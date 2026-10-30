तुला मासिक राशिफल नवंबर 2026: 16 तारीख के बाद संभलकर लें फैसले! ग्रहों के गोचर से रिश्तों में हो सकता है असर

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। राशि स्वामी शुक्रदेव कन्या राशि यानी बारहवें घर में नीच के रहकर 6 नवंबर से वक्री होंगे। मंगलदेव 12 नवंबर तक दसवें घर में रहेंगे, फिर सिंह राशि यानी ग्यारहवें घर में गुरुदेव और केतुदेव के साथ आ जाएंगे। शनिदेव छठे घर में वक्री और राहुदेव पांचवें घर में बने रहेंगे।

संतुलन तुला राशि की पहचान है और इस महीने आपको यही संतुलन खुद के भीतर और बाहर दोनों जगह बनाना होगा। शुरुआत में आत्मविश्वास कुछ डगमगा सकता है और अपने ही फैसलों पर सवाल उठ सकते हैं। ऐसे समय में हड़बड़ी के बजाय ठहराव काम आएगा। महीने के मध्य से मित्रों और सहयोगियों का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। खर्चों में किफायत और वाणी में स्पष्टता आपकी सफलता की कुंजी बनेगी।

स्वास्थ्य बारहवें घर में वक्री शुक्रदेव नींद और विश्राम को इस महीने बहुत जरूरी बना देंगे। सोने से पहले स्क्रीन देखने का समय घटाइए और कमरे में हल्की रोशनी रखिए। 12 नवंबर तक दसवें घर में मंगलदेव काम के दबाव को घर तक खींच सकते हैं। ऑफिस के फोन और मैसेज के लिए एक समय सीमा तय कर लीजिए।

छठे घर में वक्री शनिदेव रोजमर्रा के कामकाज में अनुशासन की मांग करेंगे, समय पर भोजन और नियमित व्यायाम को नियम बनाइए। 12 नवंबर के बाद सामाजिक कार्यक्रम बढ़ेंगे। शादी ब्याह या दोस्तों की पार्टी में तला भुना खाने और आधी रात तक जगने से परहेज कीजिए। कोई भी असहजता महसूस हो तो चिकित्सक से परामर्श लेने में संकोच मत कीजिए। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते 13 नवंबर तक लग्न में वक्री बुधदेव आपसे अपनी अपेक्षाओं और संवाद शैली पर विचार करने को कहेंगे। कई बार आप सबको खुश रखने के चक्कर में अपनी असली बात कह ही नहीं पाते। इस बार अपनों से विनम्रता के साथ मन की बात साफ कहिए। पांचवें घर में राहुदेव प्रेम जीवन में अनिश्चितता ला सकते हैं, भरोसा बनाए रखिए।

13 नवंबर के बाद अधूरी बातें सुलझाने का अच्छा मौका मिलेगा। 16 नवंबर से सूर्यदेव दूसरे घर में होंगे, तब परिवार के दायित्व और साझा मूल्य महत्वपूर्ण हो जाएंगे। किसी बड़े घरेलू खर्च पर सबकी राय लेकर ही आगे बढ़िए। 12 नवंबर से मित्रों के साथ घूमने और मिलने जुलने के मौके बढ़ेंगे। अविवाहित तुला जातकों की मुलाकात किसी मित्र या कार्यस्थल के परिचित के माध्यम से खास व्यक्ति से होने के आसार हैं।

शिक्षा पांचवें घर में राहुदेव विद्यार्थियों की जिज्ञासा को नई ऊंचाई देंगे। कोडिंग, फोटोग्राफी या कोई विदेशी भाषा आपको आकर्षित कर सकती है। यह अच्छा है, पर एक साथ कई विषयों में हाथ डालकर कोई भी अधूरा मत छोड़िए। 13 नवंबर तक पढ़ाई की दिशा को लेकर मन असमंजस में रह सकता है, शिक्षकों से मार्गदर्शन लीजिए।

13 नवंबर को बुधदेव के मार्गी होते ही अधूरे असाइनमेंट और अकादमिक चर्चाएं व्यवस्थित होने लगेंगी। इम्तिहान की तैयारी में जुटे विद्यार्थी अपने नोट्स दोहराइए। 12 नवंबर से ग्यारहवें घर में मंगलदेव और गुरुदेव का साथ समूह में पढ़ाई, ऑनलाइन स्टडी ग्रुप और साझा प्रोजेक्ट से सीखने में मदद करेगा। सीनियर छात्रों के अनुभव से भी लाभ उठाइए। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

निष्कर्ष तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर पेशेवर संबंधों को मजबूत करने और धन का हिसाब सुधारने का महीना है। 12 नवंबर को मंगलदेव का ग्यारहवें घर में जाना महत्वाकांक्षा और सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा, 13 नवंबर को बुधदेव की सीधी चाल फैसलों में स्पष्टता लाएगी और 16 नवंबर से सूर्यदेव आमदनी और परिवार पर ध्यान केंद्रित कराएंगे।