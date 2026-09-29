वृश्चिक मासिक राशिफल: क्या आपकी खामोशी अपनों को खटक रही है? जानें अक्टूबर महीने ग्रहों का सबसे बड़ा संकेत

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। महीने की शुरुआत में आपका फोन खूब बजेगा। पुराने दोस्त, ऑफिस के सीनियर और नए जान-पहचान वाले, सब किसी न किसी बहाने जुड़ना चाहेंगे और इन मुलाकातों से फायदा भी होगा। पर महीने के बीच से मन कहेगा कि अब थोड़ा रुककर अपने लिए जिया जाए।

आप वैसे भी अपने मन की बात हर किसी से नहीं कहते, और इन दिनों यह चुप्पी और गहरी हो सकती है। बस इतना ध्यान रखें कि अपनों को आपकी खामोशी नाराजगी न लगे। गुस्सा आए, तो दस तक गिनती गिन लीजिए। महीने के आखिर में करियर को लेकर नई उम्मीद जागेगी।

स्वास्थ्य सेहत के नजरिये से पहले पंद्रह दिन ठीक रहेंगे, पर नौवें भाव के मंगलदेव यात्रा और भागदौड़ बढ़ाएंगे। लगातार सफर में खाने-सोने का समय बिगड़ सकता है। यात्रा में घर का बना हल्का नाश्ता साथ रखें। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव बारहवें भाव में आएंगे, जो आराम और निजी समय की जरूरत बढ़ाएंगे। पांचवें भाव में वक्री शनिदेव बच्चों की पढ़ाई या किसी अधूरे निजी प्रोजेक्ट की चिंता से मन को उलझा सकते हैं। रात को सोने से पहले दस मिनट गहरी सांसें लें। कोई परेशानी बनी रहे, तो विशेषज्ञ से सलाह लेने में देर न करें।

परिवार और रिश्ते रिश्तों के मामले में 3 अक्टूबर से वक्री शुक्रदेव बारहवें भाव में बैठकर प्रेम की अपेक्षाओं पर दोबारा विचार करवाएंगे। इस महीने आपको दिखावटी बातें कम और दिल की गहराई वाली बातचीत ज्यादा भाएगी। पार्टनर के साथ देर रात की लंबी बातचीत रिश्ते को नई गहराई दे सकती है।

17 अक्टूबर से सूर्यदेव भी बारहवें भाव में आएंगे, तो आप थोड़े अंतर्मुखी हो जाएंगे। 24 अक्टूबर से बुधदेव की वक्री चाल पुराने किस्से फिर खोल सकती है। कुंवारे लोगों के मन में किसी पुराने साथी की याद उभर सकती है। चौथे भाव में राहुदेव घर में बेचैनी बढ़ा सकते हैं, तो किसी बात पर तनाव हो तो आवाज धीमी रखकर बात करें।

शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में पहले पखवाड़े ग्यारहवें भाव के सूर्यदेव समूह में पढ़ने और मार्गदर्शन लेने का फायदा दिलाएंगे। व्हाट्सऐप ग्रुप पर गपशप की बजाय वहां डाउट पूछने की आदत बनाइए। किसी सीनियर से पिछले साल के नोट्स मांगने में संकोच न करें।

17 अक्टूबर के बाद बारहवें भाव के सूर्यदेव अकेले बैठकर पढ़ने की ताकत देंगे। पांचवें भाव में वक्री शनिदेव बार-बार अभ्यास वाले विषयों में धीरज मांगते हैं। 24 अक्टूबर से वक्री बुधदेव आवेदन और लिखित काम में दोहरी जांच की सलाह देते हैं। 31 अक्टूबर को गुरुदेव दसवें भाव में आकर करियर से जुड़ी पढ़ाई और भविष्य की योजना पर ध्यान बढ़ाएंगे।

निष्कर्ष वृश्चिक राशि वालों का यह मासिक राशिफल बताता है कि इस बार आपकी ताकत सही वक्त पर रुकने में है। ग्यारहवें भाव के सूर्यदेव शुरुआत में संपर्क और लाभ देंगे, जबकि 17 अक्टूबर से बारहवें भाव में आकर आराम और आत्मचिंतन की ओर मोड़ेंगे। शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल अधूरी बातों को जल्दबाजी में निपटाने से रोकती है। 31 अक्टूबर को गुरुदेव दसवें भाव में आकर करियर को नई धार देंगे। ऊर्जा बचाइए और फैसलों को पकने दीजिए।