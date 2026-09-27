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धनु साप्ताहिक राशिफल: काम का दबाव बढ़ेगा, पार्टनरशिप और पैसों के मामले में रहें सतर्क; कैसा होगा पूरा हफ्ता?

By Digital Desk Edited By: Samvida Tiwari
Published: Sun, 27 Sep 2026 08:00 AM (IST)

यह सप्ताह आपका ध्यान रचनात्मक कार्यों से शुरू होने वाला है, फिर ध्यान व्यावहारिक कामों और पार्टनरशिप की तरफ चला ...और पढ़ें

धनु साप्ताहिक राशिफल: पार्टनरशिप और पैसों के मामलों में बरतें सावधानी

धनु साप्ताहिक राशिफल: पार्टनरशिप और पैसों के मामलों में बरतें सावधानी

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 30 सितंबर की दोपहर के बाद चंद्रदेव छठे भाव में आ जाएंगे, जहां वर्कप्लेस पर दबाव बढ़ सकता है। 2 अक्टूबर की दोपहर के बाद चंद्रदेव सातवें भाव में प्रवेश करेंगे, और 4 अक्टूबर की शाम को आठवें भाव में पहुंच जाएंगे। शुक्रदेव 3 अक्टूबर को ग्यारहवें भाव में वक्री हो जाएंगे, जिससे दोस्तों या प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स से जुड़ी फाइनेंशियल उम्मीदें दोबारा जांचनी पड़ सकती हैं, जैसे किसी पुराने उधार का हिसाब याद आना।

हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव पांचवें भाव में रहकर रचनात्मक विचार और प्रेजेंटेशन जैसे काम आसान बनाएंगे, जैसे किसी नए प्रोजेक्ट का आइडिया बिना ज्यादा मेहनत के सामने आ जाना। हफ्ते के बीच में वर्कप्लेस प्रेशर बढ़ सकता है, प्रोफेशनल बने रहें और अनावश्यक कॉम्पिटिशन से बचें। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर बात हो सकती है, छोटी नाराजगी को बड़ा मुद्दा न बनाएं। दोस्तों या प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स से जुड़ी पैसों की उम्मीदें फिर से जांचनी पड़ सकती हैं। दफ्तर का तनाव घर तक न ले जाएं।

स्वास्थ्य

सेहत के लिहाज से मंगलदेव और बृहस्पतिदेव दोनों आठवें भाव में होने से जिम्मेदारियों और भविष्य की अनिश्चितता को लेकर मन व्यस्त रह सकता है।

थकान को नजरअंदाज न करें, जैसे बार-बार सिरदर्द होने पर भी काम में लगे रहना।
30 सितंबर के आसपास चंद्रदेव के छठे भाव में रहने से रूटीन सुधारने का अच्छा मौका मिलेगा, जैसे खाने का समय तय करना या रोज कुछ मिनट टहलना। हफ्ते के अंत की तरफ पर्याप्त नींद लेना खासतौर पर जरूरी होगा। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते

2 अक्टूबर को चंद्रदेव के सातवें भाव में आते ही पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर जरूरी बातचीत हो सकती है, जैसे शादी, घर या किसी बड़े फैसले पर साथ चर्चा करना। मगर मंगलदेव आठवें भाव में मौजूद होने से भावनाएं तीव्र भी रह सकती हैं, छोटी नाराजगी को बड़ी बहस में न बदलें।

शनिदेव चौथे भाव में वक्री रहेंगे, जो घर के पुराने जिम्मेदारी वाले मुद्दों की याद दिलाते हैं, जैसे किसी बुजुर्ग परिजन की देखभाल की योजना। अपनों को ज्यादा समय दें और दफ्तर का तनाव घर तक न ले जाएं। पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए 28 सितंबर को चंद्रदेव के पांचवें भाव में होने से मुश्किल विषयों को समझने और अपनी बात रखने में आसानी रहेगी, जैसे किसी कठिन कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लेना। केतु नौवें भाव में होने से मन में कभी-कभी पढ़ाई की दिशा को लेकर सवाल उठ सकते हैं।
अचानक प्लान बदलने की बजाय किसी टीचर या मेंटर से चर्चा करें। लगातार रिवीजन आखिरी समय की तैयारी से ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, यही इस हफ्ते की सबसे अहम सीख है।

निष्कर्ष

यह हफ्ता जिम्मेदारी और रिश्तों दोनों में परिपक्वता मांगता है। चंद्रदेव सातवें भाव में जाकर पार्टनरशिप को अहम बनाएंगे। शुक्रदेव के वक्री होने से दोस्तों से जुड़ी उम्मीदें दोबारा जांचनी पड़ेंगी। अगला हफ्ता इन्हीं चर्चाओं को और स्पष्ट रूप दे सकता है, बस धैर्य बनाए रखें।

उपाय

  • सूर्य को जल चढ़ाएं और अपने प्रोफेशनल लक्ष्यों को व्यवस्थित करें।
  • दोस्तों या सोशल ग्रुप को इम्प्रेस करने के लिए बेवजह खर्च न करें।
  • परिवार के साथ शांत समय बिताएं और घर के माहौल को व्यवस्थित रखें।
  • गुरुवार को पीले फूल या चना दाल का दान करें।
  • किसी भी बात में तुरंत निष्कर्ष निकालने से बचें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com