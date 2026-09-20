वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते न करें कोई जल्दबाजी, 26 सितंबर के बाद बदलेगी स्थिति; किन्हें रखना होगा सब्र?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते जल्दबाजी छोड़े, सब्र रखें और हर मामले को गहराई से समझकर ही कोई कदम उठाएं। 21 तारीख से जैसे ही हफ्ते की शुरुआत होगी, आपका पूरा ध्यान छोटी-मोटी चीजों को ठीक करने, कागजी कामकाज निपटाने और लोगों से साफ बातचीत करने पर रहेगा। हालाँकि मन में थोड़ा उतावलापन या अनजाना डर रह सकता है, इसलिए कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर न लें।

23 तारीख की रात से ध्यान थोड़ा घर-परिवार और काम के बीच बैलेंस बनाने पर जाएगा। घर की जिम्मेदारियाँ और ऑफिस का काम दोनों एक साथ सामने आ सकते हैं, जिससे थकावट महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि 26 सितंबर आते-आते स्थितियां बहुत हल्की हो जाएंगी, मन में नए-नए आइडियाज आएंगे, आपकी सोच और बातचीत में गजब की स्पष्टता आएगी और आप चीजों को बहुत समझदारी से संभाल लेंगे। बस पूरे हफ्ते हड़बड़ी से बचें और शांति से आगे बढ़ें।

इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने खाने और सोने का टाइम खराब न होने दें। दिनभर में थोड़ा वक़्त निकालकर टहलने निकल जाएं, खुली हवा में लंबी सांस लें या शाम को सुकून से अकेले बैठें। जब दिमाग़ को शांति मिलेगी, तो शरीर भी एकदम फिट और तरोताजा रहेगा।

परिवार और रिश्ते अगर पारिवारिक और पर्सनल लाइफ की बात करें, तो इस हफ्ते अपनों और अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सब्र रखकर चलना पड़ेगा। कभी-कभी भावनाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि छोटी-सी बात भी बड़ी लगने लगती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो छोटी-मोटी बहस या मतभेद को वहीं खत्म कर देना बेहतर रहेगा। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

अगर आप सिंगल हैं, तो पढ़ाई-लिखाई, किसी सफर के दौरान या काम-काज के सिलसिले में आपकी मुलाक़ात किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो आपको पसंद आ जाए। जैसे-जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, घर-परिवार के मुद्दों पर आपको थोड़ा ज्यादा वक़्त देना पड़ सकता है। कोई भी बात सामने आए तो तुरंत टोका-टाकी या कमियाँ निकालने के बजाय सामने वाले की बात आराम से सुन लें, आधा मसला तो वहीं हल हो जाएगा।

शिक्षा पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है, खासकर उनके लिए जो किसी गहराई वाले सब्जेक्ट, रिसर्च या आगे की बड़ी पढ़ाई की तैयारी में जुटे हैं। सूर्य और बुध का यह मेल आपको सही तरीक़े से सोचने, चीजों को गहराई से समझने और सिस्टमैटिक होकर पढ़ाई करने में काफी मदद करेगा।

26 सितंबर के बाद का समय तो और भी ज्यादा काम का साबित होगा। इस दौरान अगर आप अकेले बैठकर, शांत माहौल में अपनी तैयारी करेंगे, तो दिमाग में बातें जल्दी बैठेंगी। बस एक बात का ध्यान रखें कि पढ़ाई के टाइम पर फोन, सोशल मीडिया या फालतू की दोस्तों-यारों की महफिलों से दूरी बनाकर रखें, वरना पूरा फोकस खराब हो सकता है।