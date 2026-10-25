मेष साप्ताहिक राशिफल: बड़ा फैसला लेने से पहले सोच-विचार करें, सप्ताह के अंत में मिलेगी खुशखबरी

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आत्मविश्वास आपके स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन इस सप्ताह स्वभाव में थोड़ा ठहराव की भी जरूरत रहेगी। मन करेगा कि करियर या निजी जीवन में कोई बड़ा कदम झट से उठा लें, पर कुछ मामलों को सामान्य से ज्यादा सोच-विचार की जरूरत होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी बात के लिए पूरी तरह तैयार हों और बाकी लोग अभी उस स्थिति में न हों।

ऐसे में परिणाम की ओर दौड़ने के बजाय रास्ते को समझना बेहतर रहेगा। जो निर्णय आपको लंबी समय की खुशी दें, उन्हीं को प्राथमिकता में रखें। सप्ताह के अंत तक नए सपने और रचनात्मक उत्साह भी आपके अंदर दिखने लगेगा।

स्वास्थ्य सेहत के मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौती एक साथ कई काम संभालने की आदत रहेगी। चौथे घर में बैठे नीच के मंगलदेव के कारण ऊर्जा कभी भरपूर लगेगी तो कभी अचानक सुस्ती छा जाएगी। रात को समय पर सोना, दिन में संतुलित भोजन लेना और सुबह या शाम हल्की सैर को दिनचर्या में शामिल करना आपको स्थिर बनाए रखेगा।

परिवार और रिश्ते घरेलू और निजी जीवन में यह सप्ताह आपसे थोड़ा अधिक धैर्य चाहता है। सूर्यदेव और वक्री शुक्रदेव आपके सातवें भाव में हैं, इसलिए कभी-कभी लगेगा कि आपकी अच्छी भावना भी गलत समझी जा रही है। हर व्यक्ति आपकी सलाह को उसी भाव से नहीं लेगा जैसी आप उम्मीद करते हैं। जीवनसाथी और घर के सदस्यों को अपने मन की बात रखने का पूरा अवसर दें, उन्हें सुनना भी एक तरह का सहारा है।

29 अक्टूबर की रात के बाद चंद्रदेव मिथुन राशि में आएंगे और घर का माहौल कुछ हल्का होगा। साथ बैठकर चाय पर गपशप या मन की बातें करने के अवसर मिलेंगे। अगर कोई पुरानी अनबन फिर से उभरे, तो सही-गलत तय करने के बजाय उसकी जड़ तक पहुंचने का प्रयास करें। अविवाहित जातकों के लिए यह अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट करने का अच्छा समय है। भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने से पहले सामने वाले के व्यवहार को समय देकर समझें।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए सप्ताह की शुरुआत उत्साह से भरी रहेगी। चंद्रदेव आपकी राशि में हैं, इसलिए नए अध्याय शुरू करने और अपने अंक सुधारने की ललक बनी रहेगी। इस ऊर्जा का सही उपयोग तभी होगा जब आप पाठ्यक्रम को छोटे भागों में बांटकर रोज का लक्ष्य तय करें और हर कुछ दिन में पढ़े हुए को दोहराते रहें।

29 अक्टूबर की रात चंद्रदेव मिथुन राशि के तीसरे भाव में पहुंचेंगे। यह समय समूह में पढ़ाई, चर्चा और प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए काफी अनुकूल रहेगा। सहपाठियों के साथ सवालों पर बात करने से कई उलझनें सुलझ सकती हैं। प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को अंतिम तारीख तक टालने से बचें, क्योंकि आखिरी समय की भागदौड़ आत्मविश्वास कम कर सकती है। नियमित अभ्यास ही आपको परीक्षा के लिए तैयार रखेगा।फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

निष्कर्ष यह सप्ताह मेष राशि के जातकों को साहस और सूझबूझ का संतुलन सिखा रहा है। 31 अक्टूबर को गुरुदेव का सिंह राशि में प्रवेश नवंबर की शुरुआत में नए इरादों और रचनात्मक योजनाओं को बल देगा। आपकी प्रगति धैर्य, स्पष्ट संवाद और पिछले अनुभवों से मिली सीख पर टिकी रहेगी। जो काम पहले अधूरे रह गए थे, उन्हें अब नए नजरिए से देखने का अवसर मिलेगा। ठहरकर उठाया गया हर कदम आपको मंजिल के और करीब ले जाएगा।