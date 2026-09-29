मासिक अंक राशिफल 2026: अक्टूबर में बदल जाएगी जिंदगी की दिशा! मूलांक 1 से 9 तक जानें किसे मिलेगा नया मौका

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर 2026 का यह महीना आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। पिछला महीना पुरानी बातों को पीछे छोड़ने और सब कुछ समेटने का था, लेकिन अब वक्त है आगे बढ़ने का। अंक 1 की ऊर्जा आपके भीतर एक नया जोश और भरोसा जगाएगी। यह समय पीछे देखने का नहीं, बल्कि यह तय करने का है कि आगे क्या करना है। चाहे कोई नया काम शुरू करना हो, करियर में बड़ा फैसला लेना हो या कोई रुका हुआ सपना पूरा करना हो, यह महीना आपको पूरी ताकत देगा। आपको हर बात पहले से तय करने की जरूरत नहीं है, बस हिम्मत करके अपना पहला कदम उठाएं। अपनी मेहनत और पक्के इरादे से आप इस महीने को बहुत ही शानदार बना सकते हैं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: इस महीने आपको आगे बढ़ने के कई बेहतरीन मौके मिलेंगे। नौकरी में हैं तो नई जिम्मेदारी या बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। अपनी बात खुलकर कहने और आगे बढ़कर काम संभालने से ऑफिस में आपकी धाक जमेगी। व्यापार में कोई भी नई डील साइन करने से पहले उसके हर पहलू को अच्छी तरह जांच लें। बिना सोचे-समझें पैसे खर्च करने के बजाय अपने काम को मजबूत बनाने पर पूरा ध्यान दें।

स्वास्थ्य: इस पूरे महीने आप खुद को काफी ऊर्जावान और चुस्त महसूस करेंगे। इस जोश का इस्तेमाल अपनी सेहत सुधारने के लिए करें, न कि खुद पर बेवजह का दबाव डालने के लिए। समय पर खाना खाएं और पूरी नींद लें ताकि मन शांत रहे। सुबह की ताजी हवा में टहलना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और आप हर दिन तरोताजा महसूस करेंगे।

रिश्ते: आपका आत्मविश्वास लोगों को आपकी तरफ खींचेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी व्यस्तता अपनों से दूरियां न बढ़ा दे। परिवार और जीवनसाथी को आपके साथ की जरूरत है, इसलिए अपने खास समय में से कुछ पल उनके लिए भी निकालें। अगर आप अकेले हैं तो किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, बस हर चीज को अपने हिसाब से चलाने के बजाय रिश्ते को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें।

क्या करें: अपने हर नए काम की शुरुआत पूरे आत्मविश्वास और पक्की योजना के साथ करें। क्या न करें: मनचाहा नतीजा तुरंत न मिलने पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या बेचैनी न दिखाएं। शुभ अंक: 1, 10 शुभ रंग: लाल, सफेद मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: यह महीना आपको खुलकर अपनी बात रखने और खुद को साबित करने का मौका देगा। आप वैसे तो मिलजुलकर काम करना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार आपको अपने दम पर फैसले लेने होंगे। शुरुआत में कोई नई जिम्मेदारी संभालना थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन यही बदलाव आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। दूसरों की काबिलियत को कम न समझें और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी।

स्वास्थ्य: जब काम का बोझ बढ़ता है तो मन थोड़ा विचलित हो सकता है, इसलिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। शाम के वक्त कुछ पल शांति से बिताएं और पूरी नींद लें ताकि शरीर की थकान दूर हो सके। खाने-पीने में पौष्टिक चीजों को शामिल करें और ज्यादा सोचने की आदत से खुद को दूर रखें। हल्की-फुल्की कसरत या योग करने से आपका मन और शरीर दोनों बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे।

रिश्ते: आपके रिश्तों में एक बेहद खूबसूरत और नई शुरुआत होने की पूरी उम्मीद है। अगर कोई पुरानी बात दिल में दबी थी तो इस महीने खुलकर बातचीत करने से वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आप पार्टनर के साथ हैं तो एक-दूसरे के सपनों को पूरा करने में पूरा सहयोग दें। जो लोग अकेले हैं वे किसी ऐसे इंसान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं जो जीवन में नया उत्साह और साफ सोच लेकर आए। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

