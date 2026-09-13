सिंह साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते रखें मानसिक शांति का ध्यान, रिश्तों में धैर्य से सुलझेंगी बातें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 14 सितंबर को चंद्रदेव तृतीय भाव तुला राशि में गोचर करेंगे, जो संवाद और छोटी यात्राओं पर ध्यान लाएगा। 16 सितंबर को वे चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव द्वितीय भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे पैसों, बचत और व्यावहारिक प्राथमिकताओं पर ध्यान बढ़ेगा।

18 सितंबर की दोपहर मंगलदेव द्वादश भाव में नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे खर्च और भावनात्मक दबाव दोनों बढ़ सकते हैं। उसी रात चंद्रदेव पंचम भाव धनु राशि में पहुंचेंगे। बुधदेव द्वितीय भाव कन्या राशि में और शुक्रदेव तृतीय भाव तुला राशि में रहेंगे, जबकि बृहस्पतिदेव द्वादश भाव कर्क राशि में, शनिदेव अष्टम भाव मीन राशि में वक्री और राहु सप्तम भाव कुंभ राशि में तथा केतु प्रथम भाव अपनी ही राशि सिंह में स्थित रहेंगे।

सिंह साप्ताहिक परिवार और रिश्ते राशिफल इस हफ्ते अपनों के साथ ज्यादा धैर्य दिखाना पड़ सकता है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव सुखद बातचीत को बढ़ावा देंगे, जो किसी गलतफहमी को दूर करने में मदद कर सकती है। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव के आने से घर पर भावनाएं गहरी हो सकती हैं।

सिंह साप्ताहिक शिक्षा राशिफल निरंतरता बनाए रखने पर विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता उपयोगी साबित हो सकता है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव संवाद कौशल, लेखन और चर्चा के जरिए सीखने में मदद करेंगे। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव रिसर्च से जुड़े विषयों में गहरी एकाग्रता में मदद करेंगे।

सूर्यदेव और बुधदेव के कन्या राशि में रहने से रिवीजन, व्यावहारिक पढ़ाई और बारीकी पर ध्यान बढ़ेगा। 18 सितंबर को चंद्रदेव धनु राशि में आने के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने प्रदर्शन को लेकर शक न करें। निष्कर्ष यह साप्ताहिक राशिफल आर्थिक अनुशासन, करियर की जिम्मेदारी और भावनात्मक संतुलन पर फोकस बढ़ाएगा। हफ्ते का दूसरा हिस्सा थोड़ा तीव्र हो सकता है, लेकिन यह आपको यह समझने में भी मदद करेगा कि सच में किस चीज पर ऊर्जा लगानी चाहिए।