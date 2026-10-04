सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों का बढ़ेगा आत्मविश्वास! 12वें मंगल और 7वें राहु का क्या होगा आप पर असर?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सिंह राशि वालों, इस हफ्ते आपकी ऊर्जा में साफ बदलाव दिखेगा। शुरुआत कुछ शांत और अकेलेपन भरी रहेगी। मन भीतर ही भीतर कई बातें तौलता रहेगा। 6 अक्टूबर की रात चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे। तब आप फिर से कमान संभालने के मूड में होंगे। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव दूसरे भाव में हैं। वे पैसों और बोलचाल पर ध्यान दिलाएंगे। बारहवें भाव में मंगलदेव मन में नाराजगी भर सकते हैं, उसे समय रहते बाहर निकालें। पुराने रिश्ते या पुरानी बातें फिर याद आ सकती हैं।

स्वास्थ्य इस हफ्ते तनाव को संभालना और नींद को बचाना जरूरी है। बारहवें भाव में मंगलदेव अंदर ही अंदर खीज पैदा कर सकते हैं। यह मन में दबी रही, तो नींद और ऊर्जा दोनों पर असर पड़ेगा। काम के बाद कुछ देर खुद को आराम दें।

परिवार और रिश्ते हफ्ते की शुरुआत में आप थोड़े अकेले रहना पसंद करेंगे। मन की बातें सुलझाने के लिए लोगों से दूरी बना सकते हैं। घरवालों को बता दें कि आप बस थोड़ा समय चाहते हैं। वरना वे इसे नाराजगी समझ सकते हैं। 6 अक्टूबर की रात के बाद आपकी गर्मजोशी लौटेगी। आप अपनी जरूरतें खुलकर कह पाएंगे।

सातवें भाव में राहु और तीसरे भाव में वक्री शुक्रदेव रिश्तों की पुरानी बातें फिर छेड़ सकते हैं। जीवनसाथी के साथ हर बहस जीतने की कोशिश न करें। अपनी बात साबित करने के बजाय उनकी बात समझें। सिंगल लोग अपने भावनात्मक पैटर्न पर नजर डालें। किसी पुराने रिश्ते को दोबारा शुरू करने से पहले सोचें कि जिन वजहों से दूरी बनी थी, क्या वे सच में बदली हैं। 11 अक्टूबर को भाई-बहनों से मेलजोल अच्छा रहेगा।

शिक्षा 6 अक्टूबर के बाद छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप क्लास में सवाल पूछने या अपनी बात रखने से कतराते रहे हैं, तो इस हफ्ते खुलकर बोलें। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन या वाद विवाद में हिस्सा लेने का यह अच्छा मौका है।

निष्कर्ष यह हफ्ता चुपचाप शुरू होगा। पर चंद्रदेव के आपकी राशि में आते ही आत्मविश्वास लौट आएगा। बीच के दिन खुद को व्यक्त करने और नेतृत्व के लिए अच्छे हैं। आखिरी दिनों में काम को व्यवस्थित करने और रिश्तों में संतुलन बनाने पर जोर रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ाएं, पर जिद्दी न बनें। अगले हफ्ते बातचीत और साझेदारी पर ज्यादा ध्यान रहेगा।