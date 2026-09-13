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कुंभ साप्ताहिक राशिफल: वर्क-लाइफ बैलेंस और संवाद से सुलझेंगे काम, जानें इस हफ्ते के अचूक उपाय

By Digital Desk Edited By: Ankur Agnihotri
Published: Sun, 13 Sep 2026 08:00 AM (IST)

आपका ध्यान इस हफ्ते बातचीत के तरीके, करियर की तरक्की और अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने की तरफ रहेगा। आप ...और पढ़ें

कुंभ साप्ताहिक राशिफल 14 से 20 सितंबर 2026

कुंभ साप्ताहिक राशिफल 14 से 20 सितंबर 2026

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 14 सितंबर को चंद्रदेव नवम भाव तुला राशि में गोचर करेंगे, जो सीखने, यात्रा और भाग्य से जुड़ी बातों पर फोकस बढ़ाएंगे। 16 सितंबर को वे दशम भाव वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे, जहां करियर की सक्रियता बढ़ेगी। 17 सितंबर को सूर्यदेव अष्टम भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे साझा धन, गहरी जिम्मेदारियों और व्यावहारिक योजना पर ध्यान जाएगा।

18 सितंबर की दोपहर मंगलदेव षष्ठ भाव में नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे काम, सेहत और रोजमर्रा की दिनचर्या में हलचल बढ़ेगी। उसी रात चंद्रदेव एकादश भाव धनु राशि में पहुंचेंगे। बुधदेव अष्टम भाव कन्या राशि में और शुक्रदेव नवम भाव तुला राशि में रहेंगे, जबकि बृहस्पतिदेव षष्ठ भाव कर्क राशि में, शनिदेव द्वितीय भाव मीन राशि में वक्री और राहु प्रथम भाव कुंभ राशि में तथा केतु सप्तम भाव सिंह राशि में स्थित रहेंगे।

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कुंभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

इस हफ्ते अपनी दिनचर्या के बारे में गंभीरता से सोचें। 18 सितंबर को मंगलदेव के कर्क राशि में आने से काम का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आप शारीरिक या मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं। थकान के छोटे संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए।

16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव भी पेशेवर जिम्मेदारियों की वजह से दबाव बढ़ा सकते हैं। खाना समय पर लें और लगातार काम करने से बचें। एक साधारण व्यायाम दिनचर्या और पर्याप्त नींद आपको हफ्ते की मांगों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करेगी।  फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

कुंभ साप्ताहिक परिवार और रिश्ते राशिफल

अपनों से खुलकर बात करना इस हफ्ते फायदेमंद रहेगा। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव सार्थक बातचीत को बढ़ावा देंगे और दूर रहने वाले किसी अपने से दोबारा जुड़ने में मदद कर सकते हैं। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव आपको करियर पर ज्यादा फोकस कर देंगे, जिससे परिवार के लिए समय कम मिल सकता है।

बिना बताए गायब होने के बजाय अपनी व्यस्तता समझाएं। 18 सितंबर को चंद्रदेव धनु राशि में आने के बाद दोस्ती ज्यादा अहम हो जाएगी। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथ मिलकर कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं, जबकि सिंगल लोगों को किसी दोस्त या सामाजिक दायरे से किसी से मुलाकात हो सकती है।

कुंभ साप्ताहिक शिक्षा राशिफल

विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता उच्च शिक्षा, रिसर्च और नए हुनर सीखने के लिहाज से अनुकूल है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव चर्चा, पढ़ाई और शिक्षकों के मार्गदर्शन से समझ बढ़ाने में मदद करेंगे। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव एकाग्रता और महत्वाकांक्षा दोनों बढ़ाएंगे।

सूर्यदेव और बुधदेव के कन्या राशि में होने से बारीक विषयों और सावधानी भरी रिवीजन को मदद मिलेगी। 18 सितंबर को चंद्रदेव धनु राशि में आने के बाद समूह में पढ़ाई या दोस्तों के मार्गदर्शन से फायदा हो सकता है। टालमटोल से बचें और अपनी पढ़ाई की योजना यथार्थवादी रखें। अपनी कुंडली का मांगलिक दोष फ्री में चेक करें।

निष्कर्ष

यह साप्ताहिक राशिफल संवाद, करियर से जुड़े संपर्कों और व्यावहारिक योजना के जरिए नए अवसर लेकर आएगा। 18 सितंबर के बाद काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन अच्छी व्यवस्था आपको नियंत्रण में रखेगी। साझा पैसों को लेकर सावधान रहें और अपनी दिनचर्या बनाए रखें। 

उपाय

मंगलदेव के षष्ठ भाव में नीच राशि कर्क में प्रवेश के बाद अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें।

शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद की व्यावहारिक मदद करें और कुछ पल प्रार्थना या ध्यान में बिताएं।

शनिदेव द्वितीय भाव मीन राशि में वक्री हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें और देरी से मिलने वाले नतीजों के लिए धैर्य रखें।

कार्यस्थल पर असहमति के दौरान अपने शब्दों पर संयम रखें, खासकर जब काम का बोझ महसूस हो।

हर शाम कुछ मिनट शांति से बैठकर मन को स्थिर करने की कोशिश करें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (Astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com