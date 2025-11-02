विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Gemini Weekly Horoscope: मिथुन वालों की क्रिएटिविटी में आएगा निखार, पढ़ें राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:28 AM (IST)

मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता एक्टिव रहने और इमोशनल बैलेंस बनाए रखने का है। चंद्रमा मीन, मेष, वृषभ और आखिर में मिथुन राशि से गुजरेंगे। शुरुआत में आप सोच में रहेंगे, लेकिन धीरे-धीरे आत्मविश्वास और जोश बढ़ेगा। तुला राशि में सूर्य आपको संतुलन सिखाएंगे, और वृश्चिक राशि में बुध आपकी समझ और सोच को तेज करेंगे। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मिथुन का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 3 नवंबर को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिससे आप अपने भावनाओं और लक्ष्यों के बारे में सोचेंगे। 4 और 5 नवंबर को जब चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, तब आपका मिलनसार स्वभाव नए लोगों से जुड़ने के मौके देगा। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा आपको शांति और स्थिरता देंगे। फिर 8 और 9 नवंबर को जब चंद्रमा आपकी राशि मिथुन में रहेंगे, तब आप आत्मविश्वास के साथ जल्दी सही फैसले लेंगे। यह हफ्ता खुद को बेहतर तरीके से बताने, नई बातें सीखने और आगे बढ़ने का है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य

इस हफ्ते स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर में उतार-चढ़ाव रह सकता है। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा के प्रभाव से मन थका हुआ या भावनात्मक तनाव में रह सकता है, इसलिए आराम लें। 4 से 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा आपकी ताकत और प्रेरणा बढ़ाएंगे। 6 से 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा आपको धीमे चलने और खुद की देखभाल करने की याद दिलाएंगे। 8 से 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा उत्साह और ताजगी लाएंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा मेहनत से बचें। इस साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, आराम, संतुलित भोजन और मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते

इस हफ्ते रिश्तों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी। हफ्ते की शुरुआत में जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, तब किसी पुराने रिश्ते की यादें मन में आ सकती हैं। 4 से 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा गर्मजोशी और आत्मविश्वास देंगे, जिससे आप खुलकर अपनी बात कह पाएंगे। 6 से 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा धैर्य और स्थिरता से रिश्तों को मजबूत करने में मदद करेंगे। 8 से 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा रिश्तों में बातचीत और समझ को गहरा करेंगे। यह साप्ताहिक राशिफल सुझाव देता है कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ध्यान से सुनें और अपने स्नेह को शब्दों में बताएं।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता सीखने और सोचने के लिए अच्छा रहेगा। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव विषयों को समझने में मदद करेंगे। 4 से 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा ध्यान और फोकस बढ़ाएंगे। 6 से 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा नियमित अध्ययन का फल देंगे। 8 से 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा आपकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा को बढ़ाएंगे, यह रिवीजन, प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा समय रहेगा। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, बातचीत, लचीलापन और स्पष्ट सोच से सफलता मिलेगी।

निष्कर्ष -

यह हफ्ता खुद पर सोच-विचार करने, प्रेरणा और तेज सोच का सुंदर संतुलन लेकर आया है। चंद्रमा का मीन से मिथुन तक का सफर आपकी भावनाओं और सोच को गहराई देगा। वृश्चिक राशि में बुध आपका फोकस बढ़ाएंगे, जबकि तुला राशि में शुक्र आकर्षण और संतुलन को मजबूत करेंगे। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, अगर आप अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हुए बुद्धिमानी से सोचेंगे, तो यह हफ्ता आपके लिए व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों रूप से सफल रहेगा।

उपाय -

 a) बुधवार को हरे फल या कपड़े जरूरतमंदों को दान करें, ताकि बुध देव की कृपा मिले।
 b) रोज “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का जाप करें, इससे ध्यान और बोलने की क्षमता बढ़ेगी।
 c) हल्के हरे या आसमानी नीले रंग के कपड़े पहनें ताकि मन शांत रहे।
 d) घर में तुलसी का पौधा रखें, यह मन को शांति और पॉजिटिव सोच देगा।
 e) जब चंद्रमा मिथुन राशि में हों, तब प्राणायाम या डायरी लिखने की आदत डालें ताकि मन शांत और विचार स्पष्ट रहें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com