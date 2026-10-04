तुला साप्ताहिक राशिफल: रिश्ते में सम्मान चाहिए तो न कहना सीखें, जानिए कैसा रहेगा यह हफ्ता

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। तुला राशि वालों, इस हफ्ते आपके रिश्ते और आपके अपने फैसले सबसे जरूरी रहेंगे। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव आपकी ही राशि में वक्री हैं। इसलिए आप सोचेंगे कि असल में आपके लिए क्या कीमती है। यह भी सोचेंगे कि किन बातों पर आप सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए हां कह रहे थे।

शुरुआत में करियर और समाज से जुड़ी जिम्मेदारियां भारी रहेंगी। 11 अक्टूबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे। तब आप अपनी जरूरतों को बेहतर समझ पाएंगे। सबको खुश रखने के लिए जल्दबाजी में फैसले मत कीजिए। स्वास्थ्य इस हफ्ते भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। वक्री शुक्रदेव के कारण आप रिश्तों और बीते दिनों के बारे में ज्यादा सोचेंगे। ध्यान रखें कि इन विचारों से आपकी नींद खराब न हो। 9 अक्टूबर से बारहवें भाव में चंद्रदेव नींद को और हल्का कर सकते हैं।

शाम की एक सीधी सादी दिनचर्या बनाएं। सोने से पहले फोन कम चलाएं और कुछ देर शांत बैठें। हल्की कसरत, सैर और स्ट्रेचिंग फायदा देगी। दसवें भाव में मंगलदेव काम का दबाव बढ़ा सकते हैं। इसलिए आराम की जरूरत को टालें नहीं।

परिवार और रिश्ते इस हफ्ते आपका पूरा ध्यान रिश्तों पर रहेगा। वक्री शुक्रदेव आपकी राशि में हैं। वे पुरानी यादें और अधूरी बातें फिर सामने ला सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या यह रिश्ता आपको वह सम्मान और बराबरी दे रहा है जो आपको चाहिए। रिश्ते में हैं तो मुश्किल बातचीत से भागें नहीं। पर साथी को अपनी बात पूरी कहने का मौका दें।

सिंगल लोग बीते रिश्तों के बारे में सोचेंगे। कोई पुराना व्यक्ति याद आ सकता है या उसका मैसेज भी आ सकता है। दोबारा जुड़ने से पहले सोचें कि असल में बदला क्या है। 11 अक्टूबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे और आपको अपनी जरूरतों के प्रति सजग करेंगे। हर किसी को हर बात पर हां कहना बंद करें। शांति बनाए रखने का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। कोई आपको गलत समझ रहा है, तो खुद साफ बता दें। उसके अंदाजा लगाने का इंतजार न करें।

शिक्षा जिन छात्रों को एकाग्रता और बोलने की कला सुधारनी है, उनके लिए यह हफ्ता मददगार है। 6 अक्टूबर के बाद ग्यारहवें भाव में चंद्रदेव प्रेजेंटेशन में साथ देंगे। ग्रुप डिस्कशन और रचनात्मक असाइनमेंट में भी मदद मिलेगी। दोस्तों के साथ नोट्स बांटना भी फायदेमंद रहेगा।

9 अक्टूबर के बाद शांत माहौल में रिवीजन करें और पढ़ाई का सामान व्यवस्थित करें। 11 अक्टूबर को आप जो पढ़ा है, उसे आत्मविश्वास से लिख या बोल पाएंगे। रटने के बजाय विषय को समझने पर जोर दें। परीक्षा पास है तो व्यावहारिक टाइमटेबल बनाएं। जरूरी टॉपिक आखिरी दिनों के लिए न छोड़ें।