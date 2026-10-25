तुला साप्ताहिक राशिफल: प्रेम संबंधों में धैर्य से बनेगी बात, आर्थिक फैसलों में रखें सावधानी; पढ़ें भविष्यफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मंगलदेव दसवें घर में कर्क राशि में नीच अवस्था में हैं, जबकि इसी घर में उच्च के गुरुदेव 31 अक्टूबर को सिंह राशि में, आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां केतु पहले से हैं। चंद्रदेव सप्ताह के पहले दो दिन मेष में सातवें घर में रहेंगे।

27 अक्टूबर को रात में वे वृषभ में उच्च होकर आठवें घर में, 29 तारीख की रात मिथुन में नौवें घर में और 1 नवंबर को कर्क में कर्म भाव में पहुंचेंगे। शनिदेव छठे घर में मीन राशि में वक्री हैं और राहु पांचवें घर में कुंभ राशि में स्थित हैं।

संबंध, संवाद और आत्मबल, इन तीनों पर इस सप्ताह आपका ध्यान रहेगा। ग्रहों का असर जल्दबाजी के बजाय आत्मचिंतन की ओर इशारा कर रहा है। किसी पुराने विषय पर फिर से बात करनी पड़ सकती है या व्यक्तिगत विषयों में अपना नजरिया नए सिरे से तय करना पड़ सकता है।

अपेक्षाओं पर दोबारा विचार करना भी इस समय जरूरी होगा। सप्ताह के अंत तक मित्रों, पेशेवर संपर्कों और साझा महत्वाकांक्षाओं से लाभ के योग बनेंगे। कोई भी कमिटमेंट करने से पहले अपनी प्राथमिकताओं को समझने के लिए पर्याप्त समय लें।

स्वास्थ्य हर किसी को संतुष्ट करने का प्रयास इस सप्ताह मानसिक थकावट का कारण बन सकता है। लग्न में नीच के सूर्यदेव ऊर्जा में कुछ कमी ला सकते हैं, इसलिए नियमित आराम करें और तनावपूर्ण वार्तालापों से थोड़ा अवकाश लें।

अपनी दिनचर्या को संभालने योग्य रखें।

कार्य का दबाव बढ़ने पर भोजन और नींद की अनदेखी न करें। छठे घर में वक्री शनिदेव नियमितता की मांग करते हैं, अनुशासित दिनचर्या आपको आराम देगी और संपूर्ण संतुलन की अनुभूति कराएगी। परिवार और रिश्ते संबंधों में इस सप्ताह आत्मीयता के साथ कुछ कठिन चर्चाएं भी हो सकती हैं। धैर्य से सुनें और दूसरों पर आरोप लगाए बिना अपनी आवश्यकताएं स्पष्ट करें। जब दोनों पक्ष एक-दूसरे की पहल का इंतजार करते हैं, तब छोटी सी गलतफहमी भी उलझ जाती है।

वक्री शुक्रदेव पुराने संबंधों के ढर्रे पर विचार करने का अवसर देंगे। संभव है कि आपको लगे कि कुछ अपेक्षाएं बदलनी चाहिए या पिछला कोई मतभेद शांत चर्चा का हकदार है। दंपती ईमानदार बातचीत के लिए समय निकालें, और अविवाहित जातक नए परिचितों की तुलना अतीत के संबंधों से न करें। 1 नवंबर को चंद्रदेव कर्म भाव में आकर पारिवारिक दायित्वों की ओर ध्यान खींचेंगे, ऐसे में भावनात्मक सहयोग और निजी सीमाओं के बीच संतुलन बनाए रखें।

शिक्षा विद्यार्थियों को कठिन विषयों पर शिक्षकों या सहपाठियों से चर्चा करने से विशेष लाभ मिलेगा। 29 अक्टूबर के बाद नौवें घर में चंद्रदेव उच्च शिक्षा और नई जानकारी के प्रति रुचि बढ़ाएंगे।

रिवीजन, प्रेजेंटेशन और पहले के काम में सुधार के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। असाइनमेंट सौंपने से पहले निर्देशों को सावधानी से पढ़ें। निरंतर अध्ययन की आदत आपको परीक्षा के लिए अधिक तैयार और आत्मविश्वासी बनाएगी।

निष्कर्ष यह सप्ताह तुला जातकों को आत्मसम्मान, स्पष्ट संवाद और विचारशील निर्णयों का महत्व समझाता है। 31 अक्टूबर को गुरुदेव का लाभ भाव में प्रवेश मित्रता और सामूहिक लक्ष्यों के माध्यम से नई संभावनाएं लेकर आएगा। सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपनी जरूरतों की उपेक्षा करना आवश्यक नहीं है, इस बात को सदैव याद रखें।