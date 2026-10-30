धनु मासिक राशिफल 2026: नवंबर में बदल रहा है आपका भाग्य, 12 तारीख से पहले ये 3 गलतियां पड़ सकती हैं भारी!

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। धनु राशि के जातक ज्ञान, यात्रा और अनूठे अनुभवों के प्रेमी होते हैं। इस महीने भाग्य घर में गुरुदेव की मजबूत स्थिति आपकी इसी प्रवृत्ति को पंख देगी। दूसरी ओर करियर और खर्चों से जुड़े कुछ सवाल आपको गंभीरता से सोचने पर मजबूर करेंगे।

महीने के शुरुआती दिन सतर्कता के रहेंगे और बीच के दिन नई शुरुआत के। आखिरी दिनों में आराम और आत्मचिंतन को समय देना जरूरी होगा। स्वास्थ्य महीने के शुरुआती दिनों में आठवें घर में मंगलदेव भीतर छिपी फिक्र और तनाव पर ध्यान देने को कहेंगे। किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर घुटते रहना सेहत पर भारी पड़ सकता है। किसी भरोसेमंद मित्र से बात कीजिए। विश्राम की जरूरत को अनसुना मत कीजिए।

12 नवंबर को मंगलदेव नौवें घर में आकर यात्रा और बाहरी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे। पहाड़ों में घूमने का प्लान बन सकता है, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता का भी ध्यान रखें। 16 नवंबर से बारहवें घर में सूर्यदेव नींद और एकांत के पलों को अहम बना देंगे। रात में जगने की आदत घटाइए और सुकून देने वाली गतिविधियों के लिए समय निकालिए। योग, संतुलित आहार और ध्यान आपको तरोताजा रखेंगे।

परिवार और रिश्ते चौथे घर में वक्री शनिदेव पूरे महीने घरेलू व्यवस्था और पुराने पारिवारिक मसलों पर पुनर्विचार कराएंगे। घर के बुजुर्गों की दवाइयों, पुराने घर की मरम्मत या संपत्ति के बंटवारे से जुड़ी बातें फिर उठ सकती हैं। 13 नवंबर तक ग्यारहवें घर में वक्री बुधदेव मित्र मंडली में गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, आधी बात सुनकर कोई राय मत बनाइए।

13 नवंबर के बाद संवाद सहज होगा। 12 नवंबर से नौवें घर में मंगलदेव और गुरुदेव परिवार के साथ तीर्थ यात्रा या किसी शिक्षाप्रद आयोजन की योजना बनवा सकते हैं। दंपती अपने सपनों और लक्ष्यों पर खुलकर चर्चा कीजिए, रिश्ते में गहराई आएगी। माताजी की भावनाओं का सम्मान कीजिए। अविवाहित धनु जातकों की मुलाकात किसी सफर या कक्षा में किसी खास से हो सकती है।

शिक्षा नौवें घर में आपके राशि स्वामी गुरुदेव पूरे महीने विद्यार्थियों के लिए ज्ञान के द्वार खोलेंगे। दर्शन, कानून, विदेशी भाषा या शोध जैसे विषयों में खास रुचि जाग सकती है। पाठ्यक्रम से आगे जाकर पढ़ना अच्छा है, पर पहले अपने मुख्य विषय पूरे कीजिए। 13 नवंबर तक बुधदेव की उल्टी चाल आवेदन और ईमेल में देरी करा सकती है।

12 नवंबर को मंगलदेव नौवें घर में आएंगे और उच्च शिक्षा, विशेष पाठ्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जोश बढ़ाएंगे। 13 नवंबर से अटके आवेदन और शैक्षिक बातचीत व्यवस्थित होंगी। विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे विद्यार्थी फीस, वीजा और दाखिले की अंतिम तिथि की पूरी जानकारी जुटाइए। किसी अनुभवी शिक्षक का मार्गदर्शन इस महीने अमूल्य साबित होगा।

निष्कर्ष धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर करियर पर पुनर्विचार, व्यय पर लगाम और अपने व्यक्तित्व को संवारने का महीना है। 12 नवंबर को मंगलदेव का नौवें घर में आना सीखने और अनूठे अनुभवों को बढ़ावा देगा, 13 नवंबर को बुधदेव का मार्गी होना संवाद सुधारेगा और 16 नवंबर से सूर्यदेव विश्राम और आर्थिक जिम्मेदारी पर ध्यान दिलाएंगे।