धनु साप्ताहिक राशिफल: कर्क में नीच के मंगल और बुध गोचर से बदलेंगे हालात, किसे मिलेगा नए संपर्कों का फायदा?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते नए संपर्कों से जुड़िए और अपनी लगातार मेहनत के दम पर धीरे-धीरे आगे बढ़िए। 21 सितंबर से ही सारा ध्यान कमाई, खर्चों और घर की व्यावहारिक जिम्मेदारियों पर टिक जाएगा। इस समय सूर्यदेव कन्या राशि में और नीच के मंगल कर्क राशि में बने हुए हैं, इसलिए दिमाग़ पर थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है।

23 सितंबर की रात से स्थितियाँ बदलने लगेंगी। लोगों से बातचीत और मेल-जोल बढ़ेगा, जिससे आपके रुके हुए काम रफ्तार पकड़ेंगे। फिर 26 सितंबर को बुधदेव के तुला राशि में जाते ही और चंद्रदेव के मीन राशि में पहुँचते ही नेटवर्किंग और काम-धंधे के नए रास्ते खुलेंगे। शुक्रदेव, वक्री शनिदेव और राहु-केतु अपनी-अपनी जगह मौजूद हैं, इसलिए कुल मिलाकर अपने संपर्कों का सही इस्तेमाल करें और हर फैसला पूरी समझदारी से लें।

स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से देखा जाए तो इस हफ्ते मन को शांत और संतुलित रखना ही आपकी असली ताकत बनेगा। कर्क राशि में नीच के मंगलदेव की वजह से कभी-कभी बेवजह की बेचैनी या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। वहीं मीन राशि में वक्री शनिदेव का असर ऐसा रहेगा कि पुराने छूटे हुए काम दिमाग़ में घूमते रहेंगे और मन भारी कर सकते हैं। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

ऐसे में अपनी नींद पूरी लें और काम की भाग-दौड़ में खाना स्किप करने की भूल बिल्कुल न करें। रोज थोड़ी देर टहलना, हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग या एक्सारसाइज करना तनाव को दूर रखने में बहुत मदद करेगा। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, उससे ठीक पहले 5 मिनट शांत बैठकर गहरी साँसें जरूर लें, इससे दिमाग़ को तुरंत शांति और साफ सोच मिलेगी।

परिवार और रिश्ते घर-परिवार और निजी जिंदगी की बात करें तो इस हफ्ते आपको अपनी आजादी और अपनों की भावनाओं के बीच एक सही संतुलन बनाकर चलना होगा। कर्क राशि में बैठे मंगलदेव की वजह से जब घरवाले आपकी किसी बात या प्लान पर सवाल उठाएंगे, तो हो सकता है कि आपको तुरंत ग़ुस्सा आ जाए या आप जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर बैठें, यहाँ थोड़ा संभलने की जरूरत है। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो साफ और दिल खोलकर बात कीजिए; इससे एक-दूसरे की उम्मीदों को समझना आसान हो जाएगा। वहीं, जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी खास से मुलाक़ात दोस्तों के जरिए या किसी सफर के दौरान हो सकती है। हफ्ते के आखिरी दिन किसी भी गंभीर या दिल की बात को सामने रखने के लिए सबसे बढ़िया रहेंगे।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता किताबों में सिर खपाने से ज्यादा आपस में बात करने, सवाल पूछने और चीजों को प्रैक्टिकली समझने का है। हफ्ते की शुरुआत में कन्या राशि के सूर्यदेव और बुधदेव आपको एक सही टाइमटेबल बनाने और ध्यान लगाकर रिवीजन करने की पूरी शह देंगे।

23 सितंबर को जब चंद्रदेव कुंभ राशि में आएंगे, तो दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ने से मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी चुटकियों में समझ आने लगेंगे। इसके बाद 26 सितंबर को जैसे ही बुधदेव तुला राशि में जाएंगे, असाइनमेंट लिखने, प्रेजेंटेशन देने और सहपाठियों के साथ मिलकर कुछ नया सीखने में आपको बहुत बढ़िया नतीजे मिलेंगे।

निष्कर्ष इस हफ्ते आप जितने नए लोगों से मिलेंगे और रिश्ता जोड़ेंगे, आगे चलकर आपकी तरक्की का रास्ता उतना ही साफ होता जाएगा। बस ध्यान रखें की साझे पैसों का लेन-देन हो तो हिसाब साफ रखिए, और भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लीजिए।

अपने काम-धंधे में चुपचाप बैठने के बजाय लोगों से मेल-जोल बढ़ाइए और खुलकर बात कीजिए। यही जान-पहचान आपके करियर में नए दरवाजे खोलेगी। रही बात घर-परिवार और रिश्तों की, तो थोड़ा सब्र रखिए। हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बात को समझिए, चीजें अपने आप संभल जाएंगी।