मासिक राशिफल नवंबर 2026: धैर्य की परीक्षा लेगा यह महीना, संतुलन और समझदारी दिलाएगी सफलता

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह महीना आपके धैर्य और व्यवस्था, दोनों की परीक्षा लेगा। एक तरफ दफ्तर का काम आपसे पूरा समय मांगेगा, तो दूसरी तरफ घर परिवार की जरूरतें भी आवाज देंगी। इन दोनों के बीच संतुलन बिठा लेंगे तो महीना अच्छा बीतेगा।

धन से जुड़ी योजनाओं में जल्द नतीजे की उम्मीद न रखें, धीरे धीरे ही सही पर लाभ मिलेगा। रिश्तों में ईमानदारी और नरमी आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगी। महीने के अंत तक आप खुद को पहले से ज्यादा व्यवस्थित महसूस करेंगे।

स्वास्थ्य 13 नवंबर तक छठे घर में वक्री बुधदेव आपकी दिनचर्या को बिखेर सकते हैं। सुबह की चाय कभी दोपहर तक खिंच जाए या रात का खाना ग्यारह बजे हो, ऐसा कई बार होगा। इसका असर पेट और नींद पर पड़ सकता है। खाने और सोने का एक समय तय कीजिए और दिन में पानी भरपूर पीजिए।

12 नवंबर से मंगलदेव चौथे घर में होंगे, इसलिए घर में भागदौड़ और कभी कभी बहस का माहौल बन सकता है। इसका तनाव सिरदर्द या चिड़चिड़ेपन के रूप में सामने आ सकता है। शाम को कुछ देर खुली हवा में टहलिए और रात को सोने से पहले मोबाइल दूर रखिए। हल्की कसरत और प्राणायाम मन को शांत रखेंगे। तकलीफ बढ़ने पर चिकित्सक से संपर्क करने में देर न कीजिए।

परिवार और रिश्ते महीने के पहले हिस्से में तीसरे घर में बैठे मंगलदेव भाई बहनों के साथ बातचीत को कुछ तीखा बना सकते हैं। किसी पारिवारिक कार्यक्रम की तैयारी या पैसों के बंटवारे पर मतभेद उभर सकते हैं। ऐसे में अपनी बात शांति से रखिए और बड़ों को बीच में लाकर हल निकालिए। पांचवें घर में वक्री शुक्रदेव प्रेम जीवन में किसी पुरानी याद या बिछड़े दोस्त को फिर सामने ला सकते हैं।

12 नवंबर से मंगलदेव चौथे घर में गुरुदेव के साथ होंगे और घर से जुड़े फैसले केंद्र में रहेंगे। मकान बदलने, रंग रोगन कराने या प्रॉपर्टी से जुड़ी चर्चा रफ्तार पकड़ सकती है। माताजी की राय को महत्व दीजिए। 16 नवंबर से सूर्यदेव सातवें घर में आएंगे, तब जीवनसाथी से उनकी अपेक्षाएं पूछिए और साथ बैठकर आगे की योजना बनाइए। 13 नवंबर के बाद पुरानी उलझनें दूर करने का अच्छा मौका रहेगा। अविवाहित जातक किसी से जुड़ने से पहले उनके मूल्यों को समझ लें।

शिक्षा 6 नवंबर से पांचवें घर में वक्री शुक्रदेव पढ़ाई के तरीके पर दोबारा सोचने को कहेंगे। अगर अब तक सिर्फ रटकर पढ़ते आए हैं, तो इस बार समझकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। गणित या विज्ञान का कोई अध्याय बार बार उलझा रहा हो, तो पिछली कक्षा की किताब खोलकर नींव मजबूत कीजिए। कला और संगीत के विद्यार्थी अपने पुराने अभ्यास को निखारने में समय लगाएं।

13 नवंबर को बुधदेव के मार्गी होते ही अध्ययन का खाका तैयार करना और शिक्षकों से बात करना आसान होगा। अटका हुआ प्रोजेक्ट इसी दौरान पूरा कर लीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवार हफ्ते में एक दिन मॉक टेस्ट के लिए जरूर रखें। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि नोट कर लीजिए। 12 नवंबर के बाद घर में चहल पहल बढ़ सकती है, इसलिए पढ़ाई के लिए कोई शांत कोना चुन लीजिए।

निष्कर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना दफ्तर, परिवार और संबंधों को साथ लेकर चलने का है। 12 नवंबर को मंगलदेव का चौथे घर में आना घरेलू कामों को रफ्तार देगा, 13 नवंबर को बुधदेव की सीधी चाल अटके काम खोलेगी और 16 नवंबर से सूर्यदेव साझेदारी पर रोशनी डालेंगे।