सिंह साप्ताहिक राशिफल: बातचीत से सुलझेंगें पुराने रिश्ते, हफ्ते के आखिर में मिलेगा किस्मत का साथ

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आपसे थोड़ा झुककर चलने की मांग करता है। आप स्वाभाविक नेता हैं और लोग आपकी बात मानते हैं, लेकिन इस बार दूसरों की राय को भी बराबर जगह देनी होगी। रिश्तों और साझेदारियों में ईमानदारी और सम्मान का भाव रखेंगे तो पुरानी कड़वाहट भी मिठास में बदल सकती है।

धन के मामलों में भावनाओं के बजाय तथ्यों पर भरोसा करें। सप्ताह का दूसरा हिस्सा कुछ गहरे सवाल लेकर आएगा और अंत में भाग्य का साथ मिलने लगेगा। भाई-बहनों से संवाद मधुर रहेगा और छोटी यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। सेहत में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।

स्वास्थ्य सेहत के मोर्चे पर यह सप्ताह मन के बोझ को हल्का रखने की सलाह देता है। कई जिम्मेदारियां एक साथ उठाने की आदत आपको थका सकती है। 19 और 20 अक्टूबर को छठे घर के चंद्रदेव दिनचर्या सुधारने का अच्छा मौका देंगे, सोने और जागने का समय तय कर लीजिए।

बारहवें घर में नीच के मंगलदेव भीतर दबी नाराजगी की ओर इशारा करेंगे। तेज चाल से टहलकर या डायरी में मन की बात लिखकर इसे चुपचाप बाहर निकाल दें। 23 अक्टूबर के बाद आठवें घर के चंद्रदेव थोड़ी सुस्ती दे सकते हैं। संतुलित भोजन लें, तनाव के पल में तुरंत प्रतिक्रिया न दें और लक्षण बने रहें तो चिकित्सक से परामर्श लें।

परिवार और रिश्ते रिश्ते इस सप्ताह सबसे ज्यादा ध्यान मांगेंगे। 21 अक्टूबर से सातवें घर में चंद्रदेव और राहुदेव की युति दांपत्य जीवन में भावनाओं को तेज कर सकती है। आप साथी से सराहना चाहेंगे और वे आपसे अधिक समझ की उम्मीद रखेंगे। अगर किसी को लगे कि उसकी अनसुनी हो रही है तो मनमुटाव हो सकता है।

तीसरे घर में वक्री शुक्रदेव प्रेम संबंधों की कोई पुरानी बात फिर उठा सकते हैं, इसे परिपक्वता से सुलझाने का यह अवसर है। दंपती दूसरों से तुलना करने और बीती गलतियां दोहराने से बचें। भाई-बहनों से संवाद अच्छा रहेगा। अविवाहित जातक किसी पुराने संबंध पर फिर विचार कर सकते हैं, साथ ही भावी जीवनसाथी को लेकर उनकी सोच साफ होगी।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह लगन से पढ़ने और मार्गदर्शन के लिए खुले रहने का है। तीसरे घर में बुधदेव की स्थिति लिखने-पढ़ने में मदद करेगी, बस अकेले सारी उलझनें सुलझाने की कोशिश न करें। शिक्षक या सहपाठियों के साथ चर्चा ज्यादा कारगर रहेगी।

21 अक्टूबर से सातवें घर में आने वाले चंद्रदेव समूह में पढ़ाई और विचारों के आदान-प्रदान को लाभकारी बनाएंगे। 23 अक्टूबर के बाद के दिनों को महत्वपूर्ण विचारों के बारे में सोचने और अधूरे काम निपटाने में लगाएं। प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवार दूसरों की प्रगति की चिंता छोड़ें और अभ्यास तथा समय प्रबंधन पर ध्यान दें।

निष्कर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रिश्तों को संवारने, आर्थिक वचनों को परखने और दफ्तर की चर्चाओं में समझदारी बरतने का है। राशि स्वामी सूर्यदेव की नीच अवस्था आपको अहं से ऊपर उठकर सोचने का संकेत दे रही है। अनावश्यक टकराव टालें और अहम निर्णयों में जल्दी न करें। 25 अक्टूबर की रात नौवें घर में पहुंचे चंद्रदेव भाग्य का साथ दिलाएंगे और आप नए सप्ताह की शुरुआत ज्यादा स्पष्टता और भरोसे के साथ करेंगे।