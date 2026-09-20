मीन साप्ताहिक राशिफल: नीच का मंगल और वक्री शनि, करियर, सेहत और रिश्तों पर क्या होगा असर?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते भाग-दौड़ करने के बजाय थोड़ा ठहरकर सही फैसले लेने में ही समझदारी है। 21 सितंबर से मकर के चंद्रदेव आपका ध्यान सीधे काम-काज के संपर्कों और लंबे समय के लक्ष्यों पर लगा देंगे। कन्या के सूर्य और नीच के मंगल इशारा कर रहे हैं कि पार्टनरशिप के मामलों में जज्बाती होकर कोई फैसला मत लीजिए।

23 सितंबर की रात चंद्रदेव के कुंभ में जाते ही मन शांत होगा और आप अकेले में बैठकर पुराने पेंडिंग काम निपटाना चाहेंगे। 26 सितंबर को चंद्रदेव के मीन में जाने और बुध के तुला में बदलते ही सोच साफ होगी और अपनी बात सही तरीक़े से रखने का रास्ता मिल जाएगा। शांत रहिए, पुरानी ग़लतियों से सीखिए और धीरे-धीरे आगे बढ़िए, चीजें अपने आप सही रास्ते पर आ जाएंगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसा रहने वाला है मीन (Pisces Weekly Horoscope 21 to 27 September 2026) राशि का यह सप्ताह।

स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से यह हफ्ता अपनी इमोशनल एनर्जी को संभालने और अपने रूटीन को पटरी पर रखने का है। आपकी अपनी ही राशि में बैठे वक्री शनिदेव की वजह से कभी-कभी जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। वहीं कर्क राशि में नीच के बैठे मंगल महाराज आपकी भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं, जिससे बात-बात पर चिढ़ या तनाव होना स्वाभाविक है।

इससे बचने के लिए सही समय पर पूरी नींद लें, अच्छा खाना खाएं, पानी भरपूर पीएं और हल्की-फुल्की एक्सारसाइज जरूर करें। दिमाग को शांत रखने के लिए रोज थोड़ा समय ध्यान, प्रार्थना या प्रकृति के बीच सुकून से बिताएं, इससे आपका मन एकदम शांत और केंद्रित रहेगा।

परिवार और रिश्ते पारिवारिक और निजी जीवन के नजरिए से रिश्तों में भावनात्मक समझ पर खास जोर रहेगा। अपनी ही राशि में वक्री शनिदेव आपको कभी-कभी ज्यादा गंभीर या अंतर्मुखी बना सकते हैं। बृहस्पतिदेव कर्क राशि में रहते हुए अपनों के साथ स्नेह और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाएंगे।

अगर आप रिश्ते में हैं तो अपनी भावनाएं साझा करने की कोशिश करें। 26 सितंबर को बुधदेव के तुला राशि में आते ही संवेदनशील मामलों पर शांति से चर्चा करना आसान होगा। सिंगल मीन राशि के जातक सार्थक कनेक्शन की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

शिक्षा पढ़ाई के लिहाज से यह हफ्ता उन छात्रों के लिए बढ़िया रहेगा जो दिमाग दौड़ाने के साथ-साथ थोड़ा अनुशासन भी बनाए रखेंगे। कर्क के गुरु आपकी समझ और सोच को गहरा करेंगे, जिससे मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी आसानी से समझ आ जाएंगे। वहीं हफ्ते की शुरुआत में कन्या के बुध आपको गहराई से पढ़ाई करने की सही राह दिखाएंगे।

26 सितंबर को जैसे ही बुध तुला राशि में जाएंगे, आपका मन ग्रुप स्टडीज, राइटिंग से जुड़ी चीजों में ज्यादा लगेगा और यहां आपको बढ़िया रिजल्ट भी मिलेंगे। बस, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो फालतू की गपशप और सोशल मीडिया से दूरी बना लें; अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर रखें। आपके करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली।

निष्कर्ष इस हफ्ते भाग-दौड़ छोड़िए, थोड़ा ठहरिए और अपनी नींव मजबूत करने पर ध्यान दीजिए। काम-काज के मामले में नेटवर्किंग और सही संपर्कों के जरिए चीजें धीरे-धीरे आपके पक्ष में आएंगी। रिश्तों को बेहतर बनाना है, तो दिल में कोई बात दबाने के बजाय खुलकर और ईमानदारी से बात करें, बात बन जाएगी। बस पैसों पर थोड़ा कंट्रोल रखें और जज्बाती होकर कोई फैसला न लें। यह वित्तीय अनुशासन और भावनात्मक संतुलन ही आपको हर तरह के फालतू तनाव से बचाकर रखेगा।

उपाय: किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद के लिए कुछ समय निकालें।

बहस से बचें और जवाब देने से पहले खुद को थोड़ा समय दें।

हर रोज कुछ मिनट प्रार्थना या ध्यान में बिताएं, इससे आपको शांत और केंद्रित रहने में मदद मिलेगी।

कोई अधूरा जरूरी काम इसी सप्ताह पूरा करने की कोशिश करें।