Libra Weekly Horoscope: प्रोडक्टिव रहेगा यह सप्ताह, पढ़ें तुला का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:10 PM (IST)

तुला जातकों के लिए यह सप्ताह विचारशील और प्रोडक्टिव रहेगा। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashifa ...और पढ़ें

Libra Rashifal 2025: तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 08 to 14 December 2025) तुला जातकों के लिए भावनात्मक विकास और नई स्पष्टता का समय है। चंद्रदेव का कर्क, सिंह और कन्या राशि में गोचर आपके करियर, सामाजिक संबंध और आत्म-अनुशासन को प्रभावित करेगा। सूर्य, बुध और शुक्र की वृश्चिक राशि में स्थिति वित्त, मूल्यों और व्यक्तिगत सीमाओं पर दोबारा विचार करने में मदद करेगी। सप्ताह प्रगतिशील है, लेकिन स्थिर और सार्थक बदलाव लाएगा।

परिचय

तुला जातकों के लिए यह सप्ताह विचारशील और प्रोडक्टिव रहेगा। सप्ताह की शुरुआत कर्क राशि में चंद्रदेव के साथ होती है, जो करियर जिम्मेदारियों और सार्वजनिक छवि पर ध्यान आकर्षित करेगा। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव आपके सामाजिक जीवन को एक्टिव करेंगे और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। 12–14 दिसंबर तक चंद्रदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका ध्यान खुद के बारे में सोचने, योजना बनाने और खुद के सुधार की ओर जाएगा। सूर्य, बुध और शुक्र की वृश्चिक राशि में स्थिति भावनात्मक समझ और वित्तीय जागरूकता को बढ़ाएगी।

तुला साप्ताहिक राशिफल — स्वास्थ्य

स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, लेकिन भावनात्मक संवेदनशीलता पर ध्यान दें। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव आराम और मानसिक संतुलन पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेंगे। सिंह राशि में चंद्रदेव के मध्य सप्ताह में ऊर्जा, आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाएंगे। धनु राशि में मंगल के प्रभाव से अत्यधिक प्रयास या जल्दीबाजी से बचें। कन्या राशि में चंद्रदेव अनुशासन, माइंडफुलनेस और स्वस्थ जीवनशैली पर ध्यान देंगे। योग, स्ट्रेचिंग और प्राणायाम विशेष रूप से लाभकारी होंगे।

तुला साप्ताहिक राशिफल — परिवार और रिश्ते

रिश्ते गहराई और भावनात्मक समझ लाएंगे। कर्क राशि में चंद्रदेव परिवार में गर्मजोशी और दिल से बातचीत को बढ़ावा देंगे। वृश्चिक राशि में शुक्र के प्रभाव से प्रेम संबंध गहरे होंगे और स्पष्ट संवाद संभव होगा। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव आपके आकर्षण और सामाजिक जीवन को जीवंत बनाएंगे। लेकिन सिंह राशि में केतु के कारण कभी-कभी समझदारी में कमी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। कन्या राशि में चंद्रदेव सप्ताहांत में सोच-समझकर संवाद करने में मदद करेंगे।

तुला साप्ताहिक राशिफल — शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए सप्ताह ध्यान और बौद्धिक स्पष्टता बढ़ाने वाला रहेगा। कर्क राशि में चंद्रदेव याद करने की शक्ति और अध्ययन की क्षमता बढ़ाएंगे। सिंह राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास और पब्लिक स्पीकिंग क्षमता को बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध और शुक्र मुश्किल विषयों की समझ और विश्लेषण को बढ़ाएंगे। सप्ताहांत में चंद्रदेव कन्या राशि में संगठन और अनुशासन को मजबूत करेंगे, जिससे असाइनमेंट्स और रिविजन में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

यह सप्ताह तुला जातकों के लिए भावनात्मक गहराई, स्थिरता और विचारशील प्रगति लाएगा। चंद्रदेव का कर्क, सिंह और कन्या राशियों में गोचर आपके मूड, प्रोडक्टिविटी और संबंधों को प्रभावित करेगा। सूर्य, बुध और शुक्र की वृश्चिक राशि में स्थिति खुद को परखने, वित्तीय योजना और भावनात्मक समझ को बढ़ाएगी। सप्ताह के अंत तक आप अधिक प्रैक्टिकल, ऑर्गनाइज्ड और आगामी अवसरों के लिए तैयार महसूस करेंगे।

उपाय

a) प्रतिदिन “ॐ शुक्राय नमः” का जाप करें, शुक्र का सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा।
b) शुक्रवार को सफेद मिठाई या कपड़े दान करें, शांति और सद्भावना बढ़ेगी।
c) गुलाब क्वार्ट्ज क्रिस्टल साथ रखें, भावनात्मक संतुलन मजबूत होगा।
d) प्रतिदिन सवेरे चंदन की धूप जलाएं, मानसिक शांति बढ़ेगी।
e) क्रिएटिव गतिविधियों में समय बिताएं, शुक्र की ऊर्जा स्थिर होगी।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।