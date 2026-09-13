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वृषभ साप्ताहिक राशिफल: महत्वाकांक्षा और व्यावहारिक योजना में संतुलन जरूरी, पढ़ें करियर और पैसों का हाल

By Digital Desk Edited By: Anuradha Gupta
Published: Sun, 13 Sep 2026 08:00 AM (IST)

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: महत्वाकांक्षा और व्यावहारिक योजना में संतुलन जरूरी है। चंद्रमा दिनचर्या और साझेदारी पर फोकस कराएंगे, 17 सितंबर ...और पढ़ें

वृषभ साप्ताहिक राशिफल।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 14 सितंबर को चंद्रदेव षष्ठ भाव तुला राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका ध्यान अपनी दिनचर्या और काम की जिम्मेदारियों पर रहेगा। 16 सितंबर को वे सप्तम भाव वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव पंचम भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे योजना, हुनर और व्यावहारिक मामलों पर नजर जाएगी।

18 सितंबर की दोपहर मंगलदेव तृतीय भाव में नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे बातचीत में कभी ज्यादा तेजी और कभी-कभी भावुकता महसूस हो सकती है। उसी रात चंद्रदेव अष्टम भाव धनु राशि में पहुंचेंगे। बुधदेव पंचम भाव कन्या राशि में और शुक्रदेव षष्ठ भाव तुला राशि में रहेंगे, जबकि बृहस्पतिदेव तृतीय भाव कर्क राशि में, शनिदेव एकादश भाव मीन राशि में वक्री और राहु दशम भाव कुंभ राशि में तथा केतु चतुर्थ भाव सिंह राशि में स्थित रहेंगे।

स्वास्थ्य:

खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने के बजाय एक स्थिर दिनचर्या बनाए रखें। 17 सितंबर को सूर्यदेव के कन्या राशि में आने से खानपान, नींद और अनुशासन सुधारने में मदद मिलेगी। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव भावनात्मक तीव्रता बढ़ा सकते हैं, इसलिए खुद को आराम करने का समय दें।

18 सितंबर को मंगलदेव कर्क राशि में आने से मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें और काम से जुड़ा तनाव अपने निजी समय में मत लाइए। अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते:

रिश्तों में इस हफ्ते मिश्रित लेकिन संतुलित भावनाएं रहेंगी। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव परिवार के लिए ज्यादा मददगार साबित होंगे और छोटे मतभेद सुलझाने में सहयता करेंगे। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव आने पर आपके साथी को आपसे ज्यादा भावनात्मक ध्यान की उम्मीद हो सकती है।

जरूरी बातों को टालें नहीं। 18 सितंबर से मंगलदेव के कर्क राशि में आने पर पारिवारिक चर्चाओं में आपके शब्द ज्यादा जोरदार हो सकते हैं, इसलिए सच्चे रहें लेकिन नरमी से बात करें। सिंगल लोगों के लिए 18 सितंबर के बाद चंद्रदेव का धनु राशि में आना किसी अनपेक्षित बातचीत से किसी के साथ गहरा जुड़ाव बना सकता है।

शिक्षा:

नियमित अभ्यास से विद्यार्थियों को इस हफ्ते अच्छी प्रगति मिल सकती है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव एकाग्रता और संतुलित सोच को बढ़ावा देंगे। सूर्यदेव और बुधदेव के कन्या राशि में रहने से डिटेल्ड स्टडी, रिवीजन और याद करने के हुनर में सुधार आएगा।

सिर्फ मन होने पर पढ़ने के बजाय एक समय-सारणी अपनाने से बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। 18 सितंबर के बाद चंद्रदेव के धनु राशि में आने पर उच्च शिक्षा, नए विषयों या अपने सामान्य क्षेत्र से बाहर सीखने के मौकों में दिलचस्पी बढ़ सकती है।

निष्कर्ष:

यह साप्ताहिक राशिफल अनुशासन और सोच-समझकर किए गए संवाद के जरिए स्थिर प्रगति की ओर इशारा करता है। पैसे व्यवस्थित रखें और 18 सितंबर के बाद भावुक प्रतिक्रियाओं से बचें। चंद्रदेव का धनु राशि में आना हफ्ते के अंत में ज्यादा स्पष्ट नजरिया देने में मदद करेगा।

उपाय:

  • मंगलदेव के तृतीय भाव में नीच राशि कर्क में प्रवेश के दौरान अपनी बातचीत नरम रखें।
  • शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को सफेद फूल या मिठाई अर्पित करें।
  • अपनी आर्थिक जगह साफ और व्यवस्थित रखें।
  • शनिदेव वक्री हैं, इसलिए किसी बुजुर्ग या मेहनती व्यक्ति की मदद करें।
  • हर शाम कुछ पल शांति से अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करने में बिताएं।
 

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (Astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com

 

 