्ता न करना या चाय के सहारे दिन निकालना इस सप्ताह भारी पड़ सकता है। काम के बीच में छोटा-सा विराम और भरपूर पानी आपकी थकान को काफी हद तक दूर रखेगा।

तीसरे घर के नीच मंगलदेव मन की परेशानी से शरीर पर असर डाल सकते हैं, जैसे कंधे और बांहों में भारीपन। हल्की कसरत या शाम की सैर इसे सही करेगी। 25 अक्टूबर की रात चंद्रदेव बारहवें घर में होंगे, इसलिए सप्ताह के अंत में नींद का खास ख्याल रखें। तकलीफ बनी रहे तो चिकित्सक से मिलिए।

परिवार और रिश्ते घर में किसी बात को लेकर गलतफहमी बन सकती है, इसलिए भावनाओं को दबाए रखने के बजाय सरल और सही तरीके से सामने रखिए। वक्री शुक्रदेव जीवनसाथी के साथ किसी पुराने मसले को फिर से चर्चा में ला सकते हैं। इसे टालने से बेहतर है कि दोनों मिलकर तय करें कि आगे क्या अलग करना है। चौथे घर के केतुदेव घर में थोड़ा बेचैनी और उदासी दे सकते हैं।

घरवाले किसी अहम काम को सुव्यवस्थित करने में आपकी मदद की राह देखेंगे। 23 अक्टूबर की दोपहर के बाद ग्यारहवें घर में आए चंद्रदेव दोस्तों के साथ दिल खोलकर बात करने का मौका देंगे। अविवाहित जातक कोई नया रिश्ता शुरू करने से पहले अपनी पसंद-नापसंद को अच्छी तरह परख लें।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए तीसरे घर में उच्च के बृहस्पतिदेव जिज्ञासा बढ़ाने वाले साबित होंगे। कक्षा में सवाल पूछने और दोस्तों से चर्चा करने से कई उलझनें सुलझ जाएंगी। 19 और 20 अक्टूबर को नौवें घर के चंद्रदेव शिक्षकों का मार्गदर्शन दिलाएंगे, उनके सुझाव नोट कर लें।

21 से 23 अक्टूबर के बीच अपनी पढ़ाई की योजना व्यवस्थित कर लें और उसके बाद के दिनों को दोहराने के लिए रखें। मुश्किल असाइनमेंट को आखिरी दिन के लिए छोड़ना ठीक नहीं होगा। प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवार अपनी तैयारी की तुलना किसी और से न करें। रोज थोड़ा-थोड़ा सुधार ही बड़ी सफलता की नींव बनेगा।

निष्कर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सोच-विचार और सुधार का है। राशि स्वामी शुक्रदेव की वक्री चाल आपको पुरानी आदतें बदलने और अधूरी बातें निपटाने का संकेत दे रही है। दफ्तर में आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, पर योजना के साथ चलेंगे तो दबाव महसूस नहीं होगा। खर्च पर लगाम और रिश्तों में धैर्य, ये दो बातें इस सप्ताह को आसान बना देंगी। जो अनुभव इस हफ्ते मिलें, उन्हें अगले सप्ताह की तैयारी में जरूर इस्तेमाल करें।