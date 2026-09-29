तुला मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: शुक्र की वक्री चाल और सूर्य का प्रवेश, बदल जाएगी आपकी करियर की दिशा

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सबको खुश रखने की कोशिश में आप अक्सर खुद को भूल जाते हैं, और इस महीने की शुरुआत आपको यही याद दिलाएगी। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब भीड़ से ज्यादा अपनी चाय और अपनी खामोशी अच्छी लगेगी। इसे आलस मत समझिए, यह खुद को फिर से संवारने का वक्त है।

17 अक्टूबर के बाद आप नए जोश के साथ लौटेंगे और लोग आपके बदले अंदाज को नोटिस करेंगे। रिश्तों में कोई पुरानी बात फिर दिल को छू सकती है, तो जल्दबाजी में फैसला मत सुनाइए। महीने के अंत तक दोस्तों का साथ और कुछ अच्छी खबरें चेहरे पर मुस्कान लौटा देंगी। आइए जानते हैं कैसा रहेगा (Libra Monthly Horoscope october 2026) तुला राशि के लिए अक्टूबर का महीना?

स्वास्थ्य शरीर की देखभाल में पहले पखवाड़े बारहवें भाव के सूर्यदेव आराम की जरूरत बढ़ाएंगे। दिन में हल्की सुस्ती या अकेले रहने की चाह आए, तो उसे आलस मत समझिए, शरीर आराम मांग रहा है। रविवार का एक दिन सिर्फ अपने लिए रखें।

17 अक्टूबर से सूर्यदेव पहले भाव में आकर आपको अपनी सेहत के प्रति जागरूक करेंगे। दसवें भाव में मंगलदेव काम का बोझ बढ़ा सकते हैं, तो लैपटॉप बंद करने का एक तय समय बना लें। छठे भाव में वक्री शनिदेव रोज की आदतों में नियम मांगते हैं। कोई तकलीफ लगातार बनी रहे, तो उसकी जांच टालिए मत। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते दिल के रिश्ते इस महीने सबसे ज्यादा चर्चा में रहेंगे। 3 अक्टूबर को आपके स्वामी शुक्रदेव आपकी ही राशि में वक्री होंगे, तो आप अपने रिश्तों को आईने में देखने लगेंगे। कोई पुराना भावनात्मक घाव फिर हरा हो सकता है। तुरंत फैसला सुनाने की बजाय खुद से पूछिए कि असल में आप क्या चाहते हैं।

24 अक्टूबर से बुधदेव की वक्री चाल अधूरी बातचीत को फिर जिंदा कर सकती है। दंपती आपसी बहस में स्कोर गिनने की आदत छोड़ें। कुंवारे लोगों को किसी पुराने जानकार की याद सता सकती है। दसवें भाव की व्यस्तता और घर की जिम्मेदारियां साथ-साथ चलेंगी। शाम को ऑफिस कॉल और बच्चे का होमवर्क एक ही समय पर आ सकते हैं, तो परिवार से मदद मांगने में झिझकिए मत। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए पहले पंद्रह दिन थोड़ा बिखरा रह सकता है। बारहवें भाव के सूर्यदेव शांत कोने में पढ़ने की इच्छा जगाएंगे। पांचवें भाव में राहुदेव मन को एक साथ कई विषयों की ओर दौड़ाएंगे, जो जिज्ञासा तो बढ़ाएगा पर ध्यान भी बांटेगा।

17 अक्टूबर से सूर्यदेव आपकी राशि में आकर पढ़ाई को लेकर आत्मविश्वास लौटाएंगे। इन दिनों क्लास में आगे की सीट पर बैठिए और सवाल पूछने से मत कतराइए। 24 अक्टूबर से वक्री बुधदेव दोहराने की अहमियत बढ़ाएंगे। परीक्षा की तारीख, प्रवेश पत्र और प्रोजेक्ट जमा करने से पहले हर चीज दो बार जांचें।

निष्कर्ष तुला राशि वालों का यह मासिक राशिफल आत्ममंथन से शुरू होकर नए भरोसे पर खत्म होता है। बारहवें भाव के सूर्यदेव शुरुआत में खर्च और आराम पर ध्यान दिलाएंगे, जबकि 17 अक्टूबर से आपकी राशि में आकर आपकी पहचान को चमक देंगे। आपकी राशि में शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल रिश्तों और बातचीत में ठहराव मांगती है। दसवें भाव के मंगलदेव करियर को गति देंगे और 31 अक्टूबर से ग्यारहवें भाव में गुरुदेव लाभ की राह खोलेंगे।