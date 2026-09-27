तुला साप्ताहिक राशिफल: पार्टनर के साथ रहेगा अच्छा तालमेल, लव लाइफ और खर्चों में आएगा बड़ा बदलाव
28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक तुला राशि वालों की लव लाइफ में बदलाव आएगा। पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव सातवें भाव में रहकर पार्टनर के साथ जरूरी बातचीत के लिए मौका देंगे, इसे टालें नहीं, जैसे किसी लंबित मुद्दे पर आखिरकार बात कर लेना। हफ्ते के बीच में पैसों से जुड़ा कोई शेयर्ड मामला सामने आ सकता है, बिना पूरी जानकारी के फैसला न लें। हफ्ते के अंत की तरफ करियर पर फोकस बढ़ेगा, सीनियर्स से डिप्लोमैटिक रहें। रिश्ते को लेकर मन में कोई नया सवाल उठे तो तुरंत फैसला न लें, थोड़ा समय खुद को दें।
स्वास्थ्य
सेहत के लिहाज से सूर्यदेव बारहवें भाव में होने से आराम की जरूरत बढ़ जाएगी। 4 अक्टूबर को जब चंद्रदेव दसवें भाव में पहुंचेंगे, जहां मंगलदेव नीच के हैं, तब दिमाग काम को लेकर व्यस्त रह सकता है, जैसे रात को भी ऑफिस के मैसेज चेक करते रहना।
प्रोफेशनल स्ट्रेस को घर तक न ले जाएं। नियमित नींद बनाए रखें, व्यस्त दिनों में छोटे-छोटे ब्रेक लें और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से मन शांत रखें, इससे पूरे हफ्ते ऊर्जा बनी रहेगी।
परिवार और रिश्ते
बुधदेव और शुक्रदेव पहले भाव में मौजूद होने से हफ्ता रिश्तों के लिहाज से खास रहेगा। 28 सितंबर को चंद्रदेव सातवें भाव में रहकर पार्टनर के साथ जरूरी बातचीत के लिए मौका देंगे, इसे टालें नहीं, चाहे बात घर की हो या भविष्य की योजना की।
3 अक्टूबर को शुक्रदेव के वक्री होते ही रिश्ते को लेकर आपकी सोच में बदलाव आ सकता है। किसी अस्थायी भावना के चलते जल्दबाजी में फैसला न लें, खुद को समझने के लिए थोड़ा समय दें, फिर जवाब दूसरों से उम्मीद करें, इससे रिश्ता और मजबूत होगा। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।
शिक्षा
विद्यार्थियों के लिए 2 अक्टूबर को चंद्रदेव के नौवें भाव में आते ही हायर स्टडीज और मार्गदर्शन के लिए समय अच्छा रहेगा, जैसे किसी टीचर से सलाह लेना या ट्रैवल के साथ सीखना, जैसे किसी एजुकेशनल ट्रिप का फायदा उठाना।
राहुदेव पांचवें भाव में हैं, जिससे कभी-कभी ध्यान भटक सकता है, जैसे पढ़ाई करते हुए बार-बार फोन चेक करने का मन होना। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाकर पढ़ाई करें। सिर्फ बार-बार पढ़ने की बजाय रिवीजन और प्रैक्टिकल अभ्यास पर ज्यादा ध्यान दें।
निष्कर्ष
यह हफ्ता रिश्तों से शुरू होकर करियर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रदेव 4 अक्टूबर तक दसवें भाव में पहुंच जाएंगे। शुक्रदेव के वक्री होने से रिश्तों और खर्च, दोनों को लेकर मन में चिंतन चलेगा। अगला हफ्ता अभी लिए गए फैसलों से मिलने वाली सीख को और स्पष्ट कर सकता है, बस संयम बनाए रखें।
उपाय:
- सुबह कुछ मिनट शांत बैठकर सोचें, फिर जरूरी फैसले लें।
- शुक्रवार को सफेद फूल अर्पित करें और बेवजह की लग्जरी खरीदारी से बचें।
- दफ्तर की बहस में शांत बने रहें।
- शनिवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति की व्यावहारिक मदद करें।
- रात को सोने से पहले फोन की बजाय कुछ मिनट शांति से बैठें।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com