मीन साप्ताहिक राशिफल: मंगल के गोचर और शनि की वक्री चाल के बीच कैसा रहेगा आपका भाग्य?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 14 सितंबर को चंद्रदेव अष्टम भाव तुला राशि में गोचर करेंगे, जो गहरे और साझा मामलों पर आपका ध्यान खींचेंगे। 16 सितंबर को वे नवम भाव वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव सप्तम भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे साझेदारी और समझौतों से जुड़ी बातचीत पर ध्यान बढ़ेगा।

18 सितंबर की दोपहर मंगलदेव पंचम भाव में नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे क्रिएटिविटी, शिक्षा और बच्चों से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी। उसी रात चंद्रदेव दशम भाव धनु राशि में पहुंचेंगे। बुधदेव सप्तम भाव कन्या राशि में और शुक्रदेव अष्टम भाव तुला राशि में रहेंगे, जबकि बृहस्पतिदेव पंचम भाव कर्क राशि में, शनिदेव प्रथम भाव अपनी ही राशि मीन में वक्री और राहु द्वादश भाव कुंभ राशि में तथा केतु षष्ठ भाव सिंह राशि में स्थित रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसा रहने वाला है मीन (Pisces Weekly Horoscope 14 September to 20 September 2026) राशि का यह सप्ताह।

स्वास्थ्य इस हफ्ते अपनी भावनात्मक स्थिरता का ध्यान रखना जरूरी है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव आपको उन बातों पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकते हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है, दूसरों की चिंताओं को अपना मत बनाइए।

16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव सेहतमंद दिनचर्या के लिए प्रेरणा देंगे। 18 सितंबर को मंगलदेव कर्क राशि में आने से भावनात्मक उत्तेजना या बेचैनी बढ़ सकती है। ऐसी गतिविधियों के लिए समय निकालें जो सच में आपको आराम देती हों। नियमित नींद और मध्यम व्यायाम ऊर्जा को स्थिर रखने में मदद करेंगे। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते इस हफ्ते रिश्ते सबसे अहम बन जाएंगे। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव साझा जिम्मेदारियों और भावनात्मक उम्मीदों पर गहरी बातचीत ला सकते हैं। शांति बनाए रखने के लिए किसी मुश्किल विषय से बचना ठीक नहीं होगा।

16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने में मदद करेंगे। 17 सितंबर से सूर्यदेव के कन्या राशि में आने पर साझेदारियां ज्यादा दिखने लगेंगी। जो लोग रिश्ते में हैं, वे अपनी योजनाओं पर साफ बातचीत करें। सिंगल लोगों को काम, यात्रा या किसी शैक्षणिक माहौल में किसी से मुलाकात हो सकती है। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

शिक्षा गहरी पढ़ाई और क्रिएटिव विषयों के लिए यह हफ्ता विद्यार्थियों के अनुकूल है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव रिसर्च और चर्चा के जरिए मुश्किल विषयों को समझने में मदद करेंगे। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव एकाग्र पढ़ाई और उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल रहेंगे।

सूर्यदेव और बुधदेव के कन्या राशि में रहने से व्यवस्थित रिवीजन और शिक्षकों के मार्गदर्शन में मदद मिलेगी। 18 सितंबर को मंगलदेव के कर्क राशि में आने के बाद प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ सकती है। आपके करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली।

निष्कर्ष यह साप्ताहिक राशिफल आपसे रिश्तों और अपनी जरूरतों-जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने के लिए कहता है। 17 सितंबर के बाद करियर की साझेदारियां अहम हो सकती हैं, जबकि 18 सितंबर से मंगलदेव क्रिएटिव ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। धैर्य रखें और साफ तरीके से बात करें।