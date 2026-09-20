सिंह साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते जल्दबाजी से बचें; सब्र, सेहत और रिश्तों में संतुलन ही दिलाएगी सफलता
इस हफ्ते तुरंत वाहवाही लूटने के चक्कर में न रहें, बल्कि अपने रोज के काम निपटाने पर ध्यान दें। हफ्ते ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता आपसे बस इतना ही कह रहा है कि थोड़ा ठहरिए, अपने मन को टटोलिए और जमीनी हक़ीकत को देखकर फैसले लीजिए। 21 तारीख से हफ्ते की शुरुआत होते ही आपका पूरा ध्यान रोज की भागदौड़ और पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने पर रहेगा। बस इस बीच मन थोड़ा भारी रह सकता है, अजीब सी बेचैनी या तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में आकर कोई प्रतिक्रिया न दें।
23 तारीख की रात से माहौल थोड़ा हल्का होगा और आपका ध्यान पार्टनरशिप, दोस्तों या काम के सिलसिले में लोगों से जुड़ने पर जाएगा। 26 सितंबर आते-आते दिमाग़ में चीजें और साफ होने लगेंगी, अपनी बात सही तरीके से रखना आसान हो जाएगा। अंदरूनी उलझनें पूरी तरह खत्म होने में थोड़ा वक्त लेंगी, इसलिए किसी भी मामले में उतावलापन दिखाने के बजाय सब्र से काम लें।
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सिंह साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में यह हफ्ता इशारा कर रहा है कि एक साथ बहुत सारी चीजें अपने सिर पर मत लीजिए, नहीं तो शरीर की एनर्जी झटके से नीचे गिर सकती है। मन में अजीब सी बेचैनी या बात-बात पर तनाव महसूस होना स्वाभाविक है। कभी-कभी तो ऐसा भी लग सकता है कि आप सबसे कटे-कटे से हैं और अकेलापन घेर रहा है।
ऐसे में खुद को जबरदस्ती घसीटने के बजाय थोड़ा ब्रेक दें। समय पर सोएं, रोज हल्की-फुल्की वॉक या स्ट्रेचिंग कर लें और भरपूर पानी पीते रहें, बस यही आसान बातें आपकी सेहत और मूड दोनों को पटरी पर रखेंगी।
सिंह परिवार और रिश्ते साप्ताहिक राशिफल
पारिवारिक और निजी जीवन के नजरिए से स्वतंत्रता और भावनात्मक नजदीकी में संतुलन बनाना जरूरी सीख रहेगी। अपनी ही राशि में केतु आपको अलग-थलग महसूस करा सकते हैं, जबकि आसपास के लोग आपका ध्यान चाहेंगे।
अगर आप रिश्ते में हैं तो निजी उलझनों में उलझकर दूर होने से बचें। 23 सितंबर को चंद्रदेव कुंभ राशि में आने से साझेदारी पर ध्यान बढ़ेगा। सिंगल लोग पेशेवर या सामाजिक संपर्कों से किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिल सकते हैं। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।
सिंह साप्ताहिक शिक्षा राशिफल
पढ़ाई-लिखाई के मामले में यह हफ्ता उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा जो एक प्रॉपर प्लान बनाकर पढ़ते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आपका दिमाग एकदम शार्प चलेगा, जिससे गहराई से पढ़ाई करने और मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को समझने में काफी आसानी होगी।
26 सितंबर के बाद से माहौल थोड़ा और बदलेगा। दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ना हो या लिखकर चीजें याद करनी हों, मन खूब लगेगा। अगर कोई सब्जेक्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो बिना हिचकिचाए अपने टीचर या मेंटर से पूछ लीजिए। उनकी एक छोटी सी सलाह मुश्किल से मुश्किल चीज को बहुत आसान बना देगी।
निष्कर्ष
इस हफ्ते की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, लेकिन थोड़ा सा झुककर चलना भी सीखें, यानी ईगो से दूरी बनाकर रखें। अभी चमक-धमक या तुरंत वाहवाही लूटने के चक्कर में न पड़ें, शांति से किया गया काम और पैसों का सही हिसाब-किताब ही लंबे समय में असली रंग लाएगा।
हफ्ते का दूसरा हिस्सा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नए लोगों से जान-पहचान बढ़ेगी और बातचीत में भी अलग ही निखार आएगा। बस मन में जो उलझन चल रही है, उसे दूर करने के लिए थोड़ा अकेले बैठकर सोचिए कि आपके लिए वाकई क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है।
उपाय
मन का भटकाव दूर करने के लिए रोज सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाएं।
पहचान पाने की होड़ छोड़ें और अपनी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें।
शनिवार को किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद की मदद जरूर करें।
श्रद्धा के साथ "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें।
फालतू बहसबाजी से बचें और हर फैसले में थोड़ा सब्र रखें।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com