वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: पेंडिंग प्रोजेक्ट पूरे होंगे, पार्टनर से भविष्य की योजना पर होगी बात

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव छठे भाव में रहकर आपको पेंडिंग काम और कॉम्पिटिशन संभालने के लिए तैयार करेंगे, जैसे किसी सहकर्मी के साथ काम को लेकर होड़ महसूस होना, इसलिए धैर्य से आगे बढ़ें। क्लाइंट्स या सहकर्मियों से जरूरी बातचीत भी होगी। शेयर्ड पैसों या पेंडिंग पेमेंट को एक बार ध्यान से चेक कर लें, कोई रिस्की निवेश न करें। पार्टनर के साथ भावनाएं गहरी हो सकती हैं, सामने वाले की चुप्पी को दूरी न समझें। संतुलन बनाए रखें, हफ्ता आपको स्थिरता की ओर ले जाएगा।

स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव के छठे भाव में होने से रूटीन सुधारने का अच्छा मौका है, जैसे समय पर सोना या नियमित एक्सरसाइज शुरू करना। मंगलदेव नौवें भाव में नीच के होकर यात्रा या भविष्य की योजनाओं को लेकर बेचैनी बढ़ा सकते हैं।

परिवार और रिश्ते 30 सितंबर को चंद्रदेव के सातवें भाव में आते ही पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर जरूरी बातचीत हो सकती है, जैसे कोई बड़ा फैसला मिलकर लेना। 2 अक्टूबर से चंद्रदेव आठवें भाव में जाकर भावनाओं को गहरा और कभी-कभी मुश्किल से व्यक्त होने वाला बना सकते हैं।

शुक्रदेव के बारहवें भाव में वक्री होते ही आप या पार्टनर को निजी स्पेस की जरूरत महसूस हो सकती है। कुछ समय की चुप्पी को भावनात्मक दूरी न समझें, यही इस हफ्ते की सबसे बड़ी सीख है, धैर्य से रिश्ते को समय दें।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए बृहस्पतिदेव नौवें भाव में उच्च के होकर गहरी पढ़ाई और अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन दिला रहे हैं, जैसे किसी मेंटर से करियर से जुड़ी सलाह लेना। 4 अक्टूबर को चंद्रदेव के नौवें भाव में आते ही एकेडमिक प्लानिंग के लिए भी सहयोग मिलेगा।

शनिदेव पांचवें भाव में वक्री रहेंगे, जो अनुशासन बनाए रखने की याद दिलाते हैं। मुश्किल विषयों को टालने की बजाय अभी से पढ़ना बेहतर रहेगा, ताकि आखिरी समय में दबाव न बने। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। निष्कर्ष यह हफ्ता काम से शुरू होकर रिश्तों की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रदेव 30 सितंबर को सातवें भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव के वक्री होने से खर्च और भावनात्मक सीमाओं दोनों की समीक्षा जरूरी रहेगी। अगला हफ्ता लंबे समय की योजनाओं में बेहतर स्पष्टता ला सकता है, बस अभी से धैर्य बनाए रखें।