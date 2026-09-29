मीन मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: अक्टूबर में जागेगा पुराना हुनर, लेकिन 17 तारीख के बाद बदल सकता है माहौल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मीन राशि के जातक दिल से सोचने वाले इंसान हैं, और इस महीने की शुरुआत आपके इसी दिल को खुश रखेगी। जीवनसाथी के साथ अच्छे पल बीतेंगे, बच्चों की कोई बात चेहरे पर मुस्कान लाएगी और आपकी रचनात्मकता खुलकर सामने आएगी। गाना हो या लिखना, कोई पुराना शौक फिर से जाग सकता है।

पर महीने के बीच से कुछ गंभीर सवाल सामने आएंगे, खासकर साझा पैसों और भरोसे को लेकर। ऐसे में भावनाओं में बहने की बजाय थोड़ा व्यावहारिक होकर सोचिए। नींद और दिनचर्या को हल्के में न लें। महीने के आखिर तक आप अपनी जिंदगी को ज्यादा सलीके से जमाने लगेंगे।

स्वास्थ्य सेहत के नजरिये से आपकी राशि में वक्री शनिदेव शरीर में भारीपन या सुस्ती दे सकते हैं। यह संकेत है कि दिनचर्या को पटरी पर लाना जरूरी है। रात को देर तक वेब सीरीज देखने की आदत पर लगाम लगाइए।

17 अक्टूबर से आठवें भाव के सूर्यदेव मन में छिपी चिंताओं को उभार सकते हैं। बारहवें भाव में राहुदेव नींद में खलल डाल सकते हैं, तो सोने से पहले हल्का संगीत या ध्यान मदद करेगा। 31 अक्टूबर को गुरुदेव छठे भाव में आएंगे, जो सेहत की अच्छी आदतें बनाने में साथ देंगे। किसी लंबी परेशानी को डॉक्टर की सलाह के बिना न छोड़ें।

परिवार और रिश्ते प्रेम और परिवार के लिहाज से पहले पंद्रह दिन मिठास भरा रहेगा। सातवें भाव में सूर्यदेव जीवनसाथी के साथ तालमेल बढ़ाएंगे और पांचवें भाव में उच्च के गुरुदेव प्रेम संबंधों में अपनापन भरेंगे। बच्चे के स्कूल फंक्शन में उसकी तारीफ सुनकर पूरे परिवार का दिन बन सकता है।

पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। 17 अक्टूबर के बाद आठवें भाव की ऊर्जा रिश्तों में भरोसे और गहराई की परीक्षा ले सकती है। 3 अक्टूबर से वक्री शुक्रदेव अपेक्षाओं पर दोबारा विचार कराएंगे और 24 अक्टूबर से वक्री बुधदेव पुरानी शिकायतें फिर जगा सकते हैं। ऐसे मौकों पर अपनी भावनाएं शांत लहजे में रखें। कुंवारे लोग किसी नए रिश्ते में भरोसे को धीरे-धीरे बनने दें।

शिक्षा छात्रों के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पांचवें भाव में उच्च के गुरुदेव बुद्धि को तेज और मन को पढ़ाई में स्थिर रखेंगे। संगीत, चित्रकला या लेखन से जुड़े विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में अपनी छाप छोड़ सकते हैं।

निष्कर्ष मीन राशि वालों का यह मासिक राशिफल बताता है कि इस बार आपका हुनर और आपका धैर्य, दोनों परखे जाएंगे। पांचवें भाव में उच्च के गुरुदेव रचनात्मकता और पढ़ाई में साथ देंगे, जबकि 17 अक्टूबर से आठवें भाव में सूर्यदेव साझा धन और निजी मामलों में सावधानी मांगेंगे। शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल समझौतों में ठहराव चाहती है और आपकी राशि में वक्री शनिदेव अनुशासन की याद दिलाते रहेंगे। 31 अक्टूबर को गुरुदेव छठे भाव में आकर दिनचर्या सुधारने का रास्ता खोलेंगे।