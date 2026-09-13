सिंह साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते रखें मानसिक शांति का ध्यान, रिश्तों में धैर्य से सुलझेंगी बातें
यह सप्ताह आपकी प्राथमिकताओं में एक व्यावहारिक बदलाव लेकर आ रहा है। पैसों, करियर की जिम्मेदारियों और रोजमर्रा की जिंदगी ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 14 सितंबर को चंद्रदेव तृतीय भाव तुला राशि में गोचर करेंगे, जो संवाद और छोटी यात्राओं पर ध्यान लाएगा। 16 सितंबर को वे चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव द्वितीय भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे पैसों, बचत और व्यावहारिक प्राथमिकताओं पर ध्यान बढ़ेगा।
18 सितंबर की दोपहर मंगलदेव द्वादश भाव में नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे खर्च और भावनात्मक दबाव दोनों बढ़ सकते हैं। उसी रात चंद्रदेव पंचम भाव धनु राशि में पहुंचेंगे।
बुधदेव द्वितीय भाव कन्या राशि में और शुक्रदेव तृतीय भाव तुला राशि में रहेंगे, जबकि बृहस्पतिदेव द्वादश भाव कर्क राशि में, शनिदेव अष्टम भाव मीन राशि में वक्री और राहु सप्तम भाव कुंभ राशि में तथा केतु प्रथम भाव अपनी ही राशि सिंह में स्थित रहेंगे।
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सिंह साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
भावनात्मक थकान को नजरअंदाज न करें। 18 सितंबर को मंगलदेव कर्क राशि में आने से छिपा तनाव बढ़ सकता है और मानसिक शांति भंग हो सकती है। काम का बोझ सामान्य होने पर भी आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं।
16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव आपको ज्यादा अंतर्मुखी बना सकते हैं। खुद को पर्याप्त आराम दें और दफ्तर की चिंताओं को घर मत ले जाइए। नियमित नींद, हल्का व्यायाम और स्क्रीन से थोड़ी दूरी आपकी ऊर्जा वापस लाने में मदद करेगी। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।
सिंह साप्ताहिक परिवार और रिश्ते राशिफल
इस हफ्ते अपनों के साथ ज्यादा धैर्य दिखाना पड़ सकता है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव सुखद बातचीत को बढ़ावा देंगे, जो किसी गलतफहमी को दूर करने में मदद कर सकती है। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव के आने से घर पर भावनाएं गहरी हो सकती हैं।
आप खुद के लिए ज्यादा स्पेस चाहेंगे। 18 सितंबर को चंद्रदेव धनु राशि में आने के बाद रिश्ते में रोमांस और खुशी बढ़ेगी। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथ में अच्छा समय बिता सकते हैं, जबकि सिंगल लोग आत्मविश्वास के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।
सिंह साप्ताहिक शिक्षा राशिफल
निरंतरता बनाए रखने पर विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता उपयोगी साबित हो सकता है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव संवाद कौशल, लेखन और चर्चा के जरिए सीखने में मदद करेंगे। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव रिसर्च से जुड़े विषयों में गहरी एकाग्रता में मदद करेंगे।
सूर्यदेव और बुधदेव के कन्या राशि में रहने से रिवीजन, व्यावहारिक पढ़ाई और बारीकी पर ध्यान बढ़ेगा। 18 सितंबर को चंद्रदेव धनु राशि में आने के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने प्रदर्शन को लेकर शक न करें।
निष्कर्ष
यह साप्ताहिक राशिफल आर्थिक अनुशासन, करियर की जिम्मेदारी और भावनात्मक संतुलन पर फोकस बढ़ाएगा। हफ्ते का दूसरा हिस्सा थोड़ा तीव्र हो सकता है, लेकिन यह आपको यह समझने में भी मदद करेगा कि सच में किस चीज पर ऊर्जा लगानी चाहिए।
उपाय
मंगलदेव के द्वादश भाव में नीच राशि कर्क में प्रवेश के बाद अपनी मानसिक शांति का खास ध्यान रखें।
रविवार के दिन सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और हफ्ते के लिए साफ इरादे तय करने में कुछ पल बिताएं।
शनिदेव अष्टम भाव मीन राशि में वक्री हैं, इसलिए इस हफ्ते अनावश्यक कर्ज और आर्थिक शॉर्टकट से बचें।
अपनी सोने की जगह को शांत रखें, देर रात तीखी बातचीत करने से बचें।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (Astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com