Leo Weekly Horoscope: सिंह वालों की लाइफ में आएंगे पॉजिटिव चेंज, जानिए कैसा रहेगा ये सप्ताह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा मीन राशि में विराजमान होंगे, तब आप अपने लक्ष्यों और संबंधों को लेकर गहराई से विचार कर सकते हैं। 4 और 5 नवंबर को जब चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तब आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी, जिससे आप किसी कार्य की बागडोर संभालने के लिए तैयार रहेंगे। 6 और 7 नवंबर को जब चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, तब वे स्थिरता और करियर की दिशा पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करेंगे।

8 और 9 नवंबर को जब चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तब सामाजिक संबंधों और संपर्कों से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपका साप्ताहिक राशिफल संकेत देता है कि इस सप्ताह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और रिश्तों में प्रेम व सम्मान बनाए रखना आपके लिए सफलता और संतोष का मार्ग खोलेगा।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह संतुलन और सावधानी की आवश्यकता है। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा मानसिक थकान या भावनात्मक बोझ ला सकते हैं, इसलिए ध्यान और विश्राम जरूरी है। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा ऊर्जा और प्रेरणा बढ़ाएंगे, जिससे आप सक्रिय महसूस करेंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा नियमित दिनचर्या से शारीरिक सहनशक्ति को मजबूत करेंगे, जबकि 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा मानसिक सतर्कता और उत्साह लाएंगे। राशिफल सलाह देता है कि नींद, खान-पान और मन की शांति का संतुलन बनाए रखें ताकि संपूर्ण स्वास्थ्य अच्छा रहे।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध यह सप्ताह संबंधों में भावनात्मक समझ और खुलापन लाएगा। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा संवेदनशीलता और करुणा बढ़ाएंगे, जिससे आप पुराने रिश्तों को याद कर सकते हैं। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा आत्मीयता और साहस देंगे, जिससे आप अपनी भावनाएं खुलकर बताएंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा पारिवारिक संबंधों में स्थिरता और आनंद लाएंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा हल्की-फुल्की बातचीत और मित्रों या भाई-बहनों से जुड़ाव बढ़ाएंगे। इस सप्ताह का राशिफल बताता है कि प्रेम, धैर्य और हास्य से रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा विद्यार्थियों और सीखने वालों के लिए यह सप्ताह ज्ञानवर्धक रहेगा। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बढ़ाएंगे, कला या सृजनात्मक विषयों के लिए यह अच्छा समय रहेगा। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा ध्यान और कॉम्पिटिटिव भावना बढ़ाएंगे, जबकि 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा नियमित अध्ययन और अनुशासन में सफलता देंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा जिज्ञासा और समझ की तीव्रता बढ़ाएंगे, जिससे आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। राशिफल के अनुसार, नियमित अध्ययन और चर्चा से पढ़ाई में सफलता मिलेगी।

निष्कर्ष: इस सप्ताह चंद्रमा का मीन, मेष, वृष और मिथुन राशियों से गोचर भावनाओं, क्रिया और संवाद के माध्यम से पॉजिटिव परिवर्तन लाएगा। तुला राशि में सूर्य और वृश्चिक राशि में मंगल आपको आत्मविश्वास और अनुशासन प्रदान करेंगे। आपकी राशि में केतु आपको अपने भीतर झांककर खुद को बेहतर बनाने का संकेत देते है। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह भावनाओं में नयापन, व्यावसायिक प्रगति और अपने उच्च उद्देश्य से जुड़ने का समय है।

उपाय: a) प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को लाल या नारंगी फूल अर्पित करें, इससे शक्ति और सफलता बढ़ेगी।

b) “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें, यह आत्मविश्वास और फोकस बढ़ाएगा।

c) रविवार को सोने या तांबे के आभूषण धारण करें, इससे पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी।

d) वृषभ राशि में चंद्रमा के समय पशु-पक्षियों को दाना डालें, शुभ फल मिलेगा।

e) घर के मुख्य द्वार पर शाम को घी का दीपक जलाएं, इससे समृद्धि और पॉजिटिविटी बढ़ेगी।