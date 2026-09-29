धनु मासिक राशिफल सितंबर 2026: अचानक बढ़ेगा दफ्तर का बोझ और पुराने दोस्तों का जमावड़ा पुरानी यादों को करेगा ताजा

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आप खुले दिल और बड़े सपनों वाले इंसान हैं, और इस महीने दफ्तर में लोग आपकी इसी खूबी पर भरोसा करेंगे। शुरुआत में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है, और उसे निभाते हुए आप खुद हैरान होंगे कि कितना कुछ संभाल लेते हैं।

महीने के बीच से पुराने दोस्तों के साथ महफिलें जमेंगी। पर पैसों के लेन-देन में आंखें खुली रखें, खासकर जहां उधार या किस्त की बात हो। घर पर भी बड़ों को आपका वक्त चाहिए होगा। 31 अक्टूबर के बाद किसी लंबी यात्रा या नई पढ़ाई का सपना फिर से आंखों में चमकने लगेगा।

स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से आठवें भाव के मंगलदेव आपको अपनी हद से आगे खींच सकते हैं। पहले पखवाड़े दफ्तर का दबाव नींद और खाने का समय बिगाड़ सकता है। दिन में दो बार पांच मिनट का ब्रेक लेकर टहलना भी बड़ा फर्क डालेगा।

17 अक्टूबर के बाद मेल-मिलाप और आयोजनों का सिलसिला बढ़ेगा। चौथे भाव में वक्री शनिदेव घर या परिवार की चिंता से मन पर दबाव डाल सकते हैं। रात को सोने से पहले गुनगुना दूध या हर्बल चाय और हल्की स्ट्रेचिंग नींद सुधारेंगे। कोई पुरानी परेशानी उभरे, तो योग्य डॉक्टर से परामर्श लें।

परिवार और रिश्ते आपसी रिश्तों में इस महीने दोस्ती और भावनाएं साथ-साथ चलेंगी। 3 अक्टूबर से ग्यारहवें भाव में वक्री शुक्रदेव किसी पुराने दोस्त को फिर आपकी जिंदगी में ला सकते हैं। स्कूल के किसी साथी का अचानक आया फोन घंटों की बातचीत में बदल सकता है।

24 अक्टूबर से बुधदेव की वक्री चाल सामाजिक मेलजोल में गलतफहमी ला सकती है। कोई मजाक किसी को चुभ जाए, तो तुरंत माफी मांग लीजिए। चौथे भाव में वक्री शनिदेव घर की जिम्मेदारियों को भारी महसूस करा सकते हैं। घर की मरम्मत या बुजुर्गों की देखभाल पर परिवार के साथ मिलकर योजना बनाएं। घर में धीरज रखेंगे, तो भावनात्मक संतुलन बना रहेगा।

शिक्षा छात्रों के लिए पहले पखवाड़े दसवें भाव के सूर्यदेव करियर के लक्ष्य पर सोचने को प्रेरित करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद किस दिशा में जाना है। किसी इंटर्नशिप या स्किल कोर्स के बारे में जानकारी जुटाने का यह सही समय है।

17 अक्टूबर के बाद ग्यारहवें भाव के सूर्यदेव दोस्तों और शिक्षकों के साथ चर्चा से सीखने के मौके बढ़ाएंगे। 24 अक्टूबर से बुधदेव वक्री होंगे, तो आवेदन और शैक्षिक दस्तावेजों में हर अक्षर जांचें। 31 अक्टूबर को गुरुदेव नौवें भाव में आएंगे, जो उच्च शिक्षा, शोध और विदेश में पढ़ाई के सपनों को पंख देंगे।

निष्कर्ष धनु राशि वालों का यह मासिक राशिफल बताता है कि इस बार आपकी मेहनत पहले पद और फिर संपर्कों के रूप में फल देगी। दसवें भाव के सूर्यदेव शुरुआत में जिम्मेदारी देंगे और 17 अक्टूबर से ग्यारहवें भाव में आकर जान-पहचान का दायरा मजबूत करेंगे।

शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल बातचीत और अधूरे मामलों में ठहराव मांगती है। 31 अक्टूबर को गुरुदेव का नौवें भाव में जाना ज्ञान और यात्रा का नया अध्याय खोलेगा। व्यावहारिक रहिए और मौकों को अपनी रफ्तार से आने दीजिए।