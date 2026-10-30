मीन मासिक राशिफल नवंबर 2026: शुक्र चलेंगे उल्टी चाल, दांपत्य जीवन में लौट सकता है पुराना प्यार, पढ़ें भविष्यफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। नवंबर के आरंभ में सूर्यदेव तुला राशि यानी आपके आठवें घर में रहेंगे तथा 16 नवंबर की शाम वृश्चिक राशि यानी नौवें घर में प्रवेश करेंगे। वहीं बुधदेव आठवें घर में वक्री होकर 13 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। 6 नवंबर से शुक्रदेव कन्या राशि यानी सातवें घर में वक्री होंगे, जबकि मंगलदेव 12 नवंबर तक पांचवें घर में रहकर फिर सिंह राशि यानी छठे घर में आएंगे, जहां आपके राशि स्वामी गुरुदेव और केतुदेव पहले से हैं। शनिदेव आपकी ही राशि में वक्री रहेंगे तथा राहुदेव बारहवें घर में स्थित रहेंगे।

मीन राशि के जातक संवेदनशील और कल्पनाशील होते हैं। इस महीने आपको अपनी भावनाओं के साथ व्यावहारिकता का संतुलन साधना होगा। शुरुआती दिनों में कुछ बातें धुंधली लग सकती हैं, पर धीरज रखेंगे तो महीने के बीच से तस्वीर साफ होने लगेगी। आखिरी दिनों में ज्ञान, यात्रा और आत्मविकास की ओर मन खिंचेगा। रिश्तों और दायित्वों में ठहराव भरा व्यवहार आपको इस महीने स्थिर बनाए रखेगा।

स्वास्थ्य आपकी राशि में वक्री शनिदेव पूरे महीने दिनचर्या में अनुशासन की मांग करेंगे। सुबह उठने और रात को सोने का समय तय कीजिए। दायित्व बढ़ते दिखेंगे, पर विश्राम छोड़कर काम करने से थकान ही बढ़ेगी। बारहवें घर में राहुदेव नींद में खलल डाल सकते हैं, सोने से पहले चाय या कॉफी मत लीजिए।

12 नवंबर को मंगलदेव छठे घर में आएंगे और काम की भागदौड़ के साथ तनाव भी बढ़ा सकते हैं। दफ्तर के बीच दस मिनट टहलना और गहरी सांस लेना बहुत राहत देगा। पाचन का ख्याल रखिए और होटल ढाबे का भोजन सीमित कीजिए। शरीर के संकेतों को समझिए और कोई तकलीफ लंबी खिंचे तो विशेषज्ञ से परामर्श लीजिए।

परिवार और रिश्ते 6 नवंबर से सातवें घर में वक्री शुक्रदेव दांपत्य जीवन में बीते मनमुटाव या अधूरी अपेक्षाओं को फिर से चर्चा में ला सकते हैं। विवाहित जातकों को घर के कामों का बंटवारा, घरेलू बजट और आने वाले समय की तैयारी पर गौर करना होगा। जीवनसाथी की कोई पुरानी शिकायत सामने आए तो उसे टालने के बजाय ध्यान से सुनिए।

12 नवंबर तक पांचवें घर में मंगलदेव संतान के विषय में थोड़ी फिक्र दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद स्थिति सहज होगी। 13 नवंबर के बाद संवाद से आपसी उलझनें दूर करना आसान होगा। अविवाहित मीन जातक अपने मन की असली चाहत को पहचानने की कोशिश करेंगे। किसी बीते साथी का संदेश आए तो भावनाओं में बहकर निर्णय मत कीजिए। संवेदनशीलता के साथ स्पष्टता बनाए रखिए।

शिक्षा 13 नवंबर तक बुधदेव की वक्री चाल विद्यार्थियों को पुराने अध्याय दोहराने और गलतियों को सुधारने का अवसर देगी। पिछली परीक्षा की उत्तर पुस्तिका देखकर समझिए कि अंक कहां कटे थे। 6 नवंबर से शुक्रदेव की वक्री चाल पढ़ाई से जुड़े बड़े निर्णयों पर दोबारा सोचने को कहती है, स्ट्रीम या कोर्स बदलने में हड़बड़ी मत कीजिए।

16 नवंबर से नौवें घर में सूर्यदेव उच्च अध्ययन, अनुसंधान, दर्शनशास्त्र और विशेष विषयों में रुचि बढ़ाएंगे। किसी शैक्षिक भ्रमण, सेमिनार या पुस्तक मेले में जाने का अवसर मिल सकता है। अनुभवी शिक्षकों से मार्गदर्शन लीजिए। धीरज और निरंतरता के साथ पढ़ाई करेंगे तो इस महीने अच्छी प्रगति दिखेगी।

निष्कर्ष मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर प्राथमिकताओं को नए सिरे से चुनने और कामकाज, धन व रिश्तों को व्यवस्थित करने का महीना है। 13 नवंबर को बुधदेव का मार्गी होना धीरे धीरे स्पष्टता लाएगा, 16 नवंबर से नौवें घर में सूर्यदेव शिक्षा और यात्रा में नई रुचि जगाएंगे, जबकि 12 नवंबर से छठे घर में मंगलदेव और सातवें घर में वक्री शुक्रदेव रिश्तों और दायित्वों में धीरज की मांग करेंगे।

सोच समझकर निर्णय लीजिए और जल्दी परिणाम के बजाय स्थिर प्रगति पर भरोसा रखिए।