आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। कभी-कभी जिंदगी एक ही महीने में दो रंग दिखा देती है, और यह अक्टूबर आपके लिए ऐसा ही है। शुरुआती दिनों में मन हल्का रहेगा, कोई पुराना शौक फिर से जाग सकता है और बच्चों के साथ हंसी-मजाक के पल मिलेंगे। फिर धीरे-धीरे दफ्तर की फाइलें और जिम्मेदारियां आपको अपनी ओर खींच लेंगी।

आप दिल के साफ हैं, पर अपनी बात पर अड़ जाना आपकी पुरानी आदत है। इस बार थोड़ा नरम बनिए, रिश्तों में मिठास खुद लौट आएगी। महीने के आखिर तक मन घर की ओर खिंचेगा, जहां मां के हाथ का खाना और परिवार का साथ सबसे बड़ा सुकून देगा।

स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से 17 अक्टूबर एक मोड़ की तरह है। इसके बाद सूर्यदेव छठे भाव में आकर आपको अपनी आदतों का आईना दिखाएंगे। अगर देर रात का खाना और सुबह की भागदौड़ आपकी आदत बन चुकी है, तो इसे बदलने का यही सही वक्त है। खाने और सोने का एक तय समय शरीर को बहुत राहत देगा।

परिवार और रिश्ते मन के रिश्तों में यह महीना थोड़ी नरमी रखने की मांग करता है। आपके स्वामी शुक्रदेव 3 अक्टूबर से वक्री होंगे और इसका असर प्रेम संबंधों की उम्मीदों पर पड़ेगा। हो सकता है आप सोचें कि साथी पहले की तरह वक्त क्यों नहीं देता। ऐसे सवाल मन में दबाने की बजाय प्यार से पूछ लीजिए, जवाब अक्सर आपकी सोच से आसान निकलेगा।

24 अक्टूबर से बुधदेव की वक्री चाल बातचीत में उलझन ला सकती है। एक अधूरा वाक्य या देर से आया जवाब बड़ी बात न बनने दें। कुंवारे लोगों को किसी पुराने जानकार का संदेश आ सकता है, पर जल्दी में भावनात्मक वादा न करें। तीसरे भाव में गुरुदेव भाई-बहनों से रिश्ता मीठा करेंगे। 31 अक्टूबर से चौथे भाव में गुरुदेव का आना घर और मां से जुड़ी बातों को अहम बना देगा।

शिक्षा महीने की शुरुआत पढ़ने-लिखने वालों की कल्पना और सोच को खुला रखेगी। पांचवें भाव में सूर्यदेव उन विषयों में दिलचस्पी बढ़ाएंगे जिनमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। निबंध प्रतियोगिता, साइंस मॉडल या कोई डिबेट हो, तो इस बार नाम जरूर लिखवाइए।

17 अक्टूबर के बाद छठे भाव के सूर्यदेव पढ़ाई को ज्यादा अनुशासित बनाएंगे। अब क्लास टेस्ट, होमवर्क और दोहराने पर पूरा जोर रहेगा। 24 अक्टूबर से बुधदेव वक्री होंगे, तो आवेदन और उत्तर पुस्तिका दोनों में तथ्य और लिखावट दोबारा जांचें। परीक्षा फीस जमा करने की आखिरी तारीख करीब हो, तो उसे आखिरी दिन तक मत खींचिए।

निष्कर्ष यह मासिक राशिफल बताता है कि वृषभ राशि वालों को इस बार अपने सपनों और सब्र में तालमेल बैठाना है। पहले पखवाड़े में पांचवें भाव के सूर्यदेव रचनात्मकता जगाएंगे, जबकि 17 अक्टूबर के बाद छठे भाव से वे आपको मेहनत और सेहत की ओर मोड़ेंगे। शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल हर जवाब से पहले एक सांस लेने को कहती है। 31 अक्टूबर को गुरुदेव का सिंह राशि में आना घर-परिवार के सुख का नया अध्याय खोलेगा। योजनाएं व्यावहारिक रखें और किसी फैसले को जल्दबाजी की भेंट न चढ़ने दें। आपके करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली।