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मीन साप्ताहिक राशिफल: वक्री शुक्र और नीच का मंगल बदलेंगे सितारे, इस हफ्ते भूलकर भी न लें कोई बड़ा फैसला

By Digital Desk Edited By: Shraddha Pandey
Published: Sun, 27 Sep 2026 08:00 AM (IST)

यह सप्ताह पैसों के मामलों से शुरू होकर स्पष्ट बातचीत, घर और रचनात्मकता की तरफ बढ़ने वाला है।

Pisces Weekly Horoscope: बड़े फैसले लेने से इस हफ्ते बचें।

Pisces Weekly Horoscope: बड़े फैसले लेने से इस हफ्ते बचें।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव दूसरे भाव में रहकर आमदनी, सेविंग्स और घर के खर्च की समीक्षा में मदद करेंगे, जैसे किसी पुराने बिल का हिसाब मिलान करना। हफ्ते के बीच में बातचीत और नेटवर्किंग के अच्छे मौके बनेंगे, फिर धीरे-धीरे घर की जिम्मेदारियां भी सामने आएंगी।

शेयर्ड पैसों या इंश्योरेंस से जुड़ा कोई पुराना मामला दोबारा खुल सकता है, सिर्फ भावनाओं के आधार पर फैसला न लें। किसी पुरानी भावनात्मक बात पर बचाव की बजाय ईमानदारी से बात करें।

स्वास्थ्य

सेहत के लिहाज से शनिदेव पहले भाव में वक्री होने से जिम्मेदारियां भारी महसूस हो सकती हैं, ख़ासकर जब आप सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश करें। मंगलदेव पांचवें भाव में नीच के होने से मन में बेचैनी भी रह सकती है, जैसे रात को बेवजह की चिंता में जागते रहना। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

रात को ज्यादा सोचने से बचें और नींद का समय तय रखें। हल्की एक्सरसाइज, मेडिटेशन और स्क्रीन टाइम कम करना आपको ज्यादा स्थिर महसूस कराएगा।

परिवार और रिश्ते

सूर्यदेव सातवें भाव में होने से पार्टनरशिप इस हफ्ते अहम रहेगी, संवेदनशीलता से रिश्तों को संभालें, जैसे पार्टनर की बात बीच में काटे बिना पूरी सुनना। 2 अक्टूबर को चंद्रदेव चौथे भाव में जाकर भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत बढ़ा सकते हैं।

3 अक्टूबर को शुक्रदेव आठवें भाव में वक्री होते ही कोई पुरानी भावनात्मक बात फिर से चर्चा में आ सकती है, जैसे किसी पुरानी नाराजगी का जिक्र होना। बचाव की मुद्रा अपनाए बिना ईमानदारी से बात करें। पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए 4 अक्टूबर को चंद्रदेव के पांचवें भाव में आते ही पढ़ाई के लिए माहौल सहयोगी हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पतिदेव वहीं उच्च के होकर बैठे हैं। सीखने और समझने की क्षमता बेहतर होगी, जैसे कोई जटिल विषय भी आसानी से समझ आना। 

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रिवीजन और मुश्किल विषयों के लिए यह समय अच्छा है, आखिरी समय पर तैयारी छोड़ने से बचें। रचनात्मक विद्यार्थियों को नए विचार विकसित करने और उन्हें साफ तरीके से व्यक्त करने में आसानी होगी।

निष्कर्ष

यह हफ्ता पैसों से शुरू होकर बातचीत, घर और रचनात्मकता की तरफ बढ़ेगा। चंद्रदेव का लगातार बदलता गोचर हर दिन नई प्राथमिकता सामने रखेगा। शुक्रदेव के वक्री होने से शेयर्ड मामलों में गहराई से सोचना जरूरी रहेगा। अगला हफ्ता इन्हीं मुद्दों की समीक्षा के बाद ज्यादा स्पष्टता दे सकता है, बस अभी से संयम बनाए रखें।

उपाय:

  • सुबह की शुरुआत शांति से करें, भावनात्मक उथल-पुथल में कोई बड़ा फैसला न लें।
  • शनिवार को किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद की मदद करें, दिनचर्या सिंपल रखें।
  • शुक्रवार को सफेद मिठाई या चावल दान करें, अनावश्यक फाइनेंशियल रिस्क से बचें।
  • जरूरी वित्तीय दस्तावेज हमेशा व्यवस्थित रखें।
  • किसी भी बड़े फैसले से पहले एक बार गहरी सांस लेकर सोचें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com