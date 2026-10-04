मीन साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते रिश्तों पर देना होगा ध्यान, लौट सकता है पुराना प्यार 

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 5 अक्टूबर को चंद्रदेव कर्क राशि के पांचवें भाव में रहेंगे। 6 अक्टूबर की रात चंद्रदेव सिंह राशि के छठे भाव में प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर को वे कन्या राशि के सातवें भाव में जाएंगे। 11 अक्टूबर को वे तुला राशि के आठवें भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव कन्या राशि के सातवें भाव में विराजमान रहेंगे। मंगलदेव कर्क राशि के पांचवें भाव में नीच के रहेंगे। गुरुदेव इसी भाव में उच्च के रहेंगे। बुधदेव और वक्री शुक्रदेव तुला राशि के आठवें भाव में रहेंगे। वक्री शनिदेव आपकी राशि मीन के पहले भाव में रहेंगे। राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के छठे भाव में रहेंगे।

स्वास्थ्य इस हफ्ते खुद को भावनात्मक रूप से थकने से बचाना होगा। आपकी राशि में वक्री शनिदेव आपको ज्यादा गंभीर बना सकते हैं। आप अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे। इससे मानसिक थकान हो सकती है। 6 अक्टूबर के बाद छठे भाव में चंद्रदेव रहेंगे। इस दौरान दिनचर्या बिगड़ी तो सेहत पर असर दिख सकता है।

सोने का तय समय रखें और हल्की कसरत के लिए वक्त निकालें। सैर, ध्यान या कुछ देर शांति से पढ़ना मन को आराम देगा। थकान के छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करें। बिना किसी अपराधबोध के खुद को आराम करने दें।

परिवार और रिश्ते इस हफ्ते आपका पूरा ध्यान रिश्तों पर रहेगा। 5 अक्टूबर को पांचवें भाव में चंद्रदेव आपको भावनात्मक रूप से ज्यादा खुला बनाएंगे। आप जीवनसाथी या परिवार से प्यार और भरोसा चाहेंगे। बच्चों के साथ बिताया समय मन खुश करेगा। मंगलदेव भावनाओं को तेज कर सकते हैं। कोई कुछ ऐसा कह दे जो चुभे, तो तुरंत यह न मान लें कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया।

6 अक्टूबर की रात के बाद ध्यान रोज की जिम्मेदारियों पर जाएगा। 9 अक्टूबर से सातवें भाव में चंद्रदेव रिश्तों को ज्यादा अहम बनाएंगे। पति पत्नी को आपस में जिम्मेदारियां बांटने पर बात करनी पड़ सकती है। घर का काम कौन देखेगा और बच्चों को स्कूल कौन छोड़ेगा, ऐसी बातें तय करनी होंगी। वक्री शुक्रदेव कोई पुराना रोमांटिक मुद्दा फिर उठा सकते हैं। उससे बचने के बजाय धैर्य से बात करें। सिंगल लोग किसी नए व्यक्ति पर भरोसा करने में समय लें। कोई पुराना व्यक्ति भी याद आ सकता है। पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

शिक्षा रचनात्मक और व्यावहारिक पढ़ाई के लिए यह हफ्ता अच्छा है। पांचवें भाव में उच्च के गुरुदेव कल्पना और गहरी समझ वाले विषयों में रुचि बढ़ाएंगे। कला, लेखन या डिजाइन से जुड़े छात्रों को नए आइडिया मिलेंगे। 6 अक्टूबर की रात के बाद पढ़ाई का रोज का नियम बनाएं और उसे निभाएं।

9 अक्टूबर से चंद्रदेव रिवीजन और बारीकी वाले काम में मदद करेंगे। नोट्स व्यवस्थित करें और बड़े टॉपिक को छोटे हिस्सों में बांटें। प्रगति धीमी लगे तो निराश न हों। नियमित पढ़ाई धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाएगी। परीक्षा पास है तो नतीजे की चिंता छोड़ें और अभ्यास व रिवीजन पर ध्यान दें।