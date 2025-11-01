Taurus Weekly Horoscope 3 to 9 Nov 2025: आत्मविश्वास के साथ बढ़ेगी स्थिरता, पढ़ें वृषभ का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 03 to 09 November 2025) वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रैक्टिकल सोच और इंट्यूशन के बीच अच्छा संतुलन लाएगा। चंद्रमा मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशियों से गुजरते हुए आपके दिल और जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करेंगे। तुला राशि में स्थित शुक्र आपके संबंधों में मधुरता लाएंगे, जबकि वृश्चिक राशि में मंगल आपके आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा को बल देंगे। यह साप्ताहिक राशिफल संकेत देता है कि मेहनत, धैर्य और लचीलापन आपके लिए सही परिणाम लाएंगे।

परिचय इस सप्ताह की शुरुआत 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा के गोचर से होगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों और रिश्तों पर विचार करेंगे। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा आपके भीतर प्रेरणा और नई शुरुआत की भावना जगाएंगे। 6 और 7 नवंबर को जब चंद्रमा आपकी राशि वृषभ में रहेंगे, तब आपका आत्मविश्वास और स्थिरता बढ़ेगी। सप्ताह के अंत में 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर आपकी बातचीत और योजनाओं में स्पष्टता लाएगा। यह सप्ताह भावनाओं को स्थिर रखते हुए नए विचारों और प्रगति को अपनाने का संदेश देता है।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (3 नवंबर से 9 नवंबर) यह सप्ताह शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने का है। हफ्ते की शुरुआत में मीन राशि में चंद्रमा आपको थोड़ी भावुक या थकान महसूस करा सकते हैं। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा आपकी ऊर्जा और उत्साह बढ़ाएंगे, व्यायाम या टहलना लाभदायक रहेगा। 6 और 7 नवंबर को जब चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, तब शरीर और खान-पान पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा बेचैनी बढ़ा सकते हैं, इसलिए अधिक सोचने से बचें। आराम और पॉजिटिव सोच से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (3 नवंबर से 9 नवंबर) इस सप्ताह परिवार और रिश्तों में स्थिरता और तालमेल बना रहेगा। मीन राशि में चंद्रमा के समय आप परिवार के बारे में ज्यादा सोचेंगे। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा के प्रभाव से बातचीत में थोड़ा जोश या बेचैनी आ सकती है, इसलिए शब्दों पर ध्यान दें। 6 और 7 नवंबर को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, उससे घर का माहौल खुशहाल और स्थिर रहेगा। सप्ताहांत में मिथुन राशि में चंद्रमा रिश्तों में हल्कापन और आनंद लाएंगे। अपने भावनाओं को प्यार से जाहिर करें — इससे रिश्ते और मजबूत होंगे।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (3 नवंबर से 9 नवंबर) पढ़ाई और सीखने के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा क्रिएटिव सोच बढ़ाएंगे, जिससे कला, लेखन या डिजाइन से जुड़े विद्यार्थी लाभ पाएंगे। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा ध्यान और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा मेहनत के अच्छे परिणाम दिलाएंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा जिज्ञासा और संवाद की क्षमता बढ़ाएंगे, परीक्षाओं और चर्चाओं में लाभ होगा। नियमित पढ़ाई से सफलता निश्चित है।