धनु साप्ताहिक राशिफल: पैसों से जुड़े मामलों में बढ़ेगी उलझन, रिश्तों में भी संभलकर चलना होगा जरूरी

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह 11 अक्टूबर को वे तुला राशि के ग्यारहवें भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव कन्या राशि के दसवें भाव में विराजमान रहेंगे।

मंगलदेव कर्क राशि के आठवें भाव में नीच के रहेंगे। गुरुदेव इसी भाव में उच्च के रहेंगे। बुधदेव और वक्री शुक्रदेव तुला राशि के ग्यारहवें भाव में रहेंगे। वक्री शनिदेव मीन राशि के चौथे भाव में रहेंगे। राहु कुंभ राशि के तीसरे भाव में और केतु सिंह राशि के नौवें भाव में रहेंगे।

धनु राशि वालों, इस हफ्ते आपकी प्राथमिकताएं कई बार बदलेंगी। शुरुआत गहरी भावनाओं और साझा जिम्मेदारियों से होगी। आपके राशि स्वामी गुरुदेव आठवें भाव में उच्च के हैं। इसलिए बीमा, लोन या किसी और के साथ जुड़े पैसों पर ध्यान रखना होगा। हफ्ता आगे बढ़ेगा तो करियर और सामाजिक मेलजोल पर ध्यान जाएगा।

चौथे भाव में वक्री शनिदेव कहेंगे कि घर की जिम्मेदारियों से भागें नहीं, उन्हें पूरा करें। वक्री शुक्रदेव किसी पुरानी दोस्ती की याद दिला सकते हैं। स्वास्थ्य काम और पैसों की जिम्मेदारियों से जुड़े तनाव को संभालना होगा। सब कुछ एक साथ सुलझाने की कोशिश में दिमाग पर बोझ बढ़ सकता है। आठवें भाव में मंगलदेव अचानक थकान दे सकते हैं। कोई पुरानी तकलीफ भी फिर उभर सकती है। दिनचर्या सीधी सादी रखें। रोज टहलें, पानी भरपूर पिएं और सोने का एक तय समय रखें। दिमाग थका लगे तो काम से छोटा ब्रेक लें। कई लक्ष्य पूरे करने के चक्कर में आराम को नजरअंदाज न करें।

परिवार और रिश्ते इस हफ्ते भावनात्मक मामलों को परिपक्वता से संभालना होगा। 5 अक्टूबर को भरोसे और सुरक्षा को लेकर आप ज्यादा संवेदनशील रहेंगे। आप जीवनसाथी या परिवार से भरोसा चाहेंगे। पर उनकी परीक्षा लेकर यह देखने की कोशिश न करें कि वे आपकी कितनी परवाह करते हैं।

6 अक्टूबर की रात के बाद आपको यात्रा, भविष्य की योजनाओं या अपनी रुचियों पर बात करना अच्छा लगेगा। किसी छुट्टी की प्लानिंग रिश्ते में नई ताजगी ला सकती है। वक्री शुक्रदेव कोई पुरानी दोस्ती या रोमांटिक याद फिर ताजा कर सकते हैं। 9 अक्टूबर के बाद आप करियर में ज्यादा डूबे रह सकते हैं। ध्यान रखें कि दफ्तर की जिम्मेदारियां आपका सारा समय न ले लें। रिश्तों और काम में संतुलन बनाएं। चौथे भाव में वक्री शनिदेव घर के बड़ों की किसी जरूरत पर ध्यान दिला सकते हैं। 11 अक्टूबर को दोस्त और सामाजिक मेलजोल ज्यादा जरूरी लगेंगे।

शिक्षा उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए यह हफ्ता अच्छा है। 6 अक्टूबर की रात चंद्रदेव नौवें भाव में आएंगे। इससे नई चीजें सीखने की जिज्ञासा बढ़ेगी। किसी कोर्स, सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग के बारे में जानकारी जुटाने का यह सही समय है। 9 अक्टूबर के बाद पढ़ाई का सामान व्यवस्थित करें। पढ़ाई का ऐसा शेड्यूल बनाएं जिसे आप सच में निभा सकें। एक बड़े लक्ष्य पर ध्यान दें, सब कुछ एक साथ पढ़ने की कोशिश न करें। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र रिवीजन और लिखने के अभ्यास पर खास ध्यान दें।