मेष साप्ताहिक राशिफल:बिजनेस में बड़ा मुनाफा, नौकरी में प्रमोशन के संकेत; जानें क्या कहती है आपकी राशि

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आपको दूसरों के साथ मिलकर चलने की प्रेरणा दे रहा है। साझेदारी, कामकाज की जिम्मेदारियां, आर्थिक मामले और मन का संतुलन, इन चारों पर आपका ध्यान बराबर बना रहेगा। सप्ताह के मध्य में मन थोड़ा भावुक रह सकता है, इसलिए उन दिनों शांत रहना आपके लिए लाभदायक होगा।

शुक्रदेव अभी वक्री और अस्त हैं, ऐसे में नए वादे करने के बजाय पुराने मामलों को दोबारा देख लेना अधिक उपयोगी रहेगा। शनिदेव की वक्री चाल आपको खर्च और अधूरी जिम्मेदारियों को संभालकर चलने का संकेत दे रही है। सप्ताह के अंत तक रिश्तों और समझौतों पर आपका ध्यान और बढ़ेगा।

स्वास्थ्य सेहत के मामले में यह सप्ताह आपको मन के तनाव को गंभीरता से लेने की सलाह देता है। मंगलदेव नीच राशि कर्क में विराजमान हैं, इसलिए दबाव या असुरक्षा महसूस होने पर आप जल्दी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 13 से 15 अक्टूबर के बीच चंद्रदेव भी अपनी नीच राशि में रहेंगे। इन दिनों नींद की कमी आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ा सकती है, इसलिए समय पर सोने का प्रयास करें।

अपनी दिनचर्या को सरल बनाए रखें। भोजन समय पर करें, पर्याप्त पानी पिएं और काम का दबाव बढ़ने पर बीच बीच में छोटे विराम लेते रहें। शनिदेव मीन राशि में वक्री हैं, इस कारण आराम और शरीर को संभलने का समय देना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। 16 अक्टूबर के बाद आप स्वयं को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे।

परिवार और रिश्ते इस सप्ताह रिश्ते आपके जीवन के केंद्र में रहेंगे। आप अपने साथी से अधिक स्पष्टता चाहेंगे, फिर भी उत्तर मांगने से पहले उनकी बात ध्यान से सुन लेना सबसे अच्छा तरीका होगा। वक्री शुक्रदेव किसी पुरानी बातचीत या अनसुलझे भावनात्मक विषय को फिर से सामने ला सकते हैं। 13 से 15 अक्टूबर के बीच पारिवारिक जीवन में धैर्य की जरूरत रहेगी, इसलिए ऑफिस की थकान को घर के माहौल से अलग रखें।

16 अक्टूबर के बाद वातावरण हल्का होगा और आप आगे की योजनाओं पर सहजता से चर्चा कर पाएंगे। विवाहित जातक अपने जीवनसाथी को अपनी चिंताएं व्यक्त करने का पूरा अवसर दें। अविवाहित जातकों से बीते समय का कोई परिचित संपर्क कर सकता है, या वे स्वयं विचार करेंगे कि उन्हें रिश्ते से वास्तव में क्या चाहिए। किसी असहज बातचीत को समाप्त करने के लिए भावुक होकर कोई वादा करने से बचें।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अंतिम समय की भागदौड़ के बजाय नियमित और अनुशासित तैयारी का है। केतु पंचम भाव में और मंगलदेव चतुर्थ भाव में विराजमान हैं, इसलिए सप्ताह की शुरुआत में पारिवारिक और भावनात्मक बातें आपका ध्यान बंटा सकती हैं। आप एक व्यावहारिक टाइम टेबल बनाएं और कठिन विषयों को सबसे पहले पूरा करने का प्रयास करें।

16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच का समय रिवीजन, लिखकर अभ्यास करने और अपनी पढ़ाई की सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए बहुत अच्छा है। चंद्रदेव नवम भाव में रहकर आपकी सीखने की रुचि को बढ़ाएंगे। अपनी प्रगति की तुलना सहपाठियों से करने के बजाय अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। हर विद्यार्थी की गति अलग होती है और आपकी मेहनत अपना फल अवश्य देगी।

निष्कर्ष आपका यह साप्ताहिक राशिफल आपको गति थोड़ी धीमी रखने, स्पष्ट संवाद करने और महत्वपूर्ण निर्णयों की समीक्षा करने की सलाह देता है। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और इसके साथ साझेदारी का एक मजबूत दौर आरंभ होगा। अगले सप्ताह बुधदेव भी तुला राशि में वक्री होंगे, तब संवाद में और अधिक सावधानी की जरूरत रहेगी। इसलिए आप इस सप्ताह का उपयोग अपने रुके हुए कामों को व्यवस्थित करने में करें।