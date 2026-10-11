मकर साप्ताहिक राशिफल: 13 से 15 अक्टूबर तक ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर, सूर्य गोचर से बढ़ेगी पहचान

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह आपका ध्यान करियर, जिम्मेदारियों और रिश्तों की ओर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आप स्वयं को अधिक महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। 13 अक्टूबर की रात चंद्रदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और कुछ दिनों के लिए भावनात्मक विषय आपका ध्यान बंटा सकते हैं।

18 अक्टूबर की शाम चंद्रदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और उनका यह गोचर आपको अधिक आत्मविश्वास तथा स्पष्टता देगा। उससे एक दिन पहले सूर्यदेव दशम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके साथ आपके प्रोफेशनल जीवन और सामाजिक छवि पर अधिक ध्यान जाएगा।

स्वास्थ्य सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह आपको थकान को अनदेखा न करने की सलाह देता है। कई बार शरीर को विश्राम की जरूरत होने पर भी आप काम जारी रखते हैं। मंगलदेव नीच राशि कर्क में विराजमान हैं, इसलिए 13 से 15 अक्टूबर के बीच जब प्रोफेशनल काम और पारिवारिक विषय एक साथ आएंगे तो भावनात्मक दबाव बढ़ सकता है।

आप सोने और भोजन का समय नियमित बनाए रखें। स्ट्रेचिंग और हल्का व्यायाम शरीर के तनाव को कम करने में सहायक होंगे। 16 अक्टूबर से चंद्रदेव द्वादश भाव में रहेंगे, इसलिए देर रात अधिक समय तक स्क्रीन देखने से बचें और पर्याप्त नींद लें। अधिक मेहनत वाले दिनों के बाद शरीर को संभलने के लिए पूरा समय देना आपके लिए बहुत जरूरी है।

परिवार और रिश्ते यह सप्ताह आपसे प्रोफेशनल महत्वाकांक्षा और निजी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का आग्रह कर रहा है। आप काम पर इतना ध्यान दे सकते हैं कि आपके साथी या परिवार को अपनी उपेक्षा महसूस हो। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का प्रयास अवश्य करें। सप्तम भाव में गुरुदेव और मंगलदेव विराजमान हैं, इसलिए विवाहित जातकों के बीच जिम्मेदारियों पर होने वाली चर्चा महत्वपूर्ण हो सकती है। वक्री शुक्रदेव कोई पुरानी असहमति फिर से सामने ला सकते हैं।

सब कुछ एक ही बातचीत में सुलझाने का प्रयास न करें और दोनों पक्षों को अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय दें। अविवाहित जातक किसी पुराने प्रेम संबंध पर दोबारा विचार कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं यह तय करने में समय लें। 18 अक्टूबर की शाम चंद्रदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपको अधिक भावनात्मक स्पष्टता तथा अपनी दिशा का मजबूत एहसास देंगे।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुशासित तैयारी में सहायक रहेगा। आपके राशि स्वामी शनिदेव तृतीय भाव में वक्री हैं और आपको मेहनत को दोहराने का संकेत दे रहे हैं। 13 से 15 अक्टूबर के बीच आपका ध्यान थोड़ा बंट सकता है। एक स्पष्ट टाइम टेबल की सहायता से आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह संभाल पाएंगे।

16 अक्टूबर से आपकी एकाग्रता धीरे धीरे बेहतर होगी। 18 अक्टूबर को चंद्रदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक गंभीर दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देंगे। आप इस समय का उपयोग कठिन विषयों के रिवीजन में करें। साथ ही आने वाले सप्ताह के लिए पढ़ाई की एक व्यावहारिक समय सारणी भी तैयार कर लें।

निष्कर्ष आपका यह साप्ताहिक राशिफल महत्वाकांक्षा और भावनात्मक समझ के बीच संतुलन बनाने की प्रेरणा देता है। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे और करियर की जिम्मेदारियों को और मजबूती देंगे। 18 अक्टूबर को चंद्रदेव का मकर राशि में गोचर आपका आत्मविश्वास लौटाएगा। सप्ताह के अंत में अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से तय कर लें। आने वाला सप्ताह प्रोफेशनल निर्णयों और संवाद पर और ध्यान दिला सकता है।