वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: भाग्य स्थान पर बृहस्पति की कृपा से मिलेगा बड़ों का आशीर्वाद

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आपको भीतर से मजबूत बनाने वाला है। आप गहराई से सोचने वाले और अपने लक्ष्य पर टिके रहने वाले इंसान हैं। इस बार कुछ नतीजे देर से मिलेंगे, पर हर देरी आपको कुछ न कुछ सिखाकर जाएगी। भाग्य स्थान पर बृहस्पतिदेव की कृपा बड़ों और गुरुजनों का आशीर्वाद दिलाएगी। धन के मामले में हाथ थोड़ा रोककर चलें। भावनाओं को व्यक्त करना सीखेंगे तो रिश्तों में नई ताजगी आएगी। घर-परिवार में भी आपकी उपस्थिति की जरूरत महसूस होगी, इसलिए दफ्तर और घर के बीच संतुलन बनाए रखें। सप्ताह के अंत में संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मन को प्रसन्न कर सकती है।

स्वास्थ्य इस सप्ताह आराम को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। बारहवें घर में तीन ग्रहों की मौजूदगी नींद की कमी और मानसिक थकावट की ओर इशारा कर रही है। अगर आप हर काम अकेले निपटाने की जिद करेंगे तो दफ्तर का बोझ और अनकही भावनाएं आपको भीतर से खाली कर सकती हैं।

सोने और जागने का समय एक रखें और संतुलित भोजन लें। 25 अक्टूबर की रात छठे घर में चंद्रदेव के आने से दिनचर्या सुधारने का अच्छा अवसर मिलेगा। दफ्तर की नाराजगी को घर के माहौल पर न पड़ने दें। प्राणायाम या कुछ समय का एकांत आपको नई दृष्टि देगा। लक्षण बने रहें तो चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लें।

परिवार और रिश्ते आप स्वभाव से अपनी भावनाएं छिपाकर रखते हैं, पर इस सप्ताह यह चुप्पी गलतफहमी का कारण बन सकती है। 21 अक्टूबर से चौथे घर में चंद्रदेव परिवार के माहौल में भावनाओं को तेज करेंगे। कोई परिजन या जीवनसाथी दूर-दूर सा लगे तो उनसे स्नेह से पूछिए कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है।

बारहवें घर में वक्री शुक्रदेव किसी पुरानी भावनात्मक चोट को फिर से ताजा कर सकते हैं, इसे संयम से निपटा लेना ही ठीक रहेगा। दंपती एक-दूसरे पर शक करने या बीते मतभेद दोहराने से बचें। 23 अक्टूबर के बाद पांचवें घर के चंद्रदेव संतान के साथ खुशी के पल देंगे। अविवाहित जातक अपने पिछले संबंध से सीखकर भावी साथी के बारे में बेहतर समझ बना पाएंगे।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह विषय को गहराई से समझने का है, सिर्फ याद करने का नहीं। नौवें घर में उच्च के बृहस्पतिदेव शिक्षकों का मार्गदर्शन और उच्च शिक्षा की ओर झुकाव बढ़ाएंगे। 19 और 20 अक्टूबर को अपनी किताबें और अध्ययन सामग्री व्यवस्थित कर लें।

23 अक्टूबर की दोपहर से पांचवें घर में चंद्रदेव का आगमन पढ़ाई में रचनात्मकता बढ़ाएगा। हालांकि वहां वक्री शनिदेव होने से एकाग्रता के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। समूह चर्चा से किसी विषय का नया पहलू समझ आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी नियमित अभ्यास करें, गलतियों की समीक्षा करें और जरूरी असाइनमेंट में देरी न करें।

निष्कर्ष वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में अनुशासन, धन के मामले में चौकसी और रिश्तों में समझ का है। राशि स्वामी मंगलदेव की नीच अवस्था संयम की सीख दे रही है, तो बृहस्पतिदेव भाग्य का साथ बनाए हुए हैं। धीमी प्रगति भी सही दिशा में हो तो सार्थक परिणाम देती है। सप्ताह के अंत तक अपने अनुभवों के आधार पर अगले सप्ताह की स्पष्ट प्राथमिकताएं तय कर लें।