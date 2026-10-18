धनु साप्ताहिक राशिफल: कमाई के बनेंगे नए रास्ते, खर्च और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर रखें नजर

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 19 और 20 अक्टूबर को चंद्रदेव मकर राशि में आपके दूसरे घर में रहेंगे। 21 अक्टूबर को वे कुंभ राशि के तीसरे घर में जाएंगे, जहां राहुदेव पहले से विराजमान हैं। 23 अक्टूबर की दोपहर चंद्रदेव मीन राशि के चौथे घर में और 25 अक्टूबर की रात मेष राशि के पांचवें घर में प्रवेश करेंगे।

आपके राशि स्वामी बृहस्पतिदेव कर्क राशि के आठवें घर में उच्च के हैं, जहां मंगलदेव नीच के होकर उनके साथ हैं। ग्यारहवें घर में तुला राशि के भीतर नीच के सूर्यदेव, बुधदेव और वक्री शुक्रदेव एक साथ बैठे हैं। शनिदेव चौथे घर में मीन राशि में वक्री हैं और केतुदेव सिंह राशि में नौवें घर में हैं।

यह सप्ताह आपको उम्मीद और समझदारी के बीच सही संतुलन बनाना सिखाएगा। आप खुले दिल के और आगे की सोचने वाले इंसान हैं, नई संभावनाएं आपको हमेशा उत्साहित करती हैं। इस बार कमाई के रास्ते तो दिखेंगे, पर साथ ही कुछ अनचाहे खर्च भी दस्तक देंगे। घर-परिवार में एक जिम्मेदार सदस्य की भूमिका निभानी होगी।

मित्रों और संपर्कों के मामले में आप कुछ नए निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। सप्ताह का अंत मन को हल्का और रचनात्मक बनाएगा। घर के बुजुर्गों की देखभाल और उनकी सलाह, दोनों इस सप्ताह आपके लिए अहम रहेंगे। खर्च पर लगाम रखेंगे तो मन भी निश्चिंत रहेगा।

स्वास्थ्य इस सप्ताह सेहत की अनदेखी करने से बचिए। आठवें घर में नीच के मंगलदेव पुरानी तकलीफ को फिर से जगा सकते हैं या अचानक थकान दे सकते हैं। दफ्तर और घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने ऊपर अनावश्यक दबाव न लें।

23 अक्टूबर के बाद चौथे घर के चंद्रदेव और शनिदेव मन की शांति पर असर डाल सकते हैं, खासकर अगर एक साथ कई उलझनें सुलझाने में लगे रहें। नियमित नींद लें और व्यस्त दिनों में भी भोजन न छोड़ें। सुबह की सैर और बीच-बीच में आराम आपको हल्का रखेगी। थकान के संकेत समझें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सक की सलाह लें।

परिवार और रिश्ते परिवार के लोगों को इस सप्ताह आपके भावनात्मक सहारे की जरूरत होगी, भले ही आप काम में व्यस्त रहें। चौथे घर में वक्री शनिदेव घर की किसी अधूरी जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय की तरफ ध्यान खींचेंगे। 23 अक्टूबर से चंद्रदेव भी इसी घर में आकर माता जी की देखभाल और घर के माहौल को प्राथमिकता बना देंगे।

ग्यारहवें घर में वक्री शुक्रदेव कुछ रिश्तों पर फिर से सोचने का संकेत दे रहे हैं। दंपती ध्यान रखें कि रुपये-पैसे की असहमति आपसी जुड़ाव को कमजोर न करे। 25 अक्टूबर की रात पांचवें घर में चंद्रदेव प्रेम जीवन में मिठास लाएंगे। अविवाहित जातक किसी पुराने मित्र से फिर जुड़ सकते हैं या किसी पुराने आकर्षण पर दोबारा विचार कर सकते हैं।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुशासन और जिज्ञासा का मेल है। आठवें घर में उच्च के बृहस्पतिदेव शोध, गहन अध्ययन और विश्लेषण वाले विषयों में रुचि बढ़ाएंगे। गूढ़ विषय भी आपको रोचक लगने लगेंगे। 21 अक्टूबर से तीसरे घर के चंद्रदेव शिक्षकों और सहपाठियों के साथ चर्चा को उपयोगी बनाएंगे, जिनसे मुश्किल विचार साफ होंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी नियमित दोहराव और अभ्यास परीक्षा पर ध्यान दें। पढ़ने के तरीके बार-बार न बदलें। 25 अक्टूबर की रात पांचवें घर में चंद्रदेव का आना रचनात्मक प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन दिला सकता है।