धनु साप्ताहिक राशिफल: मंगल का गोचर लाएगा बदलाव, बढ़ेंगी आर्थिक चिंताएं; दोस्तों का मिलेगा साथ
धनु साप्ताहिक राशिफल 14-20 सितंबर 2026: मंगल के कर्क में गोचर से आर्थिक चिंताएं बढ़ेंगी, सूर्य-बुध करियर में देंगे मजबूती। ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 14 सितंबर को चंद्रदेव एकादश भाव तुला राशि में गोचर करेंगे, जो दोस्तों और पेशेवर नेटवर्क पर फोकस करेंगे। 16 सितंबर को वे द्वादश भाव वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव दशम भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे करियर की जिम्मेदारी और व्यावहारिक फैसले मजबूत होंगे।
18 सितंबर की दोपहर मंगलदेव अष्टम भाव में नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे साझा पैसों, निवेश और भावनात्मक मामलों पर ध्यान जाएगा। उसी रात चंद्रदेव प्रथम भाव अपनी ही राशि धनु में पहुंचेंगे। बुधदेव दशम भाव कन्या राशि में और शुक्रदेव एकादश भाव तुला राशि में रहेंगे, जबकि बृहस्पतिदेव अष्टम भाव कर्क राशि में, शनिदेव चतुर्थ भाव मीन राशि में वक्री और राहु तृतीय भाव कुंभ राशि में तथा केतु नवम भाव सिंह राशि में स्थित रहेंगे।
स्वास्थ्य:
इस हफ्ते आराम को गंभीरता से लेना जरूरी होगा। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव मानसिक थकान या तनाव बढ़ा सकते हैं। हर समय प्रोडक्टिव रहने का दबाव खुद पर मत डालिए।
18 सितंबर को चंद्रदेव के धनु राशि में आने के बाद ऊर्जा बेहतर हो सकती है, लेकिन मंगलदेव के अष्टम भाव में होने से भावनात्मक तनाव भी बन सकता है। दिनचर्या सरल रखें। नियमित नींद, हल्का व्यायाम और पर्याप्त पानी हफ्ते भर ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेंगे। पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।
परिवार और रिश्ते:
इस हफ्ते भावनात्मक जरूरतें बदलती रह सकती हैं। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव दोस्ती और सामाजिक संबंधों को सहारा देंगे। जो लोग आपकी महत्वाकांक्षाओं को समझते हैं, उनके साथ समय बिताना अच्छा लगेगा।
16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव आपको थोड़ा निजी बना सकते हैं, इसलिए बिना बताए अपनों से दूर मत होइए। 18 सितंबर को चंद्रदेव के धनु राशि में आने पर आप ज्यादा खुले और आत्मविश्वासी हो जाएंगे। यह अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अच्छा समय है। साथी के साथ ईमानदार बातचीत से नजदीकी बन सकती है।
शिक्षा:
अनुशासित पढ़ाई और लंबी तैयारी इस हफ्ते विद्यार्थियों के लिए सहायक रहेगी। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव समूह चर्चा और दोस्तों के मार्गदर्शन में मदद करेंगे। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव रिवीजन और रिसर्च के लिए बेहतर हैं।
सूर्यदेव और बुधदेव के कन्या राशि में रहने से डिटेल्ड स्टडी होगी। 18 सितंबर को चंद्रदेव धनु राशि में आने पर आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा। यह किसी बड़े शैक्षणिक लक्ष्य को तय करके धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ने का अच्छा समय है।
निष्कर्ष:
यह साप्ताहिक राशिफल हफ्ते के अंत तक फोकस और आत्मविश्वास के साथ करियर को मजबूत बनाने का संकेत देता है। 18 सितंबर के बाद साझा पैसों को लेकर सावधान रहें और भावुक होकर फैसले लेने से बचें। चंद्रदेव का अपनी राशि में आना उम्मीद वापस लाएगा। आपके करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली।
उपाय:
- मंगलदेव के अष्टम भाव में नीच राशि कर्क में प्रवेश के साथ साझा आर्थिक मामलों को व्यवस्थित रखें।
- गुरुवार के दिन किसी पूजा स्थल पर पीले फूल या हल्दी अर्पित करें और कुछ समय कृतज्ञता में बिताएं।
- शनिदेव चतुर्थ भाव मीन राशि में वक्री हैं, इसलिए परिवार से जुड़े ऐसे मसलों में धैर्य रखें जो तुरंत हल नहीं हो सकते।
- साफ शर्तों के बिना किसी को पैसा उधार देने से बचें।
- संवेदनशील बातचीत के दौरान शांत रवैया बनाए रखें।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (Astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com