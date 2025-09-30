विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Sagittarius Monthly Horoscope October 2025: धनु राशि वालों को आर्थिक तंगी से मिलेगी मुक्ति, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:48 PM (IST)

यह महीना सूर्य देव के कन्या राशि में होने से शुरू होगा जिससे धनु राशि (Sagittarius October 2025 Horoscope) वालों का ध्यान करियर और प्रतिष्ठा पर रहेगा। इस महीने बुध देव शुक्र देव और मंगल देव महत्वपूर्ण गोचर करेंगे जो आपके पेशेवर और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को प्रभावित करेंगे। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं धनु राशि का मासिक राशिफल।

Sagittarius Monthly Horoscope October 2025: मासिक राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर 2025 धनु राशि वालों (Sagittarius October 2025 Horoscope) के लिए वृद्धि, मान्यता और गहरे संबंध लेकर आएगा। 18 अक्टूबर को गुरु देव, आपके राशि स्वामी, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे पारिवारिक सामंजस्य, वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक सुरक्षा बढ़ेगी।

धनु मासिक राशिफल बताता है कि इस महीने करियर में प्रगति, मजबूत सीखने के अवसर और रिश्तों में बदलाव होंगे, साथ ही स्वास्थ्य और खर्चों में सावधानी की जरूरत रहेगी। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं धनु राशि का मासिक राशिफल।

धनु मासिक राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

धनु मासिक राशिफल दर्शाता है कि 18 अक्टूबर को गुरु देव का कर्क राशि में प्रवेश भावनात्मक स्थिरता लाएगा और पारिवारिक व वित्तीय आधार मजबूत करेगा। वक्री शनि घर और परिवार के मामलों में धैर्य और निरंतर प्रयास बनाए रखने की प्रेरणा देंगे।

धनु मासिक स्वास्थ्य राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

स्वास्थ्य में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। अक्टूबर के पहले हिस्से में सूर्य देव कन्या राशि में ऊर्जा और सहनशक्ति बढ़ाएंगे, लेकिन 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश के बाद अधिक काम करने से तनाव हो सकता है। धनु मासिक राशिफल बताता है कि 9 अक्टूबर के बाद शुक्र देव स्वास्थ्य संबंधी आदतों और आहार में सुधार लाएंगी।

वक्री शनि पारिवारिक मामलों में थकान या भावनात्मक तनाव ला सकते हैं, इसलिए आराम जरूरी होगा। 27 अक्टूबर से मंगल देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश सहनशक्ति बढ़ाएगा, लेकिन बेचैनी या छोटी बीमारियों से बचने के लिए संयम जरूरी है।

धनु मासिक परिवार और रिश्ते राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

रिश्ते इस महीने विकास और बदलाव लाएँगे। 3 अक्टूबर से तुला राशि में बुध देव साझेदारी में संवाद को बेहतर बनाएँगे। 17 अक्टूबर को सूर्य देव का तुला राशि में प्रवेश मित्रता और सामाजिक रिश्तों पर ध्यान लाएगा।

धनु मासिक राशिफल बताता है कि 18 अक्टूबर को गुरु देव का कर्क राशि में प्रवेश भावनात्मक सामंजस्य, विरासत के लाभ और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करेगा। 27 अक्टूबर से मंगल देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश रोमांटिक जीवन में गहराई और उत्साह लाएगा। स्वतंत्रता और समझौते के बीच संतुलन बनाए रखना रिश्तों को मजबूत करेगा।

धनु मासिक शिक्षा राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

इस महीने पढ़ाई और अकादमिक विकास के लिए अनुकूल है। तुला राशि में बुध देव विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ाएंगे, जो कानून, सामाजिक विज्ञान और संचार के छात्रों के लिए लाभकारी होगा। धनु मासिक राशिफल बताता है कि 9 अक्टूबर से कन्या राशि में शुक्र देव रचनात्मक गतिविधियों, शोध और व्यावहारिक अध्ययन में मदद करेंगी।

18 अक्टूबर को गुरु देव का कर्क राशि में प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और विदेश में पढ़ाई में लाभ लाएगा। 24 अक्टूबर से बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश मनोविज्ञान, शोध और गुप्त अध्ययन में ध्यान और दृढ़ता बढ़ाएगा, जिससे अकादमिक सफलता के अवसर मजबूत होंगे।

निष्कर्ष – धनु मासिक राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

अक्टूबर 2025 धनु राशि वालों के लिए विस्तार और सार्थक प्रगति का महीना रहेगा। करियर में वृद्धि, नेटवर्किंग और गहरे रिश्ते इस महीने के प्रमुख पहलू होंगे। धनु मासिक राशिफल बताता है कि गुरु देव का कर्क राशि में प्रवेश वित्तीय और पारिवारिक भलाई के लिए एक मजबूत प्रभाव लाएगा, जबकि मंगल देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश दृढ़ता को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य, वित्त और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने से यह महीना स्थिर विकास और दीर्घकालिक सफलता लाएगा।

उपाय

  • रोज “ॐ गुरवे नमः” का जाप करें, गुरु देव का आशीर्वाद लाएँगे।
  • गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल या मिठाई अर्पित करें, सौभाग्य बढ़ाएँगे।
  • शिक्षक, पुरोहित या छात्रों को भोजन दान करें, ज्ञानवर्धन लाएँगे।
  • पीला नीलम धारण करें या पीले रंग के सामान रखें, शुभ फल देंगे।
  • योग या प्राणायाम का अभ्यास करें, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाएँगे।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया हेतु लिखें: hello@astropatri.com।