क्या करें: अपनी बात को पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ सबके सामने रखें। क्या न करें: मनचाहा नतीजा तुरंत न मिलने पर छोटी-छोटी बातों को लेकर उदास न हों। शुभ अंक: 2, 1 शुभ रंग: सफेद, सिल्वर मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: इस महीने आपके दिमाग में नए और बेहतरीन विचारों की बाढ़ आ जाएगी। अगर आपका संबंध लेखन, पढ़ाई, मीडिया, कला या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से है तो आपको कई शानदार मौके मिलेंगे। ध्यान बस इस बात का रखना है कि एक साथ बहुत सारे कामों में हाथ न डालें। किसी एक या दो खास काम को चुनें और पूरा ध्यान उसी पर लगाएं ताकि आपके काम की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो और लोग आपकी तारीफ करें।

स्वास्थ्य: दिमाग में एक साथ कई बातें चलने की वजह से मानसिक थकान महसूस हो सकती है। खुद को तरोताजा रखने के लिए संगीत सुनें, अच्छी किताबें पढ़ें या हल्की-फुल्की सैर पर जाएं। हर खाली समय को सिर्फ काम में न बिताएं, बल्कि कुछ पल आराम के भी निकालें। समय पर सोना और ताजे फल खाना आपकी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा।

रिश्ते: आपका हंसमुख स्वभाव आपके आसपास के माहौल को बहुत खुशनुमा बना देगा। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर किसी छोटी यात्रा या अच्छे समय की योजना बनाने के लिए यह महीना बहुत उत्तम है। अगर अपनों से कोई अनबन चल रही है तो खुलकर बात करने से सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जो लोग अकेले हैं वे किसी सामाजिक कार्यक्रम में किसी दिलचस्प इंसान से मिल सकते हैं।

क्या करें: अपने किसी एक रचनात्मक विचार को चुनकर उसे सही दिशा दें। क्या न करें: एक ही समय पर बहुत सारे कामों में हाथ डालकर खुद को न थकाएं। शुभ अंक: 3, 1 शुभ रंग: पीला, हल्का नारंगी मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: इस महीने आपको अपने कामकाज को नए सिरे से व्यवस्थित करने और संवारने का मौका मिलेगा। यदि पिछले महीने आपने कुछ पुरानी बातों को पीछे छोड़ा है तो अब आप यह तय कर सकते हैं कि आगे की राह कैसी होगी। दूसरों को तेजी से आगे बढ़ते देख खुद पर दबाव न डालें, क्योंकि आपकी असली ताकत आपकी मजबूत योजना और हर काम को सही तरीके से पूरा करने की कला में है।

स्वास्थ्य: काम की भागदौड़ में अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। हर दिन एक तय समय पर सोना, उठना और शरीर को आराम देना आपके लिए बहुत जरूरी है। हल्की सैर या योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं ताकि शरीर में स्फूर्ति बनी रहे। पानी खूब पिएं और खान-पान का पूरा ध्यान रखें ताकि आप हमेशा सेहतमंद और फुर्तीले बने रहें।

रिश्ते: अपने पारिवारिक जीवन में आपको अधिक स्पष्टता और अपनापन महसूस होगा। मन ही मन यह उम्मीद करने के बजाय कि सब खुद समझ जाएंगे, अपने दिल की बात साफ शब्दों में कहें। अगर आप शादीशुदा हैं तो भविष्य की योजनाओं और घर के जरूरी कामों को लेकर अपनों से अच्छी चर्चा करें। जो लोग अकेले हैं वे किसी सीधे और भरोसेमंद इंसान की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

क्या करें: अपने सभी जरूरी कामों और कागजातों को पूरी तरह व्यवस्थित रखें। क्या न करें: अपनी ही बात पर अड़े रहकर दूसरों की सही सलाह को अनसुना न करें। शुभ अंक: 4, 1 शुभ रंग: हरा, मिट्टी जैसा भूरा मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: इस महीने आपके मन में कुछ नया और अलग करने की इच्छा बहुत तेज होगी। आप अपनी पुरानी दिनचर्या से बाहर निकलकर कुछ नया सीखना चाहेंगे। अपनी इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए बिना सोचे-समझे कोई अचानक फैसला न लें, बल्कि पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। पैसों के मामलों में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम आपके लिए ठीक नहीं होगा।

स्वास्थ्य: एक जैसी स्थिति से ऊब जाने की वजह से आपके भीतर बेचैनी बढ़ सकती है। अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छे बदलाव करें। बहुत ज्यादा तनाव लेने से बचें और मन को शांत रखने के लिए प्रकृति के करीब कुछ समय बिताएं। जो भी नियम बनाएं उसे लगातार निभाने की कोशिश करें, तभी आपके शरीर को उसका पूरा लाभ मिल पाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे।

रिश्ते: इस महीने आपको अपने निजी जीवन में थोड़ा अधिक पर्सनल स्पेस चाहिए होगा। अगर आपको अकेले रहने की इच्छा हो तो इसे अपने अपनों को प्यार से समझाएं, ताकि वे आपकी बात का गलत मतलब न निकालें। जो लोग अकेले हैं वे यात्रा के दौरान या किसी सभा में किसी दिलचस्प इंसान से मिल सकते हैं। आपसी बातचीत से रिश्तों में नयापन और मिठास आएगी।

क्या करें: अपने काम में बदलाव लाने से पहले उसकी पूरी योजना जरूर बना लें। क्या न करें: सिर्फ बोरियत महसूस होने की वजह से अपना सही चल रहा काम अचानक न छोड़ें। शुभ अंक: 5, 1 शुभ रंग: फिरोजी, हल्का हरा मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: इस महीने आपको अपनी खुद की तरक्की और अपने सपनों को सबसे ऊपर रखने की प्रेरणा मिलेगी। अब तक आपने दूसरों की मदद करने में काफी समय बिताया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपने लिए भी सोचें। कोई नया मौका आपको अपनी काबिलियत साबित करने का रास्ता दिखाएगा। आपने पहले जो मेहनत की है, उसकी सफलता को दिल खोलकर स्वीकार करें और आगे बढ़ें।

स्वास्थ्य: घर और काम की जिम्मेदारियों को संभालते-संभाल्ते आप अंदर से थक सकते हैं। इस बात को समझें कि अपने लिए समय निकालना और आराम करना कोई गलत बात नहीं है। तनाव को खुद पर हावी न होने दें और हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने पसंद के कामों के लिए निकालें। खान-पान का पूरा ध्यान रखें और पूरी नींद लें ताकि शरीर में कभी भी कमजोरी न आए।

क्या करें: अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाएं और अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान दें। क्या न करें: दूसरों की हर समस्या को सुलझाने का पूरा बोझ अकेले अपने सिर पर न लें। शुभ अंक: 6, 1 शुभ रंग: गुलाबी, क्रीम रंग मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: यह महीना आपको अपनी आरामदायक दुनिया से बाहर निकलकर कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। आपने किसी फैसले को लेकर बहुत सोच-विचार कर लिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप उस पर अमल करें। अपनी बुद्धि और ज्ञान पर पूरा भरोसा रखें, हालांकि किसी भी बड़े काम में उतरने से पहले जरूरी बातों की पूरी जानकारी जरूर जुटा लें। कोई नया काम या पढ़ाई आपकी रुचि बढ़ा सकती है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखना इस महीने आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। बहुत ज्यादा सोचने की आदत की वजह से आपकी रात की नींद खराब हो सकती है, इसलिए मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें। ध्यान लगाने या कुछ समय शांत जगह पर बिताने से आपके दिमाग को गहरा सुकून मिलेगा। अपने खान-पान को बिल्कुल सादा और पौष्टिक रखें ताकि शरीर की ऊर्जा बनी रहे।

रिश्ते: आप अपनी बातें अपने तक ही रखना पसंद करेंगे, लेकिन आपके अपनों को आपकी साफ बातचीत की जरूरत है। यह बिल्कुल न सोचें कि आपकी खामोशी सब कुछ खुद-ब-खुद कह देगी, इसलिए अपने दिल के हाल को शब्दों में बयान करें। जो लोग अकेले हैं वे पढ़ाई या किसी साझी रुचि के जरिए किसी शांत स्वभाव के व्यक्ति के करीब आ सकते हैं और उनके साथ एक अच्छी समझ विकसित कर सकते हैं।

क्या करें: अपने ज्ञान और पुरानी सीख का इस्तेमाल सही दिशा में करें। क्या न करें: सिर्फ अपनी खामोशी के सहारे मन ही मन कोई गलत नतीजा न निकालें। शुभ अंक: 7, 1 शुभ रंग: इंडिगो, सफेद मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: पिछले महीने के विश्राम के बाद यह महीना आपके लिए एक नए और बड़े अध्याय की शुरुआत लेकर आया है। आप करियर में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार महसूस करेंगे। आगे बढ़ने के कई बेहतरीन मौके आपके सामने आएंगे, लेकिन यह हमेशा याद रखें कि बड़ी सफलता के लिए संयम और सही योजना बहुत जरूरी है। किसी भी नई शुरुआत के जोश में आकर जरूरी बातों को बिल्कुल न भूलें।

स्वास्थ्य: एक लंबे और व्यस्त दौर के बाद आपके शरीर को पूरी रिकवरी और आराम की जरूरत है। काम और आराम के बीच एक सही संतुलन बनाकर चलना ही आपके स्वास्थ्य की कुंजी है। बहुत ज्यादा दबाव अपने ऊपर न लें और जरूरत पड़ने पर काम से थोड़ा ब्रेक जरूर लें। समय पर पौष्टिक भोजन करें और रात को अच्छी नींद लें ताकि आपका शरीर अंदर से मजबूत और तरोताजा बना रहे।

रिश्ते: आपका मजबूत स्वभाव इस महीने और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आ सकता है। घर-परिवार के मामलों में दूसरों की राय का भी पूरा सम्मान करें और उन्हें अपनी बात रखने का मौका दें। जीवनसाथी के साथ मिलकर घर की व्यवस्था बदलने या किसी नई योजना पर बात हो सकती है। जो लोग अकेले हैं वे किसी आत्मविश्वासी और आगे बढ़ने की सोच रखने वाले इंसान की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

क्या करें: अपने पैसों के मामलों और बचत की पुरानी योजनाओं को नए सिरे से व्यवस्थित करें। क्या न करें: तुरंत बड़ा मुनाफा पाने के चक्कर में किसी भी तरह का आर्थिक जोखिम न उठाएं। शुभ अंक: 8, 1 शुभ रंग: गहरा नीला, सुनहरा मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: पिछले महीने जिन पुरानी बातों या कामों को आपने पूरा किया था, अब यह महीना आपसे यह पूछ रहा है कि आगे अपनी ऊर्जा कहां लगानी है। आप शिक्षण, समाज सेवा या किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए पूरी तरह प्रेरित रहेंगे। अपने पुराने अनुभवों की निराशा को अपने साथ आगे न ले जाएं, क्योंकि यह नया दौर आपके लिए बिल्कुल ताजी शुरुआत लेकर आया है। अपनी प्राथमिकताओं को अच्छी तरह समझकर ही किसी नए काम में हाथ डालें।

स्वास्थ्य: आपके भीतर उत्साह तो भरपूर रहेगा, लेकिन अपनी सारी ऊर्जा एक ही बार में सबको देने से बचें। अपने कामों को सीमित रखें ताकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को थका हुआ महसूस न करें। योग, ध्यान या किसी शांत जगह पर टहलने से आपकी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी। अपने खान-पान में ताजी और सात्विक चीजों को प्राथमिकता दें ताकि आपका स्वास्थ्य हमेशा दुरुस्त रहे।