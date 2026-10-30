सिंह मासिक राशिफल नवंबर 2026: सूर्य, मंगल और वक्री बुध का आप पर पड़ेगा प्रभाव, परिवार में आ सकते हैं ये बड़े बदलाव

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। महीने के पहले पखवाड़े में राशि स्वामी सूर्यदेव नीच के होकर तुला राशि यानी तीसरे घर में रहेंगे तथा 16 नवंबर की शाम वृश्चिक राशि यानी चौथे घर में पहुंचेंगे। बुधदेव भी तीसरे घर में वक्री रहेंगे तथा 13 नवंबर को सीधी चाल चलेंगे। 6 नवंबर से शुक्रदेव कन्या राशि यानी दूसरे घर में वक्री होंगे, जबकि मंगलदेव 12 नवंबर तक बारहवें घर में रहेंगे और फिर आपकी ही राशि में आकर गुरुदेव और केतुदेव के साथ लग्न में बैठेंगे। शनिदेव आठवें घर में वक्री रहेंगे, जबकि राहुदेव सातवें घर में डेरा डाले रहेंगे।



सिंह राशि के लोग स्वभाव से नेतृत्व करने वाले होते हैं और इस महीने आपको यह गुण पूरी समझदारी के साथ दिखाना होगा। शुरुआती दिनों में कुछ बातें आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलेंगी, पर महीने के बीच से आत्मबल बढ़ेगा और कामों में तेजी आएगी। धन संभालने में संयम और वाणी में मिठास इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अपनों की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो यह महीना यादगार बन सकता है।

स्वास्थ्य 12 नवंबर तक बारहवें घर में मंगलदेव नींद में खलल और भीतर दबे तनाव का कारण बन सकते हैं। रात को दफ्तर की बातें सोचते रहना ठीक नहीं। सोने से पहले हल्का संगीत सुनिए या किताब पढ़िए। शरीर पर हद से अधिक बोझ न डालें।

12 नवंबर से मंगलदेव आपकी राशि में होंगे और शरीर में नई ऊर्जा भर देंगे। इस उत्साह को सुबह जल्दी उठने और व्यायाम की आदत में बदलिए, लेकिन हद से ज्यादा मेहनत मत कीजिए। लग्न में गुरुदेव संपूर्ण सेहत पर ध्यान देने की प्रेरणा देंगे। आठवें घर के शनिदेव कहते हैं कि कोई तकलीफ बार बार हो तो उसे अनदेखा मत कीजिए। संतुलित आहार और समय पर विश्राम आपको ऊर्जावान रखेंगे। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते 13 नवंबर तक तीसरे घर में वक्री बुधदेव भाई बहनों या चचेरे रिश्तेदारों से बातचीत में मामूली गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। किसी व्हाट्सऐप ग्रुप पर लिखी बात का गलत अर्थ निकल सकता है, इसलिए संवेदनशील बातें फोन पर कीजिए। 6 नवंबर से दूसरे घर में वक्री शुक्रदेव परिवार में पैसों की चर्चा के समय वाणी पर संयम रखने को कहते हैं।

16 नवंबर को सूर्यदेव चौथे घर में पहुंचेंगे और घर, संपत्ति और मानसिक सुरक्षा से जुड़े विषयों को महत्व देंगे। माता पिता के साथ बैठकर घर के भविष्य की योजना बना सकते हैं। सातवें घर के राहुदेव दांपत्य में कभी कभी अनचाहा तनाव ला सकते हैं, ऐसे में जीतने के बजाय समझने की कोशिश कीजिए। अविवाहित सिंह जातकों का मन किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षित होगा, उन्हें जानने के लिए पर्याप्त समय दीजिए। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

शिक्षा लग्न में बैठे गुरुदेव विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और ज्ञान दोनों को निखारने का काम करेंगे। अखबार पढ़ने, किसी विषय पर लेख लिखने या भाषण का अभ्यास करने से आत्मविश्वास कई गुना बढ़ेगा। 13 नवंबर तक बुधदेव की उल्टी चाल पढ़ाई से जुड़ी सूचनाओं में भ्रम पैदा कर सकती है, इसलिए नोटिस बोर्ड और कॉलेज की वेबसाइट नियमित देखते रहिए।

12 नवंबर को मंगलदेव का आपकी राशि में आना पढ़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने का जोश देगा। खेल, वाद विवाद या किसी इवेंट के आयोजन में आप आगे रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी टेस्ट सीरीज पर पूरा ध्यान दें। 13 नवंबर के बाद लंबित आवेदन और ईमेल का काम निपटाइए, फिर भी हर फॉर्म जमा करने से पहले तारीखें एक बार मिला लीजिए। लग्न में केतुदेव कभी कभी मन को उचाट कर सकते हैं, तब छोटा विराम लेकर लौटिए।

निष्कर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर आत्मविश्वास, धन के अनुशासन और रिश्तों के प्रबंधन का महीना है। 12 नवंबर को मंगलदेव का आपकी राशि में आना पहल की शक्ति देगा, 13 नवंबर को बुधदेव की सीधी चाल संवाद सुधारेगी और 16 नवंबर से सूर्यदेव परिवार और घर की ओर ध्यान ले जाएंगे।

अचानक खर्च करने से बचिए और सामने वाले को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दीजिए। आत्मविश्वास और धीरज का मेल आपको निजी और पेशेवर लक्ष्यों तक पहुंचाएगा।