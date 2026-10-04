वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: जब करियर और रिश्तों में बढ़ेगा तनाव, तब गुरुदेव की यह एक कृपा दिलाएगी बड़ी सफलता!

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वृश्चिक राशि वालों, इस हफ्ते करियर, पैसा और मन की उलझनें तीनों साथ चलेंगी। आपके राशि स्वामी मंगलदेव नौवें भाव में नीच के हैं। भविष्य को लेकर जरा सी अनिश्चितता भी आपको बेचैन कर सकती है। अच्छी बात यह है कि गुरुदेव वहीं उच्च के बैठे हैं।

वे आपको कुछ नया सीखने और बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचने में मदद करेंगे। हफ्ते के बीच में काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी और लोग आप पर ज्यादा ध्यान देंगे। आखिरी दिनों में दोस्तों से मिलना, आगे की प्लानिंग और खुद पर सोचना होगा। थोड़ी देर की भावनाओं के आधार पर बड़े फैसले मत लीजिए।

स्वास्थ्य इस हफ्ते भावनात्मक दबाव को संभालना होगा। मंगलदेव बेचैनी बढ़ा सकते हैं। काम या भविष्य की प्लानिंग को लेकर मन साफ न हो, तब यह बेचैनी और बढ़ेगी। रात को बिस्तर पर लेटकर समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे, तो नींद पर असर पड़ेगा।

11 अक्टूबर को बारहवें भाव में चंद्रदेव आराम की जरूरत बढ़ाएंगे। सैर, स्ट्रेचिंग या कुछ देर हरियाली के बीच बैठना फायदा देगा। देर रात तक लैपटॉप पर काम करने से बचें। थकान हो तो जबरदस्ती काम न करें, एक छोटा ब्रेक लें।

परिवार और रिश्ते इस हफ्ते अपनों से खुलकर बात करना जरूरी होगा। काम और भविष्य के बारे में सोचते सोचते आप घर में होते हुए भी मन से कहीं और रह सकते हैं। परिवार आपकी जिम्मेदारियां समझता है। फिर भी वे आपका थोड़ा वक्त चाहेंगे। 5 अक्टूबर को छोटी सी टिप्पणी भी आपको चुभ सकती है। उस पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, आराम से बात करें। चौथे भाव में राहु घर में कुछ बेचैनी रख सकते हैं।

6 अक्टूबर की रात के बाद आपका ध्यान अपने लक्ष्यों पर ज्यादा रहेगा। रात के खाने पर फोन अलग रखकर आधा घंटा परिवार के साथ बैठें। इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। वक्री शुक्रदेव प्रेम संबंधों में पुरानी बातें फिर उठा सकते हैं। रिश्ते में हैं तो अपनी बात साबित करने के लिए पुराने झगड़े न खोलें। सिंगल लोग किसी पुराने व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं। दोबारा जुड़ने से पहले समय लें। 11 अक्टूबर को थोड़ा अकेलापन अच्छा लगेगा, बस लोगों से पूरी तरह कटें नहीं।

शिक्षा उच्च शिक्षा और व्यवस्थित पढ़ाई के लिए यह हफ्ता अच्छा है। नौवें भाव में उच्च के गुरुदेव नए विषय सीखने की इच्छा जगाएंगे। किसी नए कोर्स, सर्टिफिकेशन या विदेश में पढ़ाई के बारे में जानकारी जुटाने का मन कर सकता है। 6 अक्टूबर के बाद दसवें भाव में चंद्रदेव आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहने में मदद करेंगे।

9 अक्टूबर से ग्यारहवें भाव में चंद्रदेव ग्रुप स्टडी में मदद करेंगे। व्यवस्थित रिवीजन में भी साथ मिलेगा। पढ़ाई का ऐसा शेड्यूल बनाएं जिसे आप सच में निभा सकें। सोशल मीडिया और बेवजह की बातचीत को पढ़ाई का समय न खाने दें। पांचवें भाव में वक्री शनिदेव बताते हैं कि प्रगति धीमी होगी, पर पक्की होगी।