तुला साप्ताहिक राशिफल: घर-परिवार पर रहेगा ध्यान, लोगों से घुलने-मिलने का हुनर आएगा काम; पैसों के लेन-देन में बरतें सावधानी

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता सब्र रखने, साफ बात करने और चीजों में थोड़ा बैलेंस बनाकर चलने का है। 21 तारीख से जैसे ही हफ्ता शुरू होगा, आपका सारा ध्यान घर-परिवार और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से संभालने में ही रहेगा। अंदर से शायद थोड़ी थकावट महसूस हो या काम की जगह थोड़ी खींचतान लगे, इसलिए जल्दबाजी में आकर कोई कदम न उठाएं।

23 तारीख की रात से मन थोड़ा हल्का होगा, नए आइडियाज आएंगे और काम में मन भी लगेगा। 26 सितंबर आते-आते चीजें और क्लियर होने लगेंगी, सामने वाले को अपनी बात समझाना आसान हो जाएगा और बातचीत से कई मामले सुलझ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि रोजमर्रा की भागदौड़ में अपनी सेहत न भूलें, बेवजह किसी बहस में न पड़ें और शांति से आगे बढ़ें।

स्वास्थ्य सेहत के मामले में यह हफ्ता सीधे-सीधे आपके मानसिक सुकून से जुड़ा है। काम का बोझ और मन की उधेड़बुन मिलकर आपको थोड़ा थका सकती है, इसलिए बेवजह का तनाव सिर पर सवार न होने दें। रोजाना टाइम पर सोना, थोड़ी-बहुत वॉक करना और अपनी दिनचर्या में ढील न देना ही आपको फिट रखेगा। काम के समय काम करिए, लेकिन घर आते ही ऑफिस को वहीं छोड़ दीजिए। शाम को थोड़ा वक्त निकालकर संगीत सुनें, टहलने निकल जाएं या शांति से बैठें, इससे मन को बहुत राहत मिलेगी। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते पारिवारिक और पर्सनल लाइफ के मामले में यह हफ्ता अपनों के करीब आने और पुरानी छोटी-मोटी गलतफहमियों को खत्म करने का बहुत अच्छा मौका है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो मनमुटाव से बचने के लिए बातों को टालने की गलती न करें, शांति से बैठकर साफ और सच्ची बात करना ही सबसे सही रास्ता रहेगा।

26 सितंबर के बाद से अपनी बात रखना और आसान हो जाएगा; बिना किसी बहस के आप अपनी फीलिंग्स सामने वाले को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्तों के बीच या किसी क्रिएटिव काम के सिलसिले में आपकी मुलाक़ात किसी खास से हो सकती है जो आपकी तरफ आकर्षित होगा। बस हफ्ते की शुरुआत में घर-परिवार के मामलों में थोड़ा सब्र रखिए, चीजें अपने आप सही रास्ते पर आ जाएंगी।

शिक्षा पढ़ाई-लिखाई के मामले में यह हफ्ता उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा जो पढ़ाई को सही तरीक़े से और मन लगाकर कर रहे हैं। हफ्ते के शुरुआती दिनों में गहराई से पढ़ने, रिवीजन करने और मैथ्स या साइंस जैसे समझ वाले विषयों पर पकड़ बनाने में काफी मदद मिलेगी।

26 सितंबर के बाद से स्थितियाँ पढ़ाई के लिहाज से और भी बेहतर हो जाएंगी; चाहे असाइनमेंट लिखना हो, ग्रुप डिस्कशन हो, डिबेट में हिस्सा लेना हो या प्रेजेंटेशन देनी हो, आपका प्रदर्शन सबसे अलग दिखेगा। बस ध्यान रखें कि अगर दोस्तों के साथ मिलकर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो शुरुआत में ही साफ कर लें कि किसको क्या काम करना है, सबका काम तय रहेगा तो रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा।

निष्कर्ष इस हफ्ते हर चीज में बैलेंस बनाकर चलना ही आपकी सबसे बड़ी ताक़त है। साफ और सीधी बात करेंगे तो रिश्ते अपने आप बेहतर हो जाएंगे, और काम-काज के मामलों में आपकी समझदारी व सूझ-बूझ आपको काफी आगे तक ले जाएगी।

पैसों के मामले में अगर आपने थोड़ा ध्यान रखा, तो बेमतलब की मानसिक टेंशन से बचे रहेंगे। हफ्ते के आखिरी दिनों में बातचीत का माहौल आपके अनुकूल रहेगा, रुके हुए काम निपटाने हों या अपनी कोई बात मनवानी हो, यह समय बेहद फायदेमंद साबित होगा।