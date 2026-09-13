वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: ग्रहों के गोचर से 18 सितंबर के बाद बदलेंगे हालात, यात्रा और करियर में मिलेंगे नए अवसर

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह शांत शुरुआत के साथ आगे बढ़ते हुए हफ्ते भर ज्यादा सक्रिय होता जाएगा। शुरुआत में आप अधूरे मामलों पर सोच-विचार करने में कुछ समय बिता सकते हैं, इससे पहले कि आगे बढ़ने का मन बने। चंद्रदेव की चाल हफ्ते भर आपकी भावनात्मक प्राथमिकताओं में बदलाव लाती रहेगी।

सूर्यदेव और बुधदेव व्यावहारिक योजना बनाने में साथ देंगे, जबकि 18 सितंबर को मंगलदेव के कर्क राशि में आने से कुछ नया सीखने, यात्रा करने और काम में पहल करने का मौका मिल सकता है। फैसलों में जल्दबाजी न करें, शांत रहकर काम करने से प्रेशर प्रगति में बदल जाएगा।

14 सितंबर को चंद्रदेव द्वादश भाव तुला राशि में गोचर करेंगे, जो आपको शांत और सोच-विचार वाला बनाएगा। 16 सितंबर को वे प्रथम भाव अपनी ही राशि वृश्चिक में पहुंचेंगे, जहां आत्मविश्वास लौटेगा। 17 सितंबर को सूर्यदेव एकादश भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे करियर के लक्ष्य, नेटवर्क और व्यावहारिक योजना मजबूत होगी।

18 सितंबर की दोपहर मंगलदेव नवम भाव में नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे यात्रा, सीखने और नए चीजों में दिलचस्पी बढ़ेगी। उसी रात चंद्रदेव द्वितीय भाव धनु राशि में पहुंचेंगे। बुधदेव एकादश भाव कन्या राशि में और शुक्रदेव द्वादश भाव तुला राशि में रहेंगे, जबकि बृहस्पतिदेव नवम भाव कर्क राशि में, शनिदेव पंचम भाव मीन राशि में वक्री और राहु चतुर्थ भाव कुंभ राशि में तथा केतु दशम भाव सिंह राशि में स्थित रहेंगे।

स्वास्थ्य इस हफ्ते अपनी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा करना जरूरी है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव उन बातों को लेकर मानसिक थकान बढ़ा सकते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। 16 सितंबर को अपनी ही राशि में चंद्रदेव के आने से आपका उत्साह लौटेगा।

18 सितंबर को मंगलदेव कर्क राशि में आने से बेचैनी बढ़ सकती है या माहौल बदलने की जरूरत महसूस हो सकती है। खुद को पर्याप्त आराम दें और शेड्यूल को ज्यादा भारी मत बनाइए। शांत समय, पैदल चलना और नियमित नींद मदद कर सकते हैं।

परिवार और रिश्ते इस हफ्ते रिश्तों में भावनात्मक जागरूकता गहरी होगी। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव आपको सामान्य से ज्यादा चुप रख सकते हैं, और अपने इसका गलत मतलब समझ सकते हैं। इसलिए, पीछे हटने के बजाय अपनी भावनाएं समझाएं।

शिक्षा 16 सितंबर से इस हफ्ते विद्यार्थियों के लिए खासतौर पर सहायक साबित हो सकता है। अपनी ही राशि में रहते हुए चंद्रदेव एकाग्रता और दृढ़ता बढ़ाएंगे। आप किसी ऐसे विषय को समझने में सफल हो सकते हैं जो पहले मुश्किल लगता था। सूर्यदेव और बुधदेव व्यवस्थित पढ़ाई और व्यावहारिक तरीके से सीखने में मदद करेंगे। 18 सितंबर को चंद्रदेव के धनु राशि में आने के बाद उच्च शिक्षा, यात्रा या नए विषयों में दिलचस्पी बढ़ सकती है। मंगलदेव महत्वाकांक्षा तो बढ़ाएंगे, लेकिन सब कुछ एक साथ पूरा करने की कोशिश से बचें। आपके करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली।

निष्कर्ष यह साप्ताहिक राशिफल आत्ममंथन से शुरू होकर धीरे-धीरे ज्यादा आत्मविश्वास और दिशा की ओर बढ़ता है। 16 सितंबर को अपनी राशि में चंद्रदेव के आने से हिम्मत के साथ फैसले लेने में मदद मिलेगी। 18 सितंबर के बाद चंद्रदेव धनु राशि में मजबूत संभावनाओं की ओर देखने में मदद करेंगे।