वृश्चिक मासिक राशिफल: नवंबर में ऑफिस में बढ़ेगी सक्रियता, धैर्य और सही रणनीति से मिलेगी बड़ी सफलता

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वृश्चिक राशि के जातक गहराई से सोचने वाले और अपनी बात पर डटे रहने वाले होते हैं। यह महीना आपके इसी जुझारूपन को सही दिशा में लगाने का है। शुरुआत में थोड़ा एकांत और आत्मचिंतन अच्छा लगेगा, जबकि महीने के बीच से कर्मक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी।

आखिरी दिनों में आप खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी पाएंगे। धीरज, साफ संवाद और व्यवस्थित आर्थिक योजना इस महीने आपकी प्रगति की बुनियाद बनेंगे। स्वास्थ्य महीने के आरंभ में बारहवें घर में सूर्यदेव नींद और आराम की अहमियत समझाएंगे। अगर आप हफ्तों से बिना छुट्टी लिए काम कर रहे हैं, तो एक दिन पूरी तरह खुद के लिए रखिए। 13 नवंबर तक वक्री बुधदेव उन आदतों पर सोचने का मौका देंगे जो दिमाग को थका देती हैं। देर रात तक खबरें पढ़ते रहना या बेवजह की फिक्र में डूबे रहना, इनसे दूरी बनाइए।

13 नवंबर के बाद दिनचर्या को व्यवस्थित करने और अधूरे कामों को निपटाने का समय रहेगा। 12 नवंबर से मंगलदेव दसवें घर में दफ्तर की भागदौड़ बढ़ाएंगे, ऐसे में थोड़े थोड़े अंतराल पर विश्राम जरूरी है। 16 नवंबर से सूर्यदेव आपकी राशि में आकर शरीर में ऊर्जा भरेंगे। नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और दफ्तर से थोड़ी दूरी सेहत को संभाले रखेगी।

परिवार और रिश्ते चौथे घर में राहुदेव पूरे महीने घर के माहौल में कुछ बदलाव की इच्छा जगाएंगे। हो सकता है आप अलग कमरा, अलग शहर या अपनी स्वतंत्रता की बात सोचें। ऐसे विचार परिवार से छिपाने के बजाय खुलकर साझा कीजिए। 6 नवंबर से ग्यारहवें घर में वक्री शुक्रदेव मित्रों और सामाजिक अपेक्षाओं पर दोबारा सोचने को कहेंगे। कुछ दोस्तियों में दायरा खींचना आवश्यक लगेगा।

13 नवंबर को बुधदेव के मार्गी होने के बाद अनसुलझी चर्चाएं पूरी करने का अवसर मिलेगा। 16 नवंबर से सूर्यदेव आपकी राशि में होंगे और आप अपनी जरूरतें स्पष्ट शब्दों में कह पाएंगे। दंपती आने वाले साल की योजनाओं पर साथ बैठकर चर्चा कीजिए। अविवाहित वृश्चिक जातक अनजान लोगों से मेलजोल में ज्यादा सहज महसूस करेंगे।

शिक्षा पांचवें घर में वक्री शनिदेव विद्यार्थियों से कठिन विषयों को फिर से दोहराने और तैयारी के तरीके पर नए सिरे से विचार करने को कहेंगे। मॉक टेस्ट में अंक कम आएं तो निराश होने के बजाय गलतियों का विश्लेषण कीजिए। 12 नवंबर तक नौवें घर में मंगलदेव उच्च शिक्षा, विशेष विषयों और जानकार लोगों से ज्ञान लेने में रुचि बढ़ाएंगे।

12 नवंबर को मंगलदेव दसवें घर में आएंगे, तब रोजगार से जुड़े अध्ययन और व्यावहारिक कौशल पर ध्यान जाएगा। इंटर्नशिप के आवेदन, लाइव प्रोजेक्ट या स्किल सर्टिफिकेशन के लिए अनुकूल समय है। 13 नवंबर से बुधदेव की सीधी चाल पढ़ाई से जुड़े पत्राचार को व्यवस्थित करेगी। अंतिम दिनों में रटने के बजाय रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहिए।

निष्कर्ष वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवंबर करियर की ऊंचाई, आत्म विकास और धन की समझ का महीना है। 12 नवंबर को मंगलदेव का दसवें घर में जाना पेशेवर लक्ष्यों को धार देगा, 13 नवंबर को बुधदेव का मार्गी होना संवाद सुधारेगा और 16 नवंबर से सूर्यदेव आपकी राशि में आकर निजी प्राथमिकताओं को प्रमुख बनाएंगे